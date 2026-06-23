【7月24日(金) オンライン開催】AI時代のリスキリングを考える vol.1― 座学を超えた、実践の学び ―

株式会社みらいワークス

新規事業・リスキリング・サステナビリティ・外部人材活用に関する情報を発信するメディア『みらいワークス総合研究所』を運営する株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治）は、2026年7月24日（金）12:05～12:55に、「AI時代のリスキリングを考える vol.1― 座学を超えた、実践の学び ―」と題したオンラインセミナーを開催いたします。

■概要

お申込みはこちら :https://mirai-works.co.jp/mwri/seminar/seminar_info/9102/[表: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/508_1_2d027206adf75d09e5d68854c7b7c4e1.jpg?v=202606240251 ]

・Wi-Fi環境など、高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。

・セミナー内容は予告なく変更になる可能性がございます。

・当社や講師・共催企業と同業の方はお申し込みをお断りする可能性がございます。あらかじめご了承ください。

お申込みはこちら :https://mirai-works.co.jp/mwri/seminar/seminar_info/9102/

■セミナー内容

第1部｜データが語るリスキリングの実態

・AI時代における人材の役割の変化

・データで可視化する「リスキリング実施8割、政府定義合致9%」のギャップ

第2部｜現場が真に求める『変革人材』

・配置転換ではなく「事業転換」に対応・推進できる人材の再定義

・変革人材に求められる力

・実践事例紹介／成功要因の抽出

第3部｜みらいワークスの人材開発支援

・変革人材を育てる『実践経験の場』の提供

・課題別のプログラム紹介

※当日の内容は変更の可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

お申込みはこちら :https://mirai-works.co.jp/mwri/seminar/seminar_info/9102/

■こんな方におすすめ

■登壇者

- 事業会社の人材育成・人材開発・経営企画担当の方- AI時代における自社の人材育成・リスキリングの進め方に課題を感じている方- 単なる座学や研修に留まらない、実践型の人材育成手法を取り入れたい方- 事業転換を推進できる「変革人材」の育成に関心がある方

登壇者

株式会社みらいワークス

ソーシャル・デザイン部 部長

佐竹 謙一

2001年に求人広告企業に新卒入社。営業マネージャーとして拠点運営等に従事。2015年にIT人材エージェントへ転職、営業統括責任者や経営企画本部長として事業拡大をけん引する。2021年にDXコンサル企業にて営業責任者として組織やオウンドメディアの立ち上げ・運営を統括。その後、株式会社みらいワークスに入社し、プロ人材の活用提案・支援に尽力、パートナーセールス部部長に。並行して地方自治体主導のコミュニティ運営企画責任者として、地方での新規事業創出を支援。2026年4月より新設のソーシャル・デザイン部を統括。

司会・モデレーター

COTO DESIGN, LLC 代表

石森 宏茂



新卒で教育事業大手ベネッセコーポレーションに入社。11年間にわたり、法人営業・経営企画・国内外の新規事業開発に従事。社会人教育領域においても、新規事業の立ち上げやプログラム設計を担当し、国内外のリスキリング・アップスキリングの先進事例に精通。2021年に独立し、株式会社coto design（現COTO DESIGN, LLC）を創業。経営企画業務や、成長戦略起点の新規事業開発を得意領域とし、主に大企業・上場企業を顧客に、事業構想策定から実行支援まで一気通貫で伴走している。近年は、生成AIの活用を前提とした企画職・営業職向けのアップスキリング研修やセミナーを多数企画・登壇。生成AI時代の業務リテラシー向上をテーマに、思考法・リサーチ・企画設計・意思決定支援など、知的生産のプロセス変革を支援している。みらいワークス総合研究所研究員。

≪みらいワークス総合研究所 概要≫

所長 ：岡本 祥治

設置 ：2022年7月

ＵＲＬ ：・個人向け：https://mirai-works.co.jp/media-career/

・企業向け：https://mirai-works.co.jp/mwri/

活動内容：・プロフェッショナル人材の働き方・キャリア形成に関する研究

・企業の新規事業や人的資本経営／リスキリング、外部人材活用、サステナビリティに関する研究

・各種調査分析・情報収集

・出版・広報

≪株式会社みらいワークス 概要≫

所在地 ：東京本社：東京都港区

その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社

代表者 ：代表取締役社長 岡本祥治

設立 ：2012年3月

証券コード ：6563（東証グロース）

資本金 ：94,910千円（2026年3月31日時点）

ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容 ：・プロフェッショナル人材事業

フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員

登録プロフェッショナル97,500名、クライアント9,400社（2026年5月31日時点）

・コンサルティング事業

・実践型リスキリング事業

・オープンイノベーション事業

・地方創生事業

・サステナビリティ経営支援事業

https://mirai-works.co.jp/service/

子会社 ：Greenroom株式会社

https://greenroom.eco/