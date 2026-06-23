横浜駅徒歩圏の賃貸マンション「ザ・レジデンス横濱高島町」（現名称：「エスタート横濱高島町」）を取得

リスト株式会社

総合不動産企業、リスト株式会社(代表取締役社長：北見尚之、本社所在地：神奈川県横浜市)の連結子会社であるリストデベロップメント株式会社(代表取締役社長：木内寛之、本社所在地：神奈川県横浜市、以下「LD」)は、横浜駅徒歩圏の一棟賃貸マンション「ザ・レジデンス横濱高島町」（現名称：「エスタート横濱高島町」、以下「本物件」）を2026年6月23日に取得しました。

「ザ・レジデンス横濱高島町」（現名称：「エスタート横濱高島町」外観写真

本物件は、横浜市営地下鉄ブルーライン「高島町」駅徒歩2分、京急本線「戸部」駅徒歩4分に加え、複数路線が乗り入れる神奈川県最大級のターミナル駅「横浜」駅徒歩11分と、交通利便性の高い立地に位置していることが特長です。

住戸プランは、多様化する現代の生活様式に対応する1LDKから3LDKで構成されています。また、各住戸にはモダンなデザイン性と機能性を両立した設計を採用しています。

LDでは、これらの立地優位性と住戸プランの多様性が強固な賃貸需要を創出し、中長期にわたる安定的な資産価値の維持・向上が見込めると判断し、本物件の取得にいたりました。

今後もLDではマンション分譲・開発事業や不動産の価値を最大限に引き出す不動産ソリューション事業を通じて、多様化するライフスタイルに寄り添う快適な空間を提供するとともに、各地域の資源を活かした魅力ある豊かな街づくりに貢献してまいります。

【ザ・レジデンス横濱高島町（現名称：エスタート横濱高島町）物件概要】

所在地 ：神奈川県横浜市西区戸部本町38-13

交通 ：横浜市営ブルーライン「高島町」駅徒歩2分 京急本線「戸部」駅徒歩4分

京急本線「横浜」駅 徒歩11分

取得資産の形態：信託受益権

竣工年月 ：2022年12月

構造／規模 ：鉄筋コンクリート造 地上11階建

敷地面積 ：314.62平方メートル （95.17 坪）

延床面積 ：1,797.66平方メートル （543.79坪）

総戸数 ：36戸（間取り：1LDK、1SLDK、2LDK、3LDK）

専有面積 ：37.92平方メートル ～54.89平方メートル

【リストデベロップメント株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町 4-47

代表 ：代表取締役社長 木内 寛之（きうち ひろゆき）

設立 ：1991年5月10日

事業概要 ：マンション・戸建て住宅・オフィスビル・テナントビルの企画・開発・分譲、

収益不動産の売買・仲介ならびに資産運用に関するコンサルティング、

不動産のプロパティマネジメントに関する業務

URL ：https://listdevelopment.jp/



【リスト株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

創業 ：1991年5月10日

設立 ：2016年5月20日

連結売上高 ：597億円（2025年12月期）

事業概要 ：持株会社、グループ経営事業

URL ：https://www.list.co.jp/

1991年、不動産仲介業を行うリスト株式会社を設立。以降、戸建住宅・マンションの開発分譲事業、アセットマネジメント事業、再開発事業など一貫して不動産関連事業を行っております。また、2016年からは、グループ会社の再編を行い持株会社制度に移行し、当社を中核とした「リストグループ」としての経営体制に移行しました。

2010年には、現リストインターナショナルリアルティ株式会社において世界最大級のオークションハウスである「サザビーズ」を起源とする不動産仲介ブランド「サザビーズ インターナショナル リアルティ(R)」の国内独占営業権を取得し、「リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ」のブランドで、アメリカ ハワイ州を皮切りに、シンガポール、香港、タイで不動産仲介事業や開発事業を行っております。リストグループでは、これらの事業を通じてお客様に「価値ある不動産」を提供し続けてまいります。