日本スポーツ振興センターとブリュッセル自由大学との連携協定覚書を締結

独立行政法人日本スポーツ振興センター調印式参列者による集合写真

2026年6月19日、ベルギー・ブリュッセルにおいて、独立行政法人日本スポーツ振興センター（JSC：JAPAN SPORT COUNCIL）は、ブリュッセル自由大学（VUB：Vrije Universiteit Brussel）と、ハイパフォーマンススポーツ分野における国際共同研究の推進及びそれを支える人材・研究ネットワークの強化を目的とした連携協定覚書（MoU）を締結しました。

本協定は、JSCとして初めて海外の大学と締結する連携協定覚書（MoU）であり、今後の国際連携の展開に向けた新たな一歩となるものです。

本協定に基づき、地理的・政治的にヨーロッパの中心に位置するベルギー・ブリュッセルに所在するVUBとの連携を通じて、現地に「ハイパフォーマンススポーツセンター（HPSC：HIGH PERFORMANCE SPORT CENTER）ヨーロッパリサーチセンター」（仮称）の整備を推進します。これにより、ヨーロッパにおける研究活動の展開を一層強化するとともに、国際共同研究の推進及び人材育成の拡充を図ります。

JSCとVUBは、これまでの意見交換や人的交流を通じて関係を構築し、双方の研究分野に関する理解を深めてきました。今後は本協定を通じて国際共同研究をさらに推進し、VUBが有する大学・研究機関・研究ネットワークを活用した研究活動基盤をヨーロッパに整備することで、従来の二国間連携にとどまらない研究活動の展開を図ります。

これにより、ヨーロッパで得られる先駆的なスポーツ医・科学分野の知見や研究成果をアスリート、コーチ、研究者、及び社会に還元し、日本の国際競技力向上を支える研究基盤の更なる強化につながることが期待されます。

JSC 久木留理事 コメント

VUBダンカールト学長（左）とJSC久木留理事（右）

日本とベルギーの外交関係樹立160周年という節目に、JSCとVUBがMoUを締結できたことを大変光栄に思います。本協定は、「HPSCヨーロッパリサーチセンター」の整備を推進し、国際共同研究の一層の推進と、グローバルな研究ネットワークの拡充を図るための重要な基盤となります。また、VUBとの連携を通じて、新たなハイパフォーマンススポーツ研究を推進し、その成果をライフパフォーマンス分野へ展開することで、「ハイパフォーマンスからライフパフォーマンスへ」を具現化し、その研究成果の社会実装を広く発信することを目指しています。今後、VUBと共に、スポーツ医・科学分野における新たな知見の創出、次世代の研究者育成及びハイパフォーマンススポーツを通じた社会還元に取り組んでいく所存です。そして、アスリート、コーチ、研究者、及び社会に長期的な価値をもたらすパートナーシップを共に築いていけるものと確信しております。

VUB ダンカールト学長 コメント

JSCとともに、アジアとヨーロッパを結ぶ強固な連携の架け橋を築くことができ大変光栄です。VUBが有する分野横断的なスポーツ科学の知見及びヨーロッパにおける広範なネットワークをJSCの卓越したハイパフォーマンススポーツ基盤と融合することで、他に類をみない連携協働のエコシステムを創出します。「HPSCヨーロッパリサーチセンター」は、ハイパフォーマンスアスリート支援に資する革新的な成果の創出に留まらず、それらの科学的知見を広く社会全体の利益へと還元する役割を担うものです。これは、我々が共有する公的価値とライフパフォーマンスへのコミットメントを体現するものです。

VUB（概要）

VUBは、ベルギーの首都ブリュッセルに所在する総合大学であり、国際的な研究活動と教育を展開しています。欧州連合（EU）の政策機関が集積するブリュッセルに位置する地理的特性を背景に、欧州各国の大学や研究機関、国際機関との連携を通じた多国間共同研究に強みを有しています。特に、EUの研究助成制度をはじめとする枠組みのもと、多様な分野における国際共同研究プロジェクトに参画しており、欧州の研究ネットワークにおける重要な接続点の一つとなっています。こうした環境を活かし、スポーツ科学、社会科学、政策研究等の分野において分野横断的な研究や国際的な人材育成を推進しています。

VUB ホームページ :https://www.vub.be/en