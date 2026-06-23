株式会社イーウェル、福利厚生メニューサービス「WELBOX」など3サービスをアプリストア「SmartHR Plus」にて公開
株式会社SmartHR
■ アプリの概要
- アプリ詳細ページ：https://www.smarthr.plus/apps/welbox(https://www.smarthr.plus/apps/welbox?utm_source=media&utm_medium=press&utm_campaign=202606_welbox&utm_content=welbox)
■ 連携の背景
■連携できる項目一覧
- 従業員コード
- 姓名（漢字）
- 姓名（カタカナ）
- 生年月日
- 性別
- 会社メールアドレス
- 事業所名
- 部署名
- 入社年月日
- 退会日
- 雇用形態
- 役職
■会社概要
- 社名：株式会社イーウェル
- - 代表取締役社長：大湊 卓
- - 事業内容：福利厚生サービス「WELBOX(https://www.ewel.co.jp/products/welbox)」、「カフェテリアプラン(https://www.ewel.co.jp/products/cafe)」、「インセンティブ・プラス(https://www.ewel.co.jp/products/incentive-plus)」
健康支援サービス「健診事務代行サービス(https://www.ewel.co.jp/products/medical-agency)」、「健康経営推進支援サービス(https://www.ewel.co.jp/products/nss)」
マーケティング支援「顧客満足度向上支援サービス(https://www.ewel.co.jp/products/satisfaction)」、
健康増進セルフケアサービス「KENPOS(https://www.ewel.co.jp/products/kenpos)」等のコンサルティング及びサービス提供
- - 設立：2000年10月2日
- - 資本金：499,992,500円
- - 本社：東京都千代田区紀尾井町3-6 紀尾井町パークビル
- - 企業URL：https://www.ewel.co.jp/
- 社名：株式会社SmartHR
- - 代表取締役CEO：芹澤 雅人
- - 事業内容：クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の企画・開発・運営・販売
- - 設立：2013年1月23日
- - 資本金：1億円
- - 本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー
- - 企業URL：https://smarthr.co.jp/
株式会社SmartHR（本社：東京都港区、代表取締役CEO：芹澤 雅人）は、クラウド人事労務ソフト「SmartHR（スマートエイチアール）」と連携可能なアプリケーションを紹介するアプリストアサービス「SmartHR Plus （スマートエイチアールプラス）」にて、福利厚生代行や健康支援のサービス提供及びコンサルティングを行う株式会社イーウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大湊 卓）が提供する3つのサービス「WELBOX」「カフェテリアプラン」「スマカフェ」を公開しました。
■ アプリの概要
SmartHR Plusに新たに追加されたパッケージ型福利厚生サービス「WELBOX」・企業の独自制度をアウトソーシングする選択型福利厚生「カフェテリアプラン」・カンタン導入、低コストの新しい福利厚生「スマカフェ」は、株式会社イーウェルが提供する福利厚生サービスです。
本アプリでは、「SmartHR」で管理する従業員データを、担当者の簡単な操作で各種サービスへスムーズに連携できます。
従来、月次反映に向けて人事データファイルを作成し、専用管理画面にアップロードしていた一連の作業を、API連携によりボタン操作だけで完結できるようになりました。これにより、従業員情報の登録作業や更新業務を大幅に削減できます。
株式会社イーウェルは、企業の健康経営と人事施策を支えるべく、福利厚生サービスの円滑な運用を可能にする仕組みづくりを進めていきます。
- アプリ詳細ページ：https://www.smarthr.plus/apps/welbox(https://www.smarthr.plus/apps/welbox?utm_source=media&utm_medium=press&utm_campaign=202606_welbox&utm_content=welbox)
■ 連携の背景
毎月の人事データ更新をよりスムーズに進められる仕組みへのニーズが高まっており、これに応える形で本連携を提供するに至りました。今回の連携では、以下の人事データ項目に対応しています。
■連携できる項目一覧
- 従業員コード
- 姓名（漢字）
- 姓名（カタカナ）
- 生年月日
- 性別
- 会社メールアドレス
- 事業所名
- 部署名
- 入社年月日
- 退会日
- 雇用形態
- 役職
■会社概要
- 社名：株式会社イーウェル
- - 代表取締役社長：大湊 卓
- - 事業内容：福利厚生サービス「WELBOX(https://www.ewel.co.jp/products/welbox)」、「カフェテリアプラン(https://www.ewel.co.jp/products/cafe)」、「インセンティブ・プラス(https://www.ewel.co.jp/products/incentive-plus)」
健康支援サービス「健診事務代行サービス(https://www.ewel.co.jp/products/medical-agency)」、「健康経営推進支援サービス(https://www.ewel.co.jp/products/nss)」
マーケティング支援「顧客満足度向上支援サービス(https://www.ewel.co.jp/products/satisfaction)」、
健康増進セルフケアサービス「KENPOS(https://www.ewel.co.jp/products/kenpos)」等のコンサルティング及びサービス提供
- - 設立：2000年10月2日
- - 資本金：499,992,500円
- - 本社：東京都千代田区紀尾井町3-6 紀尾井町パークビル
- - 企業URL：https://www.ewel.co.jp/
- 社名：株式会社SmartHR
- - 代表取締役CEO：芹澤 雅人
- - 事業内容：クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の企画・開発・運営・販売
- - 設立：2013年1月23日
- - 資本金：1億円
- - 本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー
- - 企業URL：https://smarthr.co.jp/