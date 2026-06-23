DNA実験やVR防災体験など自由研究に役立つ体験が満載～神戸学院大学が7月12日(日)開催の「御影クラッセ 夏の自由研究スクール」に出展～

神戸学院大学

子どもたちの夏休みの自由研究を応援する体験型イベント「御影クラッセ 夏の自由研究スクール」を開催します。

本イベントでは、地域の大学・行政が多数参加し、「防災」「環境」「健康」など、これからの暮らしに欠かせないテーマを、子どもたちが楽しく学べる体験型ブースとして展開します。大学の先生や学生、行政の担当者がそれぞれの専門性を活かし、展示・ゲーム・ワークショップ・VR 体験などを通じて、学校や家庭ではなかなか体験できない学びの機会を提供します。

【開催概要】

イベント名： 御影クラッセ 夏の自由研究スクール

開催日 ： 2026年7月12日（日）10:00～16:00

会場 ： 御影クラッセ1F 広場・2F 吹き抜けコロンナート・3F エスカレーター横・3F 飲食店前

通路（神戸市東灘区御影中町3-2-1）

参加費 ： 無料

※対象年齢・事前予約が必要なブースなどの詳細はイベントＨＰをご確認ください。

【神戸学院大学からの出店ブース】

●PCゲームで“そなえ”を学ぼう （現代社会学部 佐伯先生）

●ドキドキ！VRで防災体験 （現代社会学部 水本先生）

●果物からDNAを取り出してみよう！～取り出してわかるPCR検査のひみつ～（栄養学部 兵頭先生）

●SDGsを楽しく学んで、みんなで助け合うまちを考えよう

（総合リハビリテーション学部 香山先生）

●植物の不思議に触れる～種まきから食卓まで～ （現代社会学部 菊川先生）

●つくって知ろう！身近な飲みもののおさとうの量 ～とりすぎに気をつけて、元気に過ごそう～

（栄養学部 鳴海先生）

●しゅわっと化学！？バスボムづくりチャレンジ！（薬学部 村上先生）

・御影クラッセ イベントＨＰはこちら(https://mikage-classe.com/news/2026/06/sdgs202607.html)

・神戸学院大学ＨＰはこちら(https://shakairenkei.kobegakuin.ac.jp/?post_type=project&p=1696&preview=true)

【お問い合わせ】

神戸学院大学 社会連携グループ

078-974-6105 (平日9:30～11:30、13:00～17:00) 担当：瀧口

📧 renkei_info@j.kobegakuin.ac.jp