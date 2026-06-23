【不二家】食物繊維をおいしく摂れるひとくち新朝食に新フレーバーが登場！ 「モーニングマアム（アサイー／ヨーグルト）」

■近年人気のアサイーボウルをイメージした新フレーバーが登場

株式会社不二家

不二家のロングセラー「カントリーマアム」の技術を活用した、朝食にもぴったりな食物繊維入りソフトクッキー「モーニングマアム」シリーズより、新フレーバー“アサイー”と“ヨーグルト”が登場します。アサイー味には鉄分を、ヨーグルト味にはカルシウムをたっぷり配合し、朝食や小腹満たしにうれしい栄養素をおいしく手軽に摂れる商品に仕上げました。

そのままはもちろん、牛乳やヨーグルト、はちみつと合わせたアレンジもおすすめです。朝食に「モーニングマアム」を食べて、一日を元気にスタートさせませんか。

◆「モーニングマアム（アサイー）」

「モーニングマアム（アサイー）」パッケージ「モーニングマアム（アサイー）」クッキーイメージ

【特長】

・高食物繊維入りの小麦粉を使用し、全粒粉を配合した、外は“サックリ”中は“しっとり”食感の一口サイズのソフトクッキー

・天面の砂糖がほんのり甘く、そのまま食べても、牛乳やヨーグルト、はちみつと一緒に食べてもおいしく楽しめるアサイー味

・持ち運びにも便利な小袋タイプで、朝の忙しい時間や通勤、通学の合間、仕事前などさまざまな食シーンに合わせて食べられる

＜1袋50g当たり＞

エネルギー233kcal、食物繊維2.9g、鉄1.6mg入り

商品名 「モーニングマアム（アサイー）」

発売日 2026年6月30日（火）全国発売

中味仕様 クッキー

表示内容量 50g

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555278896

◆「モーニングマアム（ヨーグルト）」

「モーニングマアム（ヨーグルト）」パッケージ「モーニングマアム（ヨーグルト）」クッキーイメージ

【特長】

・高食物繊維入りの小麦粉を使用し、全粒粉を配合した、外は“サックリ”中は“しっとり”食感の一口サイズのソフトクッキー

・天面の砂糖がほんのり甘く、そのまま食べても、牛乳やヨーグルト、はちみつと一緒に食べてもおいしく楽しめるヨーグルト味

・持ち運びにも便利な小袋タイプで、朝の忙しい時間や通勤、通学の合間、仕事前などさまざまな食シーンに合わせて食べられる

＜1袋50g当たり＞

エネルギー230kcal、食物繊維3.0g、カルシウム165mg入り

商品名 「モーニングマアム（ヨーグルト）」

発売日 2026年6月30日（火）全国発売

中味仕様 クッキー

表示内容量 50g

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555278940

不二家ウェブサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/

カントリーマアムブランドサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/countrymaam/

モーニングマアムブランドサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/morning_maam/