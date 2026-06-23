「早稲田大学人間科学部オープンラボ2026in所沢」開催のお知らせ

学校法人早稲田大学

早稲田大学（東京都新宿区 総長：田中愛治）（以下、早大）は、2026年7月24日（金）～8月25日（火）までの期間、所沢キャンパスにおいて、高校生を対象とした研究体験プログラム 「早稲田大学人間科学部オープンラボ2026」を開催します。

本プログラムは、早稲田大学人間科学部が企画・実施する高校生向けの研究体験プログラムです。高校1年生から3年生を対象に、人間科学部の教員による多様で先進的な研究テーマに触れながら、大学における研究活動の一端を体験していただきます。緑豊かな所沢キャンパスを舞台に、人間科学の学びや研究を体験いただける機会です。ぜひご参加ください。

🧪 プログラム概要

日程：2026年7月24日（金）～8月25日（火）の間で1日間

（研究テーマにより実施日が異なります。複数のプログラムに応募可能です。）

場所：早稲田大学 所沢キャンパス（アクセス情報は公式サイト(https://www.waseda.jp/top/access/tokorozawa-campus)をご確認ください）

対象：高校1年生～3年生

参加費：無料

申込方法：以下公式サイトの申込フォームよりお申し込みください。

（詳細な日程やプログラム内容については公式サイト(https://www.waseda.jp/fhum/hum/news/2026/04/02/9264/)をご参照ください）