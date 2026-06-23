サンサンスポンジのダイニチ・コーポレーション、日本最大級のマーケティングの総合展示会「マーケティングWeek 夏展」に出展！

株式会社ダイニチ・コーポレーション

食器洗い用固形洗剤やスポンジなどのキッチン回りアイテムを製造・販売する株式会社ダイニチ・コーポレーション（東京都世田谷区；代表取締役 吉田元之、以下ダイニチ）は、自社4ブランド（サンサンスポンジ、サンサンウォッシュ、ao、TEILE）の日本最大級のマーケティングの総合展示会「マーケティングWeek 夏展」出展を決定しました。シリーズ累計で年間販売数280万個を突破しているサンサンスポンジの、法人向けオリジナルカスタマイズやギフトセットをご提案。「本当にもらって嬉しい」実用的なノベルティ、心あたたまる企業周年記念品、長く大切に使える機能的なギフトなど、さまざまなシーンでご利用いただけます。ダイニチは、会社のフィロソフィーである「Shine life. ささやかに、晴れやかに。」を大切にしながら、暮らしに寄り添うプロダクトを通じて、日常にときめきと笑顔を広げてまいります。

法人向けページ：https://biz-dainichi-corporation.com

■ 法人向けサービス

１.スポンジカスタマイズ

企業やブランドの世界観に合わせて、サンサンスポンジとコラボレーションでオリジナル仕様のスポンジを製作できる法人向けサービスです。ラベルデザインの変更をはじめ、スポンジの形状やカラーのカスタマイズ、ロゴやキャラクターのプリントにも対応。ノベルティや販促品、記念品など、さまざまな用途に活用いただけます。

２.ギフトセット

サンサンスポンジをはじめとした人気商品を組み合わせたギフトセットを、法人向けに提供するサービスです。贈る相手や用途、ご予算に応じて選べる複数のラインアップを用意しており、周年記念品や株主優待、キャンペーン景品、取引先への贈答品など幅広いシーンで活用いただけます。

キッチン用品ブランド「ao」のギフトボックスや、「TEILE」、サンサンスポンジとサンサンウォッシュを詰め合わせたギフトボックスなど、多彩なセットをご用意。さらに、オリジナルシールの貼付や一部商品のオリジナルパッケージ対応も可能で、企業やブランドらしさを表現した特別なギフトを製作いただけます。

法人向けページ：https://biz-dainichi-corporation.com

■ 出展ブランド

サンサンスポンジ

ダイニチ・コーポレーションは創業から、食器洗い用固形洗剤の製造販売を行っています。製造から販売を行う中で、固形洗剤と相性の良いスポンジを研究し、高品質ポリウレタンを使用した、従来のスポンジの概念を覆す「サンサンスポンジ」が生まれました。半年以上使えるほど丈夫で長持ちなので、ごみの削減に。

泡立ちが早く、そして、泡切れ、水切れが抜群のため節水にも繋がります。また、圧縮されたわずか7mmのパッケージで届くので収納場所にも困りません。

そんな「サンサンスポンジ」は口コミで広がり、今では楽天市場で6年連続掃除用品スポンジ部門1位を獲得※1、2025年3月には楽天市場総合リアルタイムランキング1位を獲得※2するなど、当社を代表するアイテムです。

※1 2018年8月～2026年3月現在 ※2 2025年3月9日21:52時点

SUNSUN WASH（サンサンウォッシュ）

限られた時間を効率的に、心地よく過ごしたい。サンサンウォッシュは、そんな現代の暮らしに応えるために生まれました。軽くタッチするだけで高い洗浄力を発揮する固形洗剤は、肌の弾力や潤いを守るコラーゲンや保温効果の高い温泉成分をたっぷり配合されているため手肌へも優しく、毎日の食器洗いを手軽で快適なものにします。シンクにそっと佇み、馴染むデザインは、キッチンの景観を損ねません。

私たちは52年前から固形洗剤のパイオニアとして発展・普及に取り組み、魅力と可能性を世の中に広める努力を続けてきました。サンサンウォッシュは、その長年の知見とオリジナルレシピから生まれた自信作です。

使いやすさと美しさを兼ね備えた新しい食器用洗剤サンサンウォッシュは、ダイニチの代表商品であるサンサンスポンジの最強の相棒です。発売開始からわずか2週間で先行発売分が完売し、楽天市場食器洗剤部門でダイニチ史上初の第2位※を獲得しました。

※ 2025年2月27日現在 食器洗剤部門

TEILE（テイレ）

作業だった食器洗いを「お手入れ」へ変える新しい洗浄用品シリーズとしてダイニチ・コーポレーションとTENTがコラボレーションしてスタートした新ブランドです。

大切な食器や調理器具は愛着の持てる道具で手洗いして長く使いたいという想いから、置きやすく持ち運びやすいミニマルな設計で、日常生活はもちろん旅先でも気軽にお使いいただけます。 ブランドサイト：https://teile.co.jp/

ao（アオ）

「less is more（少ないほど豊かである）」をコンセプトに、人にも環境にも優しいサスティナブルな商品を研究開発し誕生したブランド。約1,500人の声を反映して誕生し、バターのようにやわらかなテクスチャがあり、お肌へのやさしさ、そして完全天然の精油を贅沢に配合した食器用の固形タイプの洗剤です。

ブランドサイト：https://ao-lifestyle.jp/

■マーケティングWeek 夏展について

イベント名：第27回 マーケティングWeek 夏 2026-Mas-

開催日時 ：2026年6月24日(水)～26日(金) 10:00-17:00

会場 ：東京ビッグサイト ブランド戦略・PR EXPO 西展示棟

ブース位置：M2-27

主催 ：RX Japan株式会社

入場方法 ：ご来場予定の方は、下記ページよりご来場登録手続きをお願いいたします。

https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1703914690442789-MDB

■ダイニチ・コーポレーションについて

株式会社ダイニチ・コーポレーションは、単なる製品メーカーではありません。私たちは、1973年の創業から50年以上にわたり三代続く家族経営企業です。これは単なる歴史ではなく、短期的な利益に左右されない品質への揺るぎないコミットメント、長期的な経営安定性、そして一貫したビジョンを保証するものです。私たちの事業の根幹には、創業者から続く「毎日の洗い物時間を、より豊かに。」という哲学があります。

この想いが、私たちのすべての製品開発とお客様への約束の基盤となっています。この一貫した哲学と長年の歴史が、国内外のお客様やお取引先の皆様にとって最も重要な「信頼」の証となると、私たちは確信しています。

ロゴデザインでは、ブランドの核心となる価値観を象徴的に表現しています。スポンジを手に取り泡立てる日常のひとコマ、社名やサンサンスポンジのサンサンが象徴する太陽、感謝を受け渡す人々の手。そして「ダイニチ」の「大」の字が、シンプルで力強いデザインと温かみのあるカラーに昇華されています。この一つひとつの要素は、ただ商品を届けるだけでなく、「洗う」という行為を通じてお客様の暮らしを明るく照らしたいという私たちの変わらない願いを体現しています。

■タグライン

タグライン「Shine life.」には、今までもこれからもお客様の暮らしに輝きを届ける存在であり続けるという決意を込めています。短い言葉ではありますが、私たちのこれまでの歩み、そしてこれからの未来へのビジョンが凝縮されています。

50年の歴史を礎に、さらにその先の50年、100年へ。ダイニチ・コーポレーションは、お客様とともに、暮らしに新たな輝きを届ける企業として歩み続けます。

ブランドストーリー：https://prtimes.jp/story/detail/bAv774ijkZB



ブランド

▪️Sunsun Sponge（サンサンスポンジ）

洗い物に費やす時間に“ときめき”を

https://dainichi-corp.co.jp/

▪️TEILE（テイレ）

食器洗いを「お手入れ」に

ミニマルに、日常生活や旅先で

https://teile.co.jp/

▪️ao（アオ）

人と地球に寄り添う、肌にも環境にも優しいキッチンブランド

https://ao-lifestyle.jp/

▪️SUNSUN WASH（サンサンウォッシュ）

食器洗いの新定番の食器用固形洗剤

https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunwash

■サンサンスポンジ海外取扱国・地域

【北米】

アメリカ

カナダ

【アジア】

韓国

台湾

香港

タイ

インドネシア

【ヨーロッパ】

ベルギー

フランス

スイス

イギリス

ドイツ

■会社概要

会社名：株式会社ダイニチ・コーポレーション

本社所在：〒158-0082 東京都世田谷区等々力3-33-25

電話番号：03-6432-1789

代表者名：吉田元之

設立：1973年12月

公式サイト：https://dainichi-corp.co.jp/

公式オンラインショップ：https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunsponge