夏期講習を「受けるだけ」で終わらせない。武田塾医進館の「夏だけ医進館」で医学部受験の勉強を加速

株式会社A.ver

医学部専門予備校「武田塾医進館」（https://takeda-medical.jp/）は、夏の短期受講プラン「夏だけ医進館」の受付を開始しております。「夏だけ医進館」は、武田塾医進館の学習管理と指導を1か月間体験できる短期受講プランです。

医学部受験では、英語・数学・理科といった主要科目の完成度に加え、限られた時間の中で何をどの順番で進めるかという学習戦略が極めて重要になります。

特に夏は、高3生にとっては秋以降の実戦演習につなげるための土台を固める時期であり、高1生・高2生にとっては自分の学習習慣を見直す重要なタイミングです。

武田塾医進館では、一般的な夏期講習のように授業数を増やす形式ではなく、自学自習を軸にしながら、一人ひとりの学力や志望校に合わせて学習計画を立て、日々の進捗を管理するスタイルを重視しています。

「授業を受ける」こと自体を目的にせず、「わかる」だけで終わらず「できる」まで進める学習を重視しているので、短期間でも「学習の質が変わる」という体感を得られます。

医学部受験は、大学ごとに求められる力や出題傾向が大きく異なります。

武田塾医進館では、医学部受験に特化した視点から、一人ひとりに必要な学習内容を整理し、夏の1か月を今後の伸びにつながる期間に変えていきます。

夏休みを通して学習習慣を立て直したい方、医学部受験に向けた対策を本格化したい方、今の勉強法を見直したい方は、他塾での夏期講習を検討している方は、ぜひ「夏だけ医進館」で学習を加速させてみてください。

■夏だけ医進館とは

「夏だけ医進館」は、武田塾医進館の学習管理と指導を1か月間体験できる短期受講プランです。

受講期間中は入塾金なしの指導料のみで、武田塾医進館の学習環境と指導を体験することができます。

「夏だけ医進館」の特徴は、一般的な予備校の夏期講習のように、特別授業を追加するのではなく、普段の塾生と同様に、自学自習を軸とした学習管理のもとで勉強を進める点です。

通常の授業型講習ではなく、参考書を使った自学自習をベースにしているため、1か月間で得意不得意や理解度に合わせた無駄のない正しい勉強法を身につけられます。

医学部受験では、短期間で成績を伸ばすために、やみくもに大量の問題を解くのではなく、今の自分に必要な学習を見極めて進めることが重要です。

武田塾医進館では、医学部受験に必要な学習の優先順位を整理しながら、夏休みの時間を最大限に活用できるよう支援します。

夏だけ医進館で身につくこと

「夏だけ医進館」では、1か月間、武田塾医進館の学習管理と指導を受けながら、自分に必要な勉強を整理できます。

入塾後、まずは現在の学力や志望校、これまでの学習状況を踏まえたうえで、夏休みに取り組むべき内容を明確にします。そのうえで、「何を・いつまでに・どのように進めるか」を具体的に決め、自学自習を中心に学習を進めていきます。

さらに、医進館では、一般的な夏期講習のように授業を受けること自体を目的にしていないので、アウトプット中心の学習で「わかる」だけで終わらず「できる」状態まで進める学習習慣を身につけられます。

また、他塾の夏期講習に通っている場合でも、講習で学んだ内容を定着させるための自習管理や、医学部受験に向けた学習計画の見直しに活用できます。「夏だけ医進館」を受講したからといって、その後の通塾を強制することはありません。

夏というピンポイントの期間で、今の勉強法や学習習慣を見直したい方にも利用しやすい短期受講プランとなっておりますので、ぜひ受講を検討してみてください。

※夏だけ医進館を経て武田塾医進館へ正式に入塾する場合は、入会金が別途必要になります。

■夏だけ医進館の詳細

お申し込み期間

2026年6月1日(月)～2026年8月31日(月)

受講期間

2026年6月1日(月)～2026年9月30日(水)の間で1か月

対象学年

医学部・歯学部・薬学部・獣医学部など医系学部合格を目指す高校生・既卒生

■お申し込み方法

以下の特設ページより受け付けております。

お近くの武田塾医進館校舎を選択または、お近くに校舎がない場合は「リモート」を選択して、ぜひお申し込みください。

https://takeda-medical.jp/summer/

■武田塾医進館とは

武田塾医進館は、医学部・歯学部・薬学部・獣医学部受験に特化した学習指導を行う医系学部専門予備校です。

特に医学部受験では、科目数の多さに加え、大学ごとの傾向に応じた対策が必要になるため、学習量だけでなく、学習の進め方そのものが合否を大きく左右します。

武田塾医進館では、自学自習を軸にしながら、一人ひとりの学力や志望校に応じた学習計画を組み立て、日々の学習を管理することで、医系学部合格に向けた最短距離の学びを支援しています。

■会社概要

会社名：株式会社A.ver（https://aver.co.jp/）

サービス名：武田塾医進館（https://takeda-medical.jp/）

設立：2004年12月

所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目8-3 天野ビル本館4階