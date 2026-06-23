U.S.M.Hはフードドライブ活動を推進しています

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：井出 武美、以下「U.S.M.H」）のグループ会社、株式会社マルエツ、株式会社カスミ、株式会社いなげや、株式会社イオンフードスタイルは、社会貢献活動の一環としてフードドライブ活動に取り組んでおり、その活動実績についてご報告します。

いなげやに常設のフードドライブ回収ボックスグループ共通デザインのボード

フードドライブとは、お客さまにご家庭で食べきれない未使用の食品を店舗へお持ちいただき、地域の福祉団体や子ども食堂を通じ、ご支援を必要とされる方にお届けしている活動です。今後も活動実施店舗の拡大を図り、お客さまや従業員とともに食品ロス削減及び、地域の食糧支援に努めてまいります。

活動実績

寄付食品を受け取られた方からのお声一例

フードバンク八王子さまよりご提供

「想像をはるかに超える贈り物をありがとうございました！買うのをためらっていた食品が沢山入っていて、親子でお祭り騒ぎになりました！日々どうしても忙しく、レトルト食品や麺はとても助かりました」