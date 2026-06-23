6/19「川崎ブレイブサンダース × AKB48 ウォールアートプロジェクト」特別イベントを行いました

株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース

川崎ブレイブサンダースでは、AKB48とのコラボレーションにより、川崎駅前の複合商業施設「ラ チッタデッラ」にて川崎市の名所をモチーフにしたウォールアートの掲出を6月19日(金)よりスタートさせました。本プロジェクトは、川崎の街とバスケットボールをさらに盛り上げるべく、文化芸術を大切に育む川崎の街の気風に合わせ、スポーツとエンターテインメントに"アート"の要素を融合させた新たなコラボレーションとなります。

川崎ブレイブサンダース × AKB48 ウォールアートプロジェクト実施のお知らせ(https://kawasaki-bravethunders.com/news/detail/id=25162)



6月19日(金)「CITTA'の祭り2026」特設ステージにAKB48メンバー8名が登場し、ウォールアート制作の裏側についてお話をいたしました。この日は総勢400名ものファンの皆様が会場に駆けつけ、熱気あふれるイベントになったとともに、無事に本プロジェクトのスタートを迎えました。

ステージでは、バスケットボール経験者である秋山由奈さんから「アイドルになってからも、こうやってバスケに携わることができてとても嬉しいです」と、2025-26シーズン中のホームゲームから続く川崎ブレイブサンダースとのコラボレーションに対する喜びが語られました。



実際にラ チッタデッラ内に飾られたウォールアートの大きさと、今後3年もの長期にわたり掲出されることを知らされると、メンバー一同、驚きと喜びの表情を浮かべていました。



また、各メンバーが担当したアートのこだわりについて、川崎駅・銀柳街を担当した迫由芽実さんは「たくさんの人で賑わう街をピクトグラム風に表現しました。川崎駅も近いので、電車の絵を入れるなど工夫しています」とコメント。カワサキ文化公園を担当した八木愛月さんからは「とてもカラフルな場所だったので、それに負けないくらいカラフルで映えるボールに仕上げました。川崎ブレイブサンダースといえば稲妻！ということで、そのイラストも入れています」と力強く語ってくれました。さらに、とどろきアリーナを担当した秋山由奈さんは「川崎ブレイブサンダースを連想させる色使いで、熱狂的なアリーナの雰囲気を表現しました」と、作品に込めた想いを明かしてくれました。

今回のウォールアート掲出場所かつイベント会場でもあるラ チッタデッラを担当にした新井彩永さんは「楽しい音が聞こえる街の印象から音楽や、美味しいピザなどの要素を詰め込んで賑やかさを表現しました」とデザインについて紹介し、施設内のライブホールに触れ「始動した『AKB48バンド』でいつかライブをしたいという願いを込めてドラムも描きました」と夢を語りました。最後に「メンバーの個性が溢れるボールに仕上がったので、ぜひウォールアートを巡ってほしいです！」と、出来栄えへの自信とともに笑顔で呼びかけました。

「川崎ブレイブサンダース × AKB48 ウォールアート」は、本日 6月19日(金)より約3年にわたり、ラ チッタデッラに掲出されます。ぜひウォールアートをご覧いただき、川崎の魅力を再発見するきっかけ、そして川崎市内の名所を巡る足がかりとなることを願っています。

川崎ブレイブサンダース × AKB48 ウォールアートプロジェクト 特別WEBサイト(https://kawasaki-bravethunders.com/lp/wallartproject/)