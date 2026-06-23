スマホで「ことば」を編む新感覚文学アプリ『コトアム』が、葛飾柴又寅さん記念館とコラボコトアム初の俳句コンテスト『風天（フーテン）』を開催特別審査員は、夏井いつき先生に決定！

株式会社東京ドーム

株式会社東京ドーム(所在地：東京都文京区、代表取締役社長：斎藤 裕)が2025年にリリースしたことばの投稿・閲覧SNSアプリ『コトアム』は、葛飾柴又寅さん記念館（所在地：東京都葛飾区）で開催される夏休み企画『旅と遊びと寅次郎』とのコラボレーション企画として、2026年7月1日（水）～8月4日（火）の期間、コトアム初の俳句コンテスト『風天（フーテン）』を開催します。

『コトアム』は、東京ドームグループの社内新規事業提案制度「mokuMOKU」から生まれた、オールジャンルの300字以内のことばを投稿できる文学投稿アプリです。読者も楽しめるのがコトアムの特徴で、自身で投稿するだけでなく、投稿された文学の中からお気に入りの作品を編んで、音楽のプレイリストのように楽しむこともできます。リリースから1年で、1万ダウンロードを突破。10代から30代のユーザーが全体の約8割を占め、若年層を中心にご利用いただいています。

本年は、映画『男はつらいよ』で車寅次郎を演じた俳優・渥美清さん（本名 田所 康雄さん）が亡くなって、30年になります。渥美さんは、俳号「風天」という第四の顔を持つ方でした。「赤とんぼじっとしたまま明日どうする」「お遍路が一列に行く虹の中」等、220の俳句を残されています。このたび、コトアムを通じて、渥美清さんも愛した俳句の魅力をより幅広い世代の方に広めたいという思いが合致し、葛飾柴又寅さん記念館とのコラボレーションが実現しました。

なお、本コンテストの特別審査員には、テレビ・ラジオ等でも広くご活躍されている、俳句集団「いつき組」組長の夏井いつき先生をお迎えします。入賞句には、夏井先生より選評もいただきます。みなさまからのご応募を心よりお待ちしております。

■俳句コンテスト『風天（フーテン）』開催概要

写真提供：松竹株式会社

応募期間：2026年7月1日（水）～8月4日（火）

参加資格：不問

参 加 費：無料

お題：「旅」※「旅」という字を必ず入れる必要はありません。

応募方法：次の１.２.３.のいずれかの方法でご応募ください。

１.ことばの投稿・閲覧アプリ『コトアム』にて応募

※事前の会員登録が必要です。応募方法などの詳細情報は下記URLよりご確認ください。

https://note.com/kotoamu_app/n/nb6c4dcee01a7

２.葛飾柴又寅さん記念館 館内特設ブースにて応募

３.ハガキの郵送にて応募

ハガキ提出先：〒125-0052 東京都葛飾区柴又6丁目22-19

葛飾柴又寅さん記念館 観光振興事業担当 宛

※応募される方の住所・ご連絡先・氏名・俳号（俳句用のペンネーム）と俳句を記載し、応募期間内必着でお送りください。文字は楷書ではっきりと書いてください。擦ると消えるペンは使用しないでください。

※一人何句でも応募可能です。著作権がご自身にある未発表作品をご応募ください。

賞および副賞：

グランプリ（1句）／男はつらいよ55th セイコー腕時計

準グランプリ（2句）／寅さん記念館限定 寅さん日めくりカレンダー

風天賞（1句）／書籍「風天 渥美清のうた」大空出版

佳作：数句

結果発表：2026年8月27日（木）午前10時（予定）

葛飾柴又寅さん記念館公式HP(https://www.katsushika-kanko.com/tora/)、コトアム公式note（https://note.com/kotoamu_app）、一般社団法人共同通信社（Web）にて同時発表

主催：葛飾柴又寅さん記念館

後援：一般社団法人共同通信社、株式会社東京ドーム

協力：松竹株式会社、葛飾区観光課

■特別審査員 夏井いつき（なつい いつき）先生 プロフィール

昭和32年生まれ。松山市在住。俳句集団「いつき組」組長。第8回俳壇賞。第72回日本放送協会放送文化賞。第4回種田山頭火賞。令和5年度文化庁長官表彰。俳句甲子園創設に携わる。松山市「俳句ポスト365」等選者。俳都松山大使。『句集 伊月集鶴』等著書多数。TBS系「プレバト!!」俳句コーナー等、テレビ・ラジオでも活躍。

※入賞作品の「作品・氏名（または俳号）」は、葛飾柴又寅さん記念館公式ホームページおよび公式SNS（X・Instagram）に掲載するほか、葛飾区及び報道機関を含めた関係者への提供があることを承諾のうえ、ご応募ください。

俳句コンテストに関するお問い合わせ先：葛飾柴又寅さん記念館（Tel 03-3657-3455）

【コトアム大型アップデートのお知らせ】

2026年7月中旬に、コトアムの大型アップデートを予定しています。より使いやすく、楽しく「ことば」に触れられる環境へと進化します。アップデートの詳細日時は決定次第、コトアムアプリ・公式SNSにてお知らせします。

コトアム 操作画面イメージ

＜主なアップデート内容＞

・「スキ」スタンプの導入：推したい作品に、「推・共・愛・温・美・笑・驚・涙」の8つの感情を押すことができます。感情ごとに自動でプレイリストになり、気分ごとにいつでも見返すことができます。

・デザイン／操作性の向上：アプリの画面が最適化され、より多くの端末できれいに、そして直感的に見やすくなります。

・ランキング機能の改善：仕組みを修正し、現在人気の作品・ユーザーがよりトレンドに上がりやすくなります。

・検索機能の追加：ユーザーID、ユーザー名での検索が可能になります。

・コンテスト応募状況の可視化：投稿作品がどのコンテストに応募したか分かるようになり、カテゴリやタグ（コンテスト）ごとに作品を見返せるようになります。

・作品レイアウトの自由度アップ：投稿作品の中央揃え／上揃えの配置選択が可能になります。

・その他：Xへのシェアがよりスムーズに。また、自分の作品をプレイリストに入れた際の通知オフ設定、パスワード登録時の文字可視化等、細かな利便性も向上します。

コトアム公式サイト https://www.tokyo-dome.co.jp/kotoamu/

コトアム公式Xアカウント @kotoamu_app(https://x.com/kotoamu_app?lang=ja)

コトアム アプリダウンロードページ

iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%A0/id6526468549

Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kotoamu

iOS版

Android版

コトアムに関するお問い合わせ先

お問い合わせフォーム: https://x.gd/Nm1Ck

コトアムとの協業についてのお問い合わせ先

（株）東京ドーム 新規事業室 木村

〒112-8575 東京都文京区後楽1-3-61

法人・団体様向けお問い合わせフォーム：https://x.gd/NnQoO2