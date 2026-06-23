ぴよりん15周年記念！『ぴよりん15周年メモリアルブック』が7月27日（月）発売

ジェイアール東海フードサービス株式会社

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）が展開する名古屋生まれのひよこ型スイーツ「ぴよりん」は、2026年7月に誕生15周年を迎えます。

このたび15周年を記念し、株式会社宝島社より『ぴよりん 15周年メモリアルブック』が2026年7月27日（月）に発売されます。

◆ぴよりん 15周年メモリアルブック商品概要

ぴよりん誕生から現在までの歩みを振り返る「ぴよりんヒストリー」をはじめ、歴代コラボぴよりんを紹介する大図鑑、2026年6月にオープンした「ぴよりんvillage」の潜入取材など、ぴよりんの魅力をたっぷり掲載しています。

さらに特別付録として、ぴよりんのかわいらしさをそのまま再現した「ぴよりんぬいぐるみチャーム」と、さまざまなぴよりんのデザインを楽しめる「ぷにぷにシールセット」が付属します。ぬいぐるみチャームはバッグなどに付けて持ち歩いたり、お部屋に飾ったりして楽しめるほか、シールは手帳やスマートフォンケースなどお気に入りのアイテムを彩ります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/203_1_f6737f9c21b9da3e9457169abcd91d28.jpg?v=202606240251 ]「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

2026年7月1日に誕生15年を迎えます。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

15周年ロゴ定番ぴよりん

ぴよりん【公式】Xアカウント :https://x.com/piyorin_nagoyaぴよりん【公式】Instagram :https://www.instagram.com/piyorin_100/ぴよりん 【公式】 YouTube :http://www.youtube.com/@TV-sm7gcぴよりん【公式】ホームページ :https://piyorin.com/

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