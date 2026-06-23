ENJOYよりみち！×太平洋フェリー 「みち×うみ」つながるハイウェイ＆クルーズキャンペーン 開催

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株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト

　株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト（東京都港区）では、太平洋フェリー株式会社と連携し、夏の行楽シーズンから秋の大型連休にかかる7月1日（水）～9月30日（水）の期間、太平洋フェリーと高速道路のサービスエリアおよびパーキングエリア（SA・PA）をあわせて利用すると特典が受けられる「みち×うみ」　つながるハイウェイ＆クルーズキャンペーンを開催します。





■キャンペーン概要

【開催期間】


2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）



【対象場所】


E4 東北自動車道　安達太良SA（上下線）、国見SA（上下線）、菅生PA（上下線）、長者原SA（上下線）、前沢SA（上下線）


■キャンペーン詳細

１.「太平洋フェリーオリジナルふせん」プレゼント


安達太良SA、国見SA、菅生PA、長者原SA、前沢SAのデジタルサイネージ及びリーフレットラック付近に掲出されている「合言葉」を太平洋フェリー仙台港2F売店カウンターにお伝えいただくと、「太平洋フェリーオリジナルふせん」をお渡しします。


※無くなり次第終了



【受付時間】


「いしかり」「きそ」入港日：10:00～12:00、16:00～18:15・「きたかみ」入港日：16:00～18:15


※各船入港日は太平洋フェリーホームページ（https://www.taiheiyo-ferry.co.jp/koro/daiya/）でご確認ください。



２.「オリジナルアクリル標識キーホルダー」プレゼント


キャンペーン期間中に太平洋フェリーを利用し、乗船券を安達太良SA、長者原SA、前沢SAのインフォメーションに持参いただくと、本キャンペーンオリジナルデザインの「アクリル標識キーホルダー」をお渡しします。


※乗船券1枚につきキーホルダー1つのお渡し


※無くなり次第終了



【インフォメーション開設時間】




■「みち×うみ」 つながるハイウェイ＆クルーズキャンペーン詳細はこちら

ドラぷら　「みち×うみ」 つながるハイウェイ＆クルーズキャンペーン


https://www.driveplaza.com/sapa/event_campaign/detail/tf-miti-umi2026.html



■太平洋フェリーホームページはこちら

https://www.taiheiyo-ferry.co.jp/


■お問い合わせ先

NEXCO東日本お客さまセンター


0570-024-024または03-5308-2424（24時間）


太平洋フェリー株式会社　旅客営業部


052-582-8622 （9:00～17:55 土日祝除く）