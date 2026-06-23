『ウィルキンソン タンサン ソルティレモン』7月7日発売
アサヒ飲料株式会社
炭酸水売上No.1※ブランド「ウィルキンソン」は、“刺激、強め。”という価値を訴求しています。炭酸飲料に対する多様なニーズにお応えする新商品の発売を通じて、お客さまとブランドとの接点を創出し炭酸水市場の拡大を図ります。
アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 近藤佳代子）は、『ウィルキンソン タンサン ソルティレモン』を7月7日から期間限定で発売します。
『ウィルキンソン タンサン ソルティレモン』は、「ウィルキンソン」ならではの強炭酸はそのままに、熱中症対策（食塩相当量0.11g/100ml）に適した無糖炭酸水です。レモン果汁と適度な塩分を配合し、爽やかな香味が特長です。パッケージはレモンのイラストと「その熱に、強刺激。」のアイコンを配置し、商品特長を表現しています。
炭酸水売上No.1※ブランド「ウィルキンソン」は、“刺激、強め。”という価値を訴求しています。炭酸飲料に対する多様なニーズにお応えする新商品の発売を通じて、お客さまとブランドとの接点を創出し炭酸水市場の拡大を図ります。
※インテージSRI+調べ 炭酸水市場（フレーバー含む）2025年1月～2025年12月 ブランド別累計販売金額
【商品概要】
商品名：ウィルキンソン タンサン ソルティレモン
容器・容量：PET500ml
希望小売価格：140円(税別)、151円(税込)
品目：炭酸飲料（果汁1％）
発売日：7月7日（10月までの販売を予定）
発売地域：全国