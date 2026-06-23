東急リバブル、2025年度の売買仲介取扱高において「3年連続No.1」を達成

東急リバブル株式会社

東急リバブル株式会社（代表取締役社長：小林俊一、本社：東京都渋谷区）は、不動産仲介事業の「売買仲介取扱高（※1）」において、当社が3年連続でNo.1（※2）となりましたことをお知らせいたします。

東急リバブルは、「売買仲介」「賃貸仲介」「不動産ソリューション」「不動産開発・販売」「新築販売受託」「資産コンサルティング」の6つの事業を基軸に、お客様の様々なニーズにお応えする総合不動産流通企業です。1972年の会社設立以来、お客様の大切な資産を託していただくために、当社ならではのサービスや事業を創出し、皆さまに信頼される企業を目指して取り組んでまいりました。

これからも総合不動産流通企業として、お客様の様々なニーズにお応えし、常に新しい価値を提案し続けるとともに、お客様と社会に貢献してまいります。

【東急リバブル ホームページ】https://www.livable.co.jp/

【東急リバブル 会社案内】https://www.livable.co.jp/static/corp/tokyu_livable/

以 上

(※1) 当社が売買仲介を行った不動産価格の総計(個人/法人向け不動産売買を含む)

(※2) 複数業界紙が選定した主要不動産流通会社の 2023~2025 年度の期間における取引調査結果等による