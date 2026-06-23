枚方T-SITE夏休み企画「親子で楽しむ夏フェア」で大阪製ブランド認定企業によるワークショップを実施！

公益財団法人大阪産業局

大阪府知事が認定する「大阪製ブランド認定事業（※1）」では、子どもたちに大阪のものづくり企業の高い技術力に楽しく触れていただける機会を提供するために、枚方T-SITEで開催される「親子で楽しむ夏フェア（※2）」にて、大阪製ブランド認定企業のワークショップおよび物販を実施します。

枚方T-SITE（カフェスペース）枚方T-SITE（イベントスペース）

「親子で楽しむ夏フェア」では、ワークショップをはじめ、鍵盤ハーモニカの親子体験会、絵本読み聞かせ、展示販売、イベント関連書籍の設置やキッチンカーの出店が予定されています。

その中で、大阪製ブランド認定企業の6社はワークショップに出店。

親子そろって体験できるコンテンツを提供します。

また、大阪製ブランド等の物販も実施します。

「大阪府知事お墨付き」の府内ものづくり企業の高い技術力に触れていただける機会となっています。

ぜひお越しください。



（※1）大阪製ブランド認定事業とは(https://osaka-sei.m-osaka.com/about/)

（※2) 「親子で楽しむ夏フェア」とは

ワークショップをはじめ、鍵盤ハーモニカ親子体験会、絵本読み聞かせ、展示販売、イベント関連書籍の設置やキッチンカーの出店が予定されています。

枚方T-SITE夏休み企画：夏休み親子体験博覧会 開催概要

詳細を見る :https://osaka-sei.m-osaka.com/news/4138/

■イベント開催期間

2026年7月19日(日)～７月26日(日) ※開催時間は各コンテンツにより異なります。



■開催場所

枚方T-SITE（枚方市岡東町12-2）(https://store.tsite.jp/hirakata/)

大阪製ブランド認定企業によるワークショップの概要

■開催期間

2026年７月22日(水)～24日(金)

■開催時間（予定）

10:00～17:00

■開催場所

枚方T-SITE 4Fカフェスペース、イベントスペース（枚方市岡東町12-2）(https://store.tsite.jp/hirakata/)

■出店企業、ワークショップ内容（事業者名50音順）

1.有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所（守口市）(https://osaka-sei.m-osaka.com/product/257/)

＜内容＞「どうぶつトコトコをつくってあそぼう」

3Dプリンターでつくった足の部品と紙コップで、坂道を「トコットコッ」とリズミカルにあるくトコトコ人形をつくります。

紙コップにお絵描きをしたり、はさみできったパーツを貼ったりしながら、自分だけのオリジナル「どうぶつトコトコ」を完成させましょう。

つくったあとは、実際に歩かせて、一緒に遊びます。

＜出店日＞7月22日(水)

＜対象年齢＞小学生～中学生まで ※未就学児は保護者同伴でお願いします。（ハサミを使用します）

＜所要時間＞約30分（1回あたり）

＜参加費用＞1,800円／名（消費税込）

＜定 員＞各回4名

2.株式会社河邊商会（堺市）(https://osaka-sei.m-osaka.com/product/1608/)

＜内容＞「ペレット（プラスチックの原料）でブレスレットを作ろう」

河邊商会は、自動車や家電製品に使われるプラスチック部品を製造しています。

最近ではまな板になるお皿「CHOPLATE」という自社商品を開発し、販売しています。

また「ものづくりの楽しさ」を伝えるべく、プラスチックにちなんだワークショップも行っています。

今回のワークショップでは、プラスチックの原料（ペレット）でブレスレットを作ります。

＜出店日＞７月24日(金)

＜対象年齢＞小学生～中学生まで ※未就学児は保護者同伴でお願いします。

＜所要時間＞10～15分（1回あたり）

＜参加費用＞300円／名（消費税込）

＜定 員＞各回4名

3.大徳木管工業株式会社（東大阪市）(https://osaka-sei.m-osaka.com/product/1631/)

＜内容＞「ココノスで遊んでみよう」

coconosは、ビー玉転がし・積み木・パズルを組み合わせた木製玩具です。

『道』『坂』『台』のパーツを使って、ビー玉が転がる道を積み上げてみよう！

組み立て遊びやビー玉転がし好きは夢中になること間違いなし！ビー玉が転がる様子と音はとても心地いいので、ぜひ一度体験してみてください。



＜出店日＞７月22日(水)～24日(金)

＜対象年齢＞小学生～中学生まで ※未就学児は保護者同伴でお願いします。

＜所要時間＞約30分（1回あたり）

＜参加費用＞無料

＜定 員＞各回3名

4.有限会社種村建具木工所（大阪市）(https://osaka-sei.m-osaka.com/product/661/)

＜内容＞「ミニ彩り障子製作体験」

大阪製ブランドに認定されている「彩り障子」のミニサイズを作っていただくワークショップです。

職人が製作した桧材のミニ障子をご自分で組み立ていただき、そのミニ障子に色とりどりの和紙を貼って仕上げていただきます。

夏休みの楽しい体験に素敵なミニ障子を作ってください。



＜出店日＞７月23日(木)

＜対象年齢＞小学生～中学生まで ※未就学児は保護者同伴でお願いします。

＜所要時間＞約20分（1回あたり）

＜参加費用＞550円／名（消費税込）

＜定 員＞各回3名

5.株式会社ノボル電機（枚方市）(https://osaka-sei.m-osaka.com/product/2111/)

＜内容＞「オリジナルキーホルダーを作ろう」

枚方市茄子作南町に本社工場を構えるノボル電機は、メガホンや汽笛、拡声器などを製造する町工場です。

今回のイベントでは、打刻印とハンマーを使い、アルミプレートにお好きなアルファベットや数字を刻印して作るオリジナルキーホルダー製作体験を開催。

世界にひとつだけの作品づくりをお楽しみください。

＜出店日＞７月22日(水)～24日(金)

＜対象年齢＞小学生～中学生まで ※未就学児は保護者同伴でお願いします。

＜所要時間＞約30分（1回あたり）

＜参加費用＞550円／名（消費税込）

＜定 員＞各回3名

6.株式会社ミナミダ（八尾市）(https://osaka-sei.m-osaka.com/product/2796/)

＜内容＞「天然素材のオリジナルお面づくり」

地球の落としもので遊ぼう！世界にひとつだけのオリジナルお面づくり。

長年の金属プレス加工で培ったミナミダの技術力を活かして、自然素材でのものづくりに挑戦。

＜出店日＞７月24日(金)

＜対象年齢＞小学生～中学生まで

＜所要時間＞15分～30分（1回あたり）

＜参加費用＞1,500円／名（消費税込）

＜定 員＞各回4名～6名

詳細を見る :https://osaka-sei.m-osaka.com/news/4138/

■大阪製ブランド公式SNSアカウント

・X(https://x.com/Osakasei_PR)

・Instagram(https://www.instagram.com/osakasei/)