スポーツ・エンタメ・アートが融合し、川崎の魅力を再発見「川崎ブレイブサンダース × AKB48 ウォールアートプロジェクト」始動のお知らせ

株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース

川崎ブレイブサンダースでは、6月19日(金)より「川崎ブレイブサンダース × AKB48 ウォールアートプロジェクト(以下、本プロジェクト)」を始動し、川崎駅前の複合商業施設「ラ チッタデッラ」にて、川崎市内の名所15か所をモチーフにしたウォールアートの掲示を開始しましたので、お知らせいたします。クラブが掲げる「MAKE THE FUTURE OF BASKETBALL 川崎からバスケの未来を」というミッションのもと、本プロジェクトはその新たな形として、これまでホームゲーム等での連携を重ねてきたAKB48とともに、バスケットボールを軸として川崎の街の魅力を発信し、地域への愛着を深めることを目的としています。



川崎市は、工業都市・文化都市・自然豊かな住宅都市など、一言では語りきれない多彩な顔を持つまちです。今回は「バスケットボール×アート」という新たな切り口を採用し、「AKBバスケ部」を中心としたメンバーが、バスケットボールをキャンバスに見立てて表現に挑戦しました。川崎ブレイブサンダースとも縁の深い「東急ドレッセとどろきアリーナ」や「ラ チッタデッラ」、「銀柳街」「川崎大師」といった名所をはじめ、武蔵小杉のタワーマンション群や工場夜景に代表される川崎らしい景観など、各区の歴史・文化・自然・産業といった固有の文脈を尊重しながら選定した、全7区・15か所のスポットを独自の感性で描いています。メンバーそれぞれの等身大の感性を通じて、身近な視点から街の魅力を伝えます。

川崎ブレイブサンダース×AKB48 ウォールアートプロジェクト 特設WEBサイト(https://kawasaki-bravethunders.com/lp/wallartproject/)

ウォールアート概要掲示概要

掲示期間：2026年6月19日(金) ～ 2029年5月14日(金)

掲示場所：ラ チッタデッラ内 各所（神奈川県川崎市川崎区小川町4-1）

掲示枚数：16枚

ロケーション

・東急ドレッセとどろきアリーナ / コート上(中原区)

・ラ チッタデッラ(川崎区)

・東急ドレッセとどろきアリーナ(中原区)

・生田緑地 / 日本民家園(多摩区)

・王禅寺ふるさと公園(麻生区)

・川崎大師 平間寺(川崎区)

・武蔵小杉駅前（中原区）

・等覚院(宮前区)

・工場夜景(川崎区)

・銀柳街(川崎区)

・多摩川河川敷(中原区・多摩区等)

・溝の口駅前(高津区)

・夢見ヶ崎動物公園(幸区)

・カワサキ文化会館(幸区)

・川崎港 / 東扇島(川崎区)

担当AKB48メンバー

秋山 由奈・新井 彩永・伊藤 百花・奥本 カイリ・川村 結衣・工藤 華純・久保 姫菜乃・近藤 沙樹・坂川 陽香・迫 由芽実・成田 香姫奈・花田 藍衣・丸山 ひなた・八木 愛月・山口 結愛

※敬称略、五十音順

東急ドレッセとどろきアリーナ / コート上(中原区)

ウォールアート紹介(一部)

川崎ブレイブサンダースが戦うホームアリーナのコートは、プロバスケットボールの情熱が凝縮された聖地です。試合日ごとに生まれる熱狂と、チームと市民が一体となる誇り高い瞬間を象徴する場所として選定しました。

担当メンバー：秋山由奈さん コメント

川崎ブレイブサンダースの聖地である『東急ドレッセとどろきアリーナ』のコート上をイメージして描かせていただきました。クラブカラーである『ブレイブレッド』は色を一から作り、そこに『ヴィクトリーゴールド』をメインに組み合わせています。アリーナの熱狂的な空気や、ファンの皆さんの様々な声援が混ざり合う瞬間をこのボールに落とし込み、とどろきにぴったりなデザインにしました。

ラ チッタデッラ(川崎区)

イタリアの街並みを模した景観が特徴の、映画館やライブホールを備えた複合エンターテインメント施設。多様な文化と人が交差する川崎駅前の文化拠点であり、川崎らしい「遊び」と「賑わい」を体現する場所として欠かせない存在です。

担当メンバー：新井彩永さん コメント

ラ チッタデッラは色々な楽しみが詰まっている場所なので、頭の中にもカラフルで明るく楽しいイメージが次々と湧いてきて、たくさんのモチーフを描いちゃいました！敷地内にあるライブホール『クラブチッタ』から、ドラムやピアノ、音符などの音楽モチーフを散りばめ、ラ チッタデッラがイタリアの街並みをイメージしていることから、ピッツァやレモン、そして私の大好きなオリーブも描きました。私らしさも織り交ぜながら、色々な世代の人がここに集まって楽しい思い出を作れるような、そんな素敵な音楽が聞こえてくる空間をイメージしてカラフルなボールを制作しました。

東急ドレッセとどろきアリーナ(中原区)

等々力緑地内に位置する川崎最大級の公共スポーツ拠点。陸上競技場や球技場を備えた総合公園の中核として、多くの市民の日常に溶け込んでいます。市民のスポーツへの親しみと、街が持つエネルギッシュな活力を象徴する場所として選定しました。

担当メンバー：伊藤百花さん コメント

昨年、川崎ブレイブサンダースさんの応援で東急ドレッセとどろきアリーナへ伺いました。実際に足を運んでみると、活気に満ちあふれた非常に素敵で綺麗なアリーナだったので、その明るい雰囲気を表現したいと思い、ピンクと鮮やかなスカイブルーをベースに星を散りばめました。川崎ブレイブサンダースのホームであるとどろきを、可愛らしい世界観で表現しています！

等覚院(宮前区)

「つつじ寺」の愛称で親しまれ、春になると境内の山一面が鮮やかなツツジで埋め尽くされる宮前区の名所。お寺ならではの静かな雰囲気と、川崎の四季が織りなす彩り豊かな自然美を伝える場所として選定しました。

担当メンバー：近藤沙樹さん コメント

等覚院はツツジが非常に有名で、境内に約2,000株ものツツジが咲き誇るお寺です。私が訪れた際、色とりどりのツツジが咲いていたのがとても印象的だったので、その様子が伝わるように表現しました。また、川崎ブレイブサンダースのマスコット『ロウル』くんも、一生懸命がんばって描いています！

カワサキ文化公園(幸区)

バスケットボールやダンス、スケートボードなど、若者文化の発信により魅力的なまちづくりを目指す多目的施設。川崎ブレイブサンダースとも縁が深く、次世代のスポーツと文化が共存する、街の新たな躍動感を表現するために選定しました。

担当メンバー：八木愛月さん コメント

カワサキ文化公園はバスケットボールやダンス、スケートボードなど、本当に様々なアクティビティが楽しめる場所です。施設全体がとてもカラフルで可愛らしい雰囲気に満ちています。その印象が強く心に残ったので『この場所に負けないくらいカラフルなボールを作りたい！』と思い、今回のボールをデザインしました。