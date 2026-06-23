ENJOYよりみち！×太平洋フェリー 「みち×うみ」つながるハイウェイ＆クルーズキャンペーン 開催
株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト（東京都港区）では、太平洋フェリー株式会社と連携し、夏の行楽シーズンから秋の大型連休にかかる7月1日（水）～9月30日（水）の期間、太平洋フェリーと高速道路のサービスエリアおよびパーキングエリア（SA・PA）をあわせて利用すると特典が受けられる「みち×うみ」 つながるハイウェイ＆クルーズキャンペーンを開催します。
■キャンペーン概要
【開催期間】
2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）
【対象場所】
E4 東北自動車道 安達太良SA（上下線）、国見SA（上下線）、菅生PA（上下線）、長者原SA（上下線）、前沢SA（上下線）
■キャンペーン詳細
１.「太平洋フェリーオリジナルふせん」プレゼント
安達太良SA、国見SA、菅生PA、長者原SA、前沢SAのデジタルサイネージ及びリーフレットラック付近に掲出されている「合言葉」を太平洋フェリー仙台港2F売店カウンターにお伝えいただくと、「太平洋フェリーオリジナルふせん」をお渡しします。
※無くなり次第終了
【受付時間】
「いしかり」「きそ」入港日：10:00～12:00、16:00～18:15・「きたかみ」入港日：16:00～18:15
※各船入港日は太平洋フェリーホームページ（https://www.taiheiyo-ferry.co.jp/koro/daiya/）でご確認ください。
２.「オリジナルアクリル標識キーホルダー」プレゼント
キャンペーン期間中に太平洋フェリーを利用し、乗船券を安達太良SA、長者原SA、前沢SAのインフォメーションに持参いただくと、本キャンペーンオリジナルデザインの「アクリル標識キーホルダー」をお渡しします。
※乗船券1枚につきキーホルダー1つのお渡し
※無くなり次第終了
【インフォメーション開設時間】
■「みち×うみ」 つながるハイウェイ＆クルーズキャンペーン詳細はこちら
ドラぷら 「みち×うみ」 つながるハイウェイ＆クルーズキャンペーン
https://www.driveplaza.com/sapa/event_campaign/detail/tf-miti-umi2026.html
■太平洋フェリーホームページはこちら
https://www.taiheiyo-ferry.co.jp/
■お問い合わせ先
NEXCO東日本お客さまセンター
0570-024-024または03-5308-2424（24時間）
太平洋フェリー株式会社 旅客営業部
052-582-8622 （9:00～17:55 土日祝除く）