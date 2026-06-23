ハローキティと空の旅へ「UNI-ONE」×AR技術の新アトラクション含む 新施設『NAKAYOKU LAB』7月3日(金)オープン

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)が運営する「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド（大分県日出町）」では、2026年7月3日（金）より、新施設『NAKAYOKU LAB（なかよくラボ）』をオープンいたします。施設内では、新アトラクション「Sky Pal Collection（スカイ パル コレクション）」や、新感覚の「AI音声ガイドツアー」をはじめとする、世代や特性の違いを超えたインクルーシブ・エンターテイメントをお届けします。あわせて、夏イベント『はちゃめちゃサマーパーリー！』の第二弾情報を解禁します。

『NAKAYOKU LAB』詳細ページ：

https://www.harmonyland.jp/news/20282

夏イベント『はちゃめちゃサマーパーリー！ 』詳細ページ：

https://www.harmonyland.jp/sp/summerparty/index.html

この度オープンする『NAKAYOKU LAB』は、サンリオの企業理念である「みんななかよく」のもと、世代や特性を問わず、より多くのお客さまが快適に楽しめる環境づくりを目指し、新たなパーク体験を提供する施設です。

館内には、Hondaが開発したモビリティロボット「UNI-ONE」とAR技術を融合した新アトラクション「Sky Pal Collection」が登場。ARグラスを装着し、「UNI-ONE」に乗り込んで、お気に入りのサンリオキャラクターとともに空の旅へ出かける、没入感あふれる冒険体験をお楽しみいただけます。

また、ハーモニーランドでは、世代や特性の違いを超えて、誰もが自分らしく楽しめる施設づくりを推進しています。そこで、「UNI-ONE」を活用した「AI音声ガイドツアー」をはじめ、ご家族やご友人との休憩に利用できる「レストエリア」、感覚過敏などにより一時的に落ち着ける環境を必要とする方に配慮した「カームダウンスペース」を展開し、多様なお客さまが快適に過ごせる環境を整えます。

また同日より開催する夏イベント『はちゃめちゃサマーパーリー！』では、第一弾で発表したコンテンツに加え、アイスやフラッペ、フロートなど、暑い季節にぴったりな期間限定メニューを展開するほか、SNSで話題となった日焼け姿のキャラクターたちのコスチュームをお披露目します。南国リゾートをイメージした特別な装いで、この夏のハーモニーランドをさらに盛り上げます。

ハーモニーランドは今後も、誰もが自分らしく過ごせる環境づくりと新しい体験価値の創出を通じて、お客さま一人ひとりに寄り添ったパーク運営を目指すとともに、季節ごとのイベントやエンターテインメントを通じて、ここでしか味わえない特別な思い出をお届けしてまいります。

『NAKAYOKU LAB』概要

【概要】

■開催期間：2026年7月3日（金）～

■詳細：https://www.harmonyland.jp/news/20282

【『NAKAYOKU LAB』とは？】

サンリオの企業理念である「みんななかよく」のもと、世代や特性を問わず、より多くのお客さまが快適に楽しめる環境づくりを目指し、リニューアルした新施設です。

【施設内容】

・ARでサンリオキャラクターといっしょに空の旅へ出かけよう！

新アトラクション「Sky Pal Collection（スカイ パル コレクション）」

・誰もが快適に、自分らしく過ごせるインクルーシブな施設を目指して

-「AI音声ガイドツアー」

-「レストエリア」＆「カームダウンスペース」の設置

・人気の「メルヘン工房」に加え、ミニショップも新設

ARでサンリオキャラクターといっしょに空の旅へ出かけよう！ 新アトラクション「Sky Pal Collection（スカイ パル コレクション）」

ハーモニーランドに、体重移動で操作可能なHondaのモビリティロボット「UNI-ONE」と、AR技術を融合した新感覚アトラクション「Sky Pal Collection」が登場します。本アトラクションは、“空の旅”をコンセプトにした新たな体験コンテンツです。

ARグラスを装着して「UNI-ONE」に乗り込み、お気に入りのキャラクターといっしょに、ハートのリングをくぐり抜けたり、渦巻きの中に入ってキャラクターを見つけたりといった特別な体験をご用意しております。

お子さまから大人まで、世代を問わず夢のような空の旅を体験できる「Sky Pal Collection」。サンリオキャラクターたちと一緒に楽しむ、ハーモニーランドならではの空の旅をぜひお楽しみください。

■実施場所：NAKAYOKU LAB 館内

■実施時間：10:10～16:30（所要時間10分）

■年齢制限：5歳以上

■料金 ：1回 500円

誰もが快適に、自分らしく過ごせるインクルーシブな施設を目指して

次世代モビリティロボット「UNI-ONE」を活用した新感覚の 「AI音声ガイドツアー」＆「無料体験会」を開催！

「UNI-ONE」を活用した、「AI音声ガイドツアー（不定期開催）」および「無料体験会」を開催いたします。「AI音声ガイドツアー」は、園内を快適に移動しながら、位置情報と連動したAI音声ガイドによる案内を楽しむ、移動・物語・対話が一体となった、これまでにない体験プログラムです。ハーモニーランド限定の【かわいいキャラクターラッピング仕様】の「UNI-ONE」が登場。「AI音声ガイドツアー」や「無料体験会」を通じて、【新しい移動】の楽しさを体験していただきます。

■受付場所：NAKAYOKU LAB 館内

■実施時間：11:00～16:00（所要時間約45分・不定期実施）

■年齢制限：13歳以上

■料金 ：1回 500円

誰もが自分らしく過ごせる環境づくりへ「レストエリア」＆「カームダウンスペース」

ハーモニーランドに、どなたでも気軽に利用できる休憩スペース「レストエリア」と、静かな環境で心と体を落ち着かせることができる「カームダウンスペース」が登場します。

本施設は、世代や特性を問わず、より多くのお客さまが安心して楽しめる環境づくりを目指して整備されました。「レストエリア」は、ご家族やご友人との休憩や待ち合わせなどにご利用いただけるスペースです。また、「カームダウンスペース」は、感覚過敏などにより一時的に落ち着ける環境を必要とする方などが利用できる空間として設置しています。ハーモニーランドは、誰もが自分らしく安心して楽しめるテーマパークを目指し、すべてのお客さまに寄り添った環境づくりを進めてまいります。

■実施場所：NAKAYOKU LAB 館内

人気の「メルヘン工房」に加え、ミニショップも新設

『NAKAYOKU LAB』内では、おなまえホルダーづくりなどを楽しめる人気の「メルヘン工房」を引き続きお楽しみいただけます。メルヘン工房では、好きなサンリオキャラクターと文字パーツを選んで、自分だけのオリジナルおなまえホルダーを作ることができます。

また、新たにミニショップを設置し、30周年を迎えたポムポムプリンのグッズも販売予定です。最新技術を活用した体験コンテンツに加え、ショッピングや思い出づくりも楽しめる施設として、さまざまなお客さまにお楽しみいただけます。

夏イベント『はちゃめちゃサマーパーリー！』の第二弾情報解禁！

暑い夏にぴったりなひんやり冷たい期間限定フード

『はちゃめちゃサマーパーリー！』をさらに盛り上げる、夏限定のフード＆ドリンクメニューも登場します。

アイスやフラッペ、フロート、フローズンドリンクなど、暑い夏にぴったりなひんやり冷たいメニューを中心にラインアップ。暑さを忘れて楽しめるメニューが盛りだくさんです。注目は、各キャラクターをイメージしたカラフルなトッピングが可愛らしい「スタッフおすすめアイス」と、ボリュームたっぷりで特別感あふれる「チョコフラッペ」。イベント気分を盛り上げる華やかな見た目も魅力的です。

また、対象の夏メニューを1点購入ごとにスタンプを1つ押印。3つ集めると、ノベルティのコースターのプレゼントを実施いたします。

スタッフおすすめアイス 各800円チョコフラッペ 1,000円冷やし担々麺 1,700円日焼けをした姿のキャラクターたちのコスチュームをお披露目！

SNSで話題沸騰となった、こんがり日焼けをした姿のキャラクターたちのコスチュームをお披露目します。

色鮮やかな夏の景色をイメージしたコスチュームは、南国らしいアロハシャツやトロピカルフラワー、サングラスなどを取り入れた、この夏だけの特別なデザインです。キャラクターごとに異なるモチーフやカラーリングを採用し、それぞれの個性を活かした装いに仕上げました。夏らしい華やかなコスチュームに身を包んだサンリオキャラクターたちが、ハーモニーランドの夏をさらに盛り上げます。

ハーモニーランドオリジナルくじ

『はちゃめちゃサマーパーリー！』のオリジナルグッズが当たる、お楽しみ「ハーモニーランドオリジナルくじ」も同時発売。

ビッグサイズの抱き枕をはじめ、夏に大活躍の保冷バッグや、可愛らしいクッションマスコットなどが勢揃い。

すべてこのイベントのために描き下ろされた、ここでしか手に入らない限定デザインです。

■料金：1回 1,200円

『はちゃめちゃサマーパーリー！』概要

【概要】

■開催期間：2026年7月3日（金）～9月15日（火）

■詳細：https://www.harmonyland.jp/sp/summerparty/index.html(https://www.harmonyland.jp/sp/summerparty/index.html)

【実施内容】

・期間限定新・水かけショー「南の島の！？はちゃめちゃスプラッシュパーリー！」

・夏を感じるキャラクターとのグリーティング（一部事前予約制・有料）

・豪華景品が当たるビンゴゲーム「はちゃめちゃ・サマービンゴ！」

・期間限定オリジナルグッズ

・アイスクリームショップの店員さん風コスチュームで登場！ 期間限定パレード「Iceful Parade」

・期間限定オリジナルフード ※追加

・ハーモニーランドオリジナルくじ ※追加

■コピーライト

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトの記載をお願いいたします。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです

※価格は全て税込です。

本リリースの掲載内容は画像を含め、6月23日（火）現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d7643-521-81c1f72035e835d78f1b166edc3801f5.pdf