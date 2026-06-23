六本木「CEDAR THE CHOP HOUSE & BAR」にて渡邉 瑠菜氏の生演奏と美食のコラボ【Jazz Night】開催

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫) が運営するアメリカンダイニングレストラン「CEDAR THE CHOP HOUSE & BAR（セダー ザ チョップハウス & バー）」では、ディナータイムにジャズバンドの生演奏を楽しめる【Jazz Night】を毎月開催中。8月2日（日）には、昨年も大好評だったサックスプレイヤーの渡邉 瑠菜（わたなべ るな）氏による特別イベントをお届けいたします。ジャズバンドの生演奏を聴きながら、本格アメリカ料理をお楽しみいただける贅沢な一夜をお過ごしください。

【Jazz Night】feat. LUNA WATANABE

洗練されたバーやオープンキッチンを備えた広々とした空間で、古き良きクラシックなアメリカ料理を提供する当店。一夜限りの特別イベントとして、渡邉 瑠菜氏によるスペシャルステージを披露いたします。お食事には、自慢のサーロインブラッケンステーキやクラムチャウダーをラインナップ。極上のジャズと美食で、大人の時間をご満喫ください。

Saxophone player｜渡邉 瑠菜

2002年11月28日生まれ。山梨県富士五湖の山中湖村出身。

昭和音楽大学ジャズコース卒業後、国内外のトップミュージシャンと共演。「題名のない音楽会」などのテレビ出演をはじめ、2023年には第54回ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテストで最優秀賞と最優秀ソリスト賞をW受賞。2024年には、かわさきジャズ BRIDGEアーティストに就任し、同年に川崎市文化賞 アゼリア輝賞を受賞した。

また、富士五湖アンバサダーおよび山梨アンバサダーを務める。作詞・作曲・ボーカルを軸としたソロアーティストとしても活動しており、自身初のワンマンライブをBLUE NOTE PLACEにて開催。2026年3月27日には1st Album「RETURN TO INNOCENCE」をリリースした。

https://www.lunawatanabe.com/

Drummer｜冨野 孝介 https://www.kosuketomino.com/

Bassist｜金子 義浩 https://www.instagram.com/yoshihiro_kaneko_bass

Keyboardist｜榎本 響 https://www.instagram.com/hibiki__pf

＜プラン＞ ※すべて税・サービス料込

１.ミュージックチャージのみ \2,750 ※ワンドリンク＋ワンフードオーダー

２.ミュージックチャージ＋ワンプレート＋ワンドリンク \5,500

メニュー：ポークパテ、生ハム、鴨パストラミ、スモークチーズ、サーモンクラブラックス、ガーリックトースト、キャロットラペ

３.ミュージックチャージ＋ショートコース＋ワンドリンク \8,000

メニュー：スモークドケールサラダ、ニューイングランドクラムチャウダー、サーロインブラッケンステーキ＆マッシュポテト、パティシエ特製デザート

＜イベント概要＞

日時：2026年8月2日（日） 18:00開場～20:45終演

ライブ 18:30 1st set／19:45 2nd set

店舗概要

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/cedar-chophouse/reserve?menu_lists=699c0f8bf15b72c67e74d8ed

施設名 CEDAR THE CHOP HOUSE & BAR

（セダー ザ チョップハウス & バー）

住所 〒106-0032 東京都港区六本木7丁目14-4 レム六本木ビル 2階

TEL 03-6432-9791

営業時間 朝食：7:00～11:00(L.O.10:30)

ランチ：平日 11:30～15:30(L.O.14:30)、土日祝 11:30～14:30(L.O.13:30)

カフェ：土日祝のみ 15:00～17:00(L.O.15:30)

ディナー：月～土 17:30～22:30(L.O.21:30)、日・祝 17:30～22:00(L.O.21:00)

バー：月～土 17:30～22:30(L.O.21:30)、日・祝 17:30～22:00(L.O.21:00)

テイクアウト/デリバリー：上記営業時間で販売致します

アクセス ・東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口より徒歩1分

・都営大江戸線六本木駅7番出口より徒歩1分

公式サイト https://www.cedar-chophouse.com/

運営会社概要

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立：1997年7月1日

■ファウンダー：杉元 崇将

■代表取締役社長：西村 輝夫

■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数：1,154名（2026年5月1日現在）

■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント：Facebook https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons

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