カワサキ｜久米繊維コラボ「Z900RS墨染めTシャツ」新発売

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、2026年6月27日（土）から開催される“Tシャツフェア”に合せて人気モデルZ900RSをモチーフにした「カワサキ｜久米繊維コラボ墨染めTシャツ」を発売いたします。Z900RSが持つ普遍的な魅力とヘリテージスタイルを表現するため、日本の伝統的な染色技法の墨染めを採用。落ち着いた色合いと一枚ごとに異なる表情を持つ墨染めならではの味わいは、着用を重ねることでさらに深みを増し、自分だけの１着へと育っていきます。

https://www1.kawasaki-motors.com/20260623

■商品紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/935_1_521fd52c2a5c74f6038cea02283d838e.jpg?v=202606240251 ]

ヘリテージロゴをポイントに流れゆく風を滑らかに印象的に表現したイラスト。

かすれプリント加工のZ900RSが幻想的に。

カワサキ Z900RS墨染めTシャツ ブラック/中墨

Z900RS Black Ball Editionのボディーカラーをイメージ。

グレー～ブラックのグラデーションカラーのライン入り（ラインの一部がパール加工）。

カワサキ Z900RS墨染めTシャツ オレンジ/濃墨

ファイヤーボールのボディーカラーをイメージ。

イエロー～オレンジのグラデーションカラーのライン入り。

右袖にはZ900RSのロゴ入り。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。※掲載している写真はサンプルのため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

■対象店舗

・全国のカワサキプラザ

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https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator?all-displacement=true(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator?all-displacement=true)

■カワサキ プラザについて

全国96店舖*のカワサキ プラザは、カワサキ正規取扱店の中でも国内で取扱うすべてのカワサキモーターサイクルの販売とともに、五感で楽しめる店舗づくり、「おもてなし」と「ことつくり」活動を通して、お客様の期待を超えるサービスを提供します。

また、全店認証工場の保有はもちろん全店指定工場の取得を目指し、生涯にわたる安全・安心なモーターサイクルライフをご提供いたします。

*2026年6月現在

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日



カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

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