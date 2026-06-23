【神奈川県 BAK/YAK × eiicon】大企業等18社・5自治体が参画！企業・自治体と連携してオープンイノベーションに取り組む全国のベンチャーから提案募集を開始！

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、2026年6月23日より、神奈川県が主催し、県の大企業とベンチャー企業との事業連携プロジェクト創出を目指す協議会「ビジネスアクセラレーターかながわ（略称：BAK：バク、以下BAK）」において、県内大企業等とベンチャー企業によるオープンイノベーション促進のためのプログラム「BAK 2026」、ならびに、神奈川県庁各部署や県内自治体とベンチャー企業によるオープンイノベーションによる行政・社会課題解決のための「エール“ガバメント×ベンチャー”アライアンスかながわ（略称：YAK：ヤク、以下 YAK）」におけるプログラム「YAK 2026」を始動。

同日より、大企業等や自治体と連携して取り組むベンチャー企業からのプロジェクト提案募集を開始しました。

https://bak.eiicon.net/(https://bak.eiicon.net/)

eiiconは、神奈川県より、令和3、4、5、6、7、8年度と6期連続となる「BAK」運用業務を受託。

今年度も、神奈川県内企業ならびに神奈川県庁各部署、県内自治体とベンチャー企業との共創による新たなプロジェクトの実現、早期の事業化に向け、企画・設計・運用からPR戦略まで、本プログラムの運営全般を強力にサポートしてまいります。

神奈川県「BAK 2026」「YAK 2026」 × eiicon「AUBA」

□「BAK 2026」参画18社（社名50音順）

株式会社アイネット、アマノ株式会社、株式会社エスイー、

株式会社小田急ＳＣディベロップメント、株式会社小田急百貨店、京セラ株式会社、

株式会社グリーンハウス、京王電鉄株式会社、株式会社ゼネラル、戸田建設株式会社、

日本電気株式会社、富士工業株式会社、株式会社フジタ、マツダ株式会社、

株式会社 明治、森永乳業株式会社、楽天グループ株式会社、株式会社ルネサンス

以上（2026年6月23日現在）

□「YAK 2026」参画5自治体16部署

神奈川県

いのち・未来戦略本部室、国際課、スポーツ課、観光課、農政課、生活援護課、医療企画課

横須賀市

創業・新産業支援課、農水産業振興課、南消防署

平塚市

産業振興課、都市整備課、道路管理課

茅ヶ崎市

障がい福祉課、公園緑地課

厚木市

農業政策課

以上（2026年6月23日現在）

■募集概要（詳細は募集サイトを必ずご確認ください）

支援内容

採択したプロジェクト（ベンチャー企業）に対して開発・実証に係る費用を支援するとともに、

コンサルタントが伴走し、開発や実証実施、広報活動などを支援します。

支援金額

１. BAK支援プロジェクト（大企業等とベンチャー企業の連携）は１件当たり最大500万円。

２. YAK支援プロジェクト（自治体とベンチャー企業の連携）は１件当たり最大300万円。

３. YAK支援プロジェクト（自治体とベンチャー企業の連携）かつ、地域活性化に資するプロジェクトは１件当たり最大500万円。

４. 脱炭素推進に資するプロジェクトは１件当たり最大750万円（BAK・YAK共通）。

応募条件

・中小企業基本法第２条第１項に規定される中小企業者であること

・BAK（ビジネスアクセラレーターかながわ）協議会に加入している者であること

（未加入の企業については、INCUBATION PROGRAMの応募を以って、ＢＡＫ協議会に加入したものとさせていただきます） など

応募方法

BAK「大企業提示テーマ型」およびYAK「自治体提示テーマ型」

連携したいテーマに対して、自社の技術やサービスなどを活用して取り組みたいプロジェクトの内容を記載し、募集サイトから応募してください（複数のテーマに対して応募できます）。

その後、応募資格を満たし、提案先の大企業等・自治体との連携について合意が得られた提案は次の審査に進みます。

BAKおよびYAK「ベンチャー発自由提案型」

実現したい新規サービスや連携を希望する県内自治体や大企業等を記載し、募集サイトから応募してください。応募内容に基づき、県が自治体や大企業等とのマッチングを支援します。

審査・採択

・応募があった提案に対し、書類審査後、外部有識者による審査会において採択プロジェクトを決定します。（10月8日、9日予定）

・BAKによる支援プロジェクトを7件、YAKによる支援プロジェクトを8件採択します。（うち、神奈川県に拠点があるベンチャー企業※によるプロジェクトをBAK5件以上、YAK4件以上採択）

別途、脱炭素推進に資するプロジェクトをBAK、YAK合わせて５件採択します。（うち、神奈川県に拠点があるベンチャー企業※によるプロジェクトを３件以上採択）

※ 応募時点で県内に本店等の拠点がない企業であっても、支援期間中（2027年2月末まで）に県内に拠点を設立することを応募時に誓約した場合は、審査を行います。

ただし、期間中に登記が確認できない場合、開発・実証に係る費用の提供は行いません。

募集サイト https://bak.eiicon.net/(https://bak.eiicon.net/)

募集説明会

2026年6月29日（月）16:00 ～ 17:00 オンライン開催

詳細・参加申込▷ https://bakyakprogram2026.peatix.com(https://bakyakprogram2026.peatix.com)

□募集要項 BAK「大企業提示テーマ型」

県内に拠点を持つ企業18社が示した19のテーマに対する連携プロジェクトの提案を募集します。

対象企業 全国のベンチャー企業

募集期間 2026年6月23日（火）～ 7月21日（火）

応募後、提案先の企業が提案したベンチャー企業にヒアリングを行います。

応募資格を満たし、連携について合意した提案は次の審査に進みます。

募集テーマ

株式会社アイネット ※2テーマ

１.革新的AIプラットフォームを基盤とした、衛星データ画像分析

～ITインフラ構築のコスト削減への挑戦～

２.安全・高精度なオフラインLLMによる宇宙技術文書設計・運用の革新

アマノ株式会社

"掘って運ぶ"から"その場で浄化"へ 土壌汚染の常識を変える技術の確立

株式会社エスイー

安心安全な食と社会インフラを人に届ける先進的ソリューションの開発

株式会社小田急ＳＣディベロップメント

「ウェルビーイング・未病」や「カーボンニュートラル・脱炭素」領域で

商業施設と共に新たな事業創出に向けた挑戦

株式会社小田急百貨店

高齢化する顧客層の消費ニーズの変化に対応する新たなサービス・事業の創出

京セラ株式会社

オンサイト遺伝子検査の二次データを「地域の健康資源」へ変換し、

データ駆動型の新たな地域医療サービスの構築

株式会社グリーンハウス

食を通した健康や、食に関わる人のホスピタリティがあふれる未来の共創

京王電鉄株式会社

未来の橋本のまちを共に思い描き、新たな事業やサービスで

地域を一緒に盛り上げてくれるパートナーとの共創

株式会社ゼネラル

AirからLifeへ：空調を起点とした新たな生活価値・ウェルビーイング創出

戸田建設株式会社

建設・不動産・スマートシティをテーマに

サステナビリティが実現された「共創社会」の実現

日本電気株式会社

NECが社会実装前に顧客となる「クライアントゼロ」で共に創り、共に試す！

NECイノベーションパークにおける未来の働き方体験設計

富士工業株式会社

湿度制御による快適かつ環境配慮型な空間の創出

株式会社フジタ

建設現場の最先端の取組をまちづくりに活かして、10年後のまちの当たり前を創出

マツダ株式会社

クルマを『移動手段』から『成長の舞台』へ。

感性工学で拓く、次世代の親子コミュニケーション体験

株式会社 明治

乳原料（脱脂粉乳）の有効活用によるサステナブルと事業の融合

森永乳業株式会社

食の価値を循環させる、副産物・容器包装の価値化による社会実装型事業共創

楽天グループ株式会社

楽天モバイルの通信基盤を起点とした、多様な技術との融合による顧客体験のアップデート

株式会社ルネサンス

健康づくりを基点とした多世代交流拠点で、地域を活性化するサービス創出

以上（2026年6月23日現在）

□募集要項 YAK「自治体提示テーマ型」

県内の自治体（県および市町村）が示した各テーマに対する連携プロジェクトの提案を募集します。

対象企業 全国のベンチャー企業

募集期間 2026年6月23日（火）～ 7月21日（火）

応募後、提案先の自治体が提案したベンチャー企業にヒアリングを行います。

応募資格を満たし、連携について合意した提案は次の審査に進みます。

募集テーマ

神奈川県

・いのち・未来戦略本部室

科学技術を活用した地域課題解決

大学シーズとスタートアップ技術による社会実装

・国際課

県内どこでも同じクオリティで受けられる、

多様な外国人に寄り添う次世代日本語教育の実現

・スポーツ課

日常の『義務』を『活力』へ。

働く世代の生活動線に自然と溶け込む、新発想スポーツ習慣化共創

・観光課

住民の生活と観光の熱気を守る。空間DXとIoTで実現する「世界水準の観光マナー」

・農政課

スマート技術の活用で重労働の傾斜地ミカン栽培をアップデート

・生活援護課

社会との接続“つながり”を実現する地域コミュニティとの仕組みづくり

・医療企画課

ＡＩなど最新のデジタル技術を駆使した医療従事者の病床管理負担軽減の取組



横須賀市

・創業・新産業支援課

空き店舗や地域資源を活用した追浜商店街の新たな価値創造

・農水産業振興課

漁村資源を活かした持続可能な「海業エコシステム」構築

・南消防署

子どもたちに命を守る学びをもっと伝わる形へ。

「次世代の防火・防災教育」の創出

平塚市

・産業振興課

ブルーカーボンを活用した砂浜海岸の生態系再生モデル構築

・都市整備課

20年後の平塚駅周辺をつくる―「将来像の共有」と「新規店舗誘致」の両輪の共創―

・道路管理課

街路樹DXで実現する“事故ゼロ”の「予防保全型」維持管理社会への挑戦

茅ヶ崎市

・障がい福祉課

福祉人材が働き続けられ、支援が行き届くための障がい福祉現場の業務改革

・公園緑地課

公園ボランティアをアップデートする新しい参加の仕組みづくり

厚木市

・農業政策課

特産「ペピーノ」を起爆剤に！あつぎの農業を盛り上げ、まちを元気にする共創

以上（2026年6月23日現在）

□募集要項 BAKおよびYAK「ベンチャー発自由提案型」

自社の技術やアイデアに基づき、大企業等や県内自治体と連携して実施したい社会課題解決プロジェクト提案を募集します。

対象企業 神奈川県内に本店又は支店を有するベンチャー企業

募集期間 2026年6月23日（火）～ 8月17日（月）

備考 応募後、応募資格を満たす提案は次の審査に進みます。

□参考ページ

神奈川県主催、ベンチャー企業×大企業・自治体が共創する『BAK・YAK』──17チームの実証成果を一挙公開【Meetup Fes 2026】レポート（2026年3月18日、19日）

https://tomoruba.eiicon.net/articles/5570

https://tomoruba.eiicon.net/articles/5571

【 神奈川県 BAK × AUBA 共創事例 】減塩常識を変える！ トイメディカル × グリーンハウス、おいしい塩分オフセット食の事業化に向けた取り組みを開始。（2026年5月14日プレスリリース） https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000904.000037194.html

【 神奈川県 × AUBA 】「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK） / エール“ガバメント×ベンチャー”アライアンスかながわ（YAK）」令和8年度の運用業務をeiiconが6期連続で受託（2026年4月28日プレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000893.000037194.html

■「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」

神奈川県内に拠点を持つ大企業・中堅企業等と、質の高いベンチャー企業間の事業連携プロジェクト創出を目的とし、大企業・ベンチャー企業・研究機関・支援機関等に参画いただく協議会の運営を通してオープンイノベーションのコミュニティ形成に取り組みます。BAKでは、協議会に参加する企業によるオープンイノベーションの実現を支援しています（参加企業1,199社：2026年5月時点）。https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/cnt/f537611/bak01.html

■「エール“ガバメント×ベンチャー”アライアンスかながわ（YAK）」

神奈川県や県内市町村とベンチャー企業が連携して新しいプロジェクトを創出することを支援する取組です。

県や県内市町村の複雑、多様化する行政課題の解決を図るため、自治体とベンチャー企業とのマッチングを行うとともに実証事業の支援など、連携プロジェクトの事業化に向けた総合的な支援を行います。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/cnt/f537666/yak01.html

□eiiconによる「BAK」運用業務受託について

eiiconは、神奈川県「BAK」運用業務を2021（令和3）年度より6期、「YAK」運用業務を開設した2025（令和7）年度に続き受託。これまで累計146件の共創プロジェクトを採択し、事業化に向けた伴走支援を継続しております。

6期目となる今年度は、これまでの経験・実績に加え、昨年度開設したeiiconの神奈川拠点（WeWorkオーシャンゲートみなとみらい 内）との連携も加速。運営全般ならびにオープンイノベーションによる共創のさらなる実現、事業化を強力にサポートしてまいります。

神奈川県×eiiconによるこれまでの「BAK / YAK」（令和3～7年度）

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数39,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。