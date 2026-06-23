【西武園ゆうえんち】オードリー春日が“西武園ゆうえんちの化身”に進化して再び降臨　春日が過ぎる、西武園ゆうえんちの「夏」が開幕【2026年7月18日（土）～9月23日（水・祝）】

株式会社 横浜八景島

西武園ゆうえんち（所在地：埼玉県所沢市、総支配人：西田知宏）の「夏」が開幕します。

今年は、人気のプールや花火に加え、新イベント「盆DANCE FEVER ～ケシガ覚醒～」、新ファミリーエリア「わんぱく共和国」など、盛り込み過ぎなくらい新たな体験を導入。さらに昨年、“プールの化身”として西武園ゆうえんちのプールを盛りあげたオードリーの春日さんが、“西武園ゆうえんちの化身”に進化。「春日が過ぎる」と言わんばかりに園内に増殖し、西武園ゆうえんち全体を盛りあげます。夕方からお得に楽しめる「夕やけレヂャー切符」で夜の新コンテンツも充実。花火・プール・サーカス・盆ダンスと、昼の“涼”から夜の“熱狂”まで。この夏、最高の思い出は西武園ゆうえんちで。

＜注目トピックス＞

◆ 春日が過ぎる！“西武園ゆうえんちの化身”へと進化したオードリー春日が園内に増殖

◆ 昨年より進化した「春日まみれプール」＆新プールイベント

◆ 新イベント！夜を沸かす「盆DANCE FEVER ～ケシガ覚醒～」

◆ 心を奮い立たせる壮大な楽曲と連動する「満天打上花火」（全18回）

◆ ミラクルドリームサーカス（2回/日）

◆ 新ファミリーエリア「わんぱく共和国」オープン（7月17日オープン）

◆ 夕方から楽しめる「夕やけレヂャー切符」販売

◆ 近日発表！この夏新たに特別な企画実施

春日が過ぎる！園内いたるところで春日体験

昨年、西武園ゆうえんちの“プールの化身"として大きな話題を呼んだオードリー・春日さんが、今夏はいよいよ「西武園ゆうえんち全体の化身」に進化。プールはもちろん、園内の様々なエリアに春日さんが増殖します。

昨年話題になった“あのプール”が今夏圧倒的にスケールアップ！

昨年大好評だった春日さんまみれのプールが、今年はさらにスケールアップ。人気の「春日リアル鬼瓦浮き輪」や「黒歴史浮き輪」に加え、等身大パネル・大型看板など、プールのあらゆる場所に春日さんが登場。さらに春日さんのナレーションで各イベントをより一層盛りあげます。さらに注目は、春日さんのナレーションとともに、流れるプールで逆流にチャレンジする新企画「～春日からの特別指令～ みんなでチャレンジ！逆流タイム」です。みんなで逆流を作りあげる、一体感抜群の参加型イベントです。

その他にも、「スプラッシュ！サマービート」（波のプール）に、「豪海！波ノリタイム」（最大70cmの波）、そして新たに新設される「流れるプールプレミアムシート」と、今年も特別な体験が満載です。この夏からは夏季営業中、定額でパークやプールを何度でも楽しめるパスポート型チケットの販売もスタートします。

プール営業期間：6月27日（土）～ 9月23日（水・祝）

※6月27日（土）～7月17日（金）、9月1日（火）～は土日祝のみ

夜の新コンテンツ「盆DANCE FEVER ～ケシガ覚醒～」

「夕日の丘商店街」を飛び出した住人たちによるハチャメチャなライブ「夕日の丘ライブ！」が、この夏だけの“熱狂の盆ダンスショー"へと進化！西武園ゆうえんちの夜を舞台に、商店街の住人たちが、懐かしの歌謡曲を歌とダンスで披露。レッツゴー！レオランドの特設ステージを櫓に見立てた参加型のショーで、会場全体が一体となって盛りあがります。さらにショーのクライマックスでは、西武園ゆうえんちの化身・春日こと「ケシガ」が覚醒※。華やかな照明、スモークバブルなど特殊演出が会場を包み込み、商店街の住人たちと「ケシガの化身ダンス」でフィナーレへ。歌って、踊って、--この夏、西武園ゆうえんちでしか味わえない夜の体験がここに。

※春日さんの登場はございません。音声・パネル等の演出での登場となります。

実施日：日曜日を中心に全1２日間

※7月18日（土）・19日（日）・20日（月・祝）・26日（日）、

8月2日（日）・16日（日）・23日（日）・30日（日）、

9月5日（土）・6日（日）・12日（土）・13日（日）

時間：19:15～19:30

場所：レッツゴー！レオランド特設ステージ

音楽×花火のシンクロ「満天打上花火」（全18回）

心を奮い立たせる壮大な楽曲に合わせ、花火がシンクロして打ち上がる圧巻の花火ショー。身体を突き抜ける音と、目の前で弾ける大迫力の花火が視覚と聴覚を共鳴させます。夜空を埋め尽くすように降り注ぐ光のシャワーに、興奮は最高潮へ。

実施日：全18回 ※7月19日（日）・25日（土）、

8月1日（土）・8日（土）～15日（土）・22日（土）・29日（土）、

9月19日（土）～23日（水・祝）

時 間：19:30～（6分程度）

場 所：レッツゴー！レオランド

※座って花火を鑑賞できる夏の特別指定席を販売。

世界トップレベルの技芸「ミラクルドリームサーカス」

空中ブランコ、大車輪、ファイヤーパフォーマンス、バイクスタントなど、世界トップレベルの精鋭アーティストによるサーカスショー。屋外ステージ（レッツゴー！レオランド）で1日2回開催。18時開催に参加する場合は、夕方からの「夕やけレジャー切符」で来園し、サーカス→盆ダンス→花火と夜まで楽しむコースが今夏の過ごし方の新定番に。

開催日：7月18日（土）～ 9月23日（水・祝）

休演日：7月22日（水）・29日（水）・９月平日

時 間：１.11:00～ ２.18:00～（各回約60分間）

※9月19日（土）～23日（水・祝）はスペシャル公演のため17:30～の1回のみ

（約90分間）

場 所：レッツゴー！レオランド

新ファミリーエリア「わんぱく共和国」オープン！

「わんぱく共和国」は、既存のファミリーエリア「レッツゴー！レオランド」、「夕陽の丘プレイランド」の中間に位置し、開放感あふれるエリアでおもいっきり体を使って楽しめるコンテンツが勢ぞろいです。色鮮やかな遊具には、迫力満点の３つの滑り台「ローラースライダー」、「チューブスライダー」、「フリーフォール」をはじめ、浮遊感を味わえる「トランポリン」、「ネットエリア」のほか、「Ｖ字渡り」、「もしもしチューブ」といったこどもたちの好奇心を刺激する体験要素が詰まっており、隅々まで遊び尽くすことができます。

遊びスポット「噴水パレット」に加え、「ポールミスト」や「雲海ミスト」を使った納涼コンテンツもご用意しており、夏の暑さを凌ぎながらも快適に過ごすことができます。

夏期間の販売チケット

イベントやプールを何度でもお楽しみいただける夏限定のパスポート型チケットを販売します。

また、ゆうえんちとプールをオトクに楽しめる「夏満喫切符」に加えて、夕方から入園ができる「夕やけレヂャー切符」の販売もいたします。

■夏満喫パスポート

パスポート有効期間中の西武園ゆうえんちの入園とアトラクション乗り放題に加えて、プールも楽しめるチケットです。プール有料席５００円引きクーポン（1回分）も付帯します。

■プールパスポート

パスポート有効期間中のプールも楽しめるチケットです。プール有料席５００円引きクーポン（1回分）も付帯します。

各パスポート利用期間：7月18日～9月23日のプール営業日のみ

※１ 販売期間：6月22日～7月24日18:00まで、通常価格は7月24日18:00～8月16日

■1日レヂャー切符

昭和の熱気・活気たっぷりの夕日の丘商店街、園内のアトラクションで1日中楽しめる通常チケットです。

■プール入場券

プールのみをお楽しみいただけるチケットです。

■夏満喫切符

西武園ゆうえんちの入園とアトラクション乗り放題に加えて、プールも楽しめるチケットです。

■夕やけレヂャー切符

16:00以降の入園とアトラクション乗り放題のチケットです。

※２ 8月8日～16日

※３ 7月22日・29日、9月を除く

※４ 8月10日～14日を含む

■満天打上花火特別指定席

※利用時間 18:30～

●7月18日～9月23日の営業時間

ゆうえんち 平日 10:00～19:00 土日祝 10:00～20:00

※7月22日（水）・29日（水）、9月は10:00～17:00

※8月10日（月）～14日（金）は10：00～20：00

プール 全日 9:00～17:00

※詳細はWebサイト「営業時間」をご確認ください。

https://www.seibuen-amusement-park.jp/information/index.html

＜関連資料＞

2026年4月8日（水）発表

所沢市出身のオードリー・春日さんが今年は「西武園ゆうえんちの化身」として降臨！

https://www.seibuen-amusement-park.jp/20260408_newsrelease2.pdf

2026年6月16日（火）発表

新ファミリーエリア「わんぱく共和国」2026年7月17日（金）誕生！！

https://www.seibuen-amusement-park.jp/20260616_newsrelease.pdf

※料金はすべて税込表示となっております。

※内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。

〇お客さまのお問合せ先

西武園ゆうえんちコールセンター TEL.(04)2929-5354

[受付時間 開園30分前～閉園時間]