「ふくしまデスティネーションキャンペーン」フィナーレ！いわき駅でクロージングイベント「鉄道古物販売会」を開催します！

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション(所在地：東京都渋谷区、カンパニー長：高橋徹)は、現在開催中の「ふくしまデスティネーションキャンペーン」のクロージングイベントの一環として、いわき駅にて「鉄道古物販売会」を開催いたします。本イベントでは、JR東日本管内の各鉄道現場や車両で実際に使用されていた様々な鉄道古物を特別に販売いたします。デスティネーションキャンペーンのフィナーレを飾る、鉄道ファン必見の貴重な機会です。ぜひこの機会に、いわき駅へお越しください。

1. 概 要

(1)開催日時

2026年6月28日(日) 12:00～17:00 ※売り切れ次第終了

(2)整理券配布場所

NewDays エスパルいわき（JRいわき駅改札外) 右図参照

(3)購入順番券抽選・販売会場

いわき駅ペデストリアンデッキ 右図参照

(4)支払方法

現金・Suica等交通系電子マネー・クレジットカード(一括払い)

(5)商品概要

JR東日本管内で実際に使用されていた様々な鉄道古物を販売いたします。

※商品の詳細は下記の販売商品一覧（予定）をご覧ください。

2. 購入方法

(1) 9:00～11:00 NewDays エスパルいわきにて購入順を決める抽選用の「整理券」を配布します。

(2) 11:00～ 「整理券」の順に、抽選で「購入順番券」を引いていただきます。

(3) 12:00～ 「購入順番券」の順にご購入いただけます。

※11:00以降にお越しの方は「購入順番券」の抽選終了後に「購入順番券」を配布いたします。

※購入は１回あたりお一人さま２点までといたします。

※２回目以降の購入をご希望の場合は購入後に再度「購入順番券」を受け取ってください。

3.注意事項

(1) 開催時間や販売予定商品は変更となる場合がございます。

(2) 購入後の返品及び交換はできません。

(3) 古物の点数に限りがあるため、各商品売り切れの場合はご容赦ください。

(4) 古物には傷や汚れがあります。また、動作の保証はいたしかねます。

(5) 古物による怪我等に関しては一切責任を負いません。

(6) 商品の配送手配や台車の貸し出しは受け付けておりません。お客さま自身で手配をお願いいたします。

(7) 整理券の配布状況や売れ行き次第では、フリー入場販売を行う可能性がございます。

※本リリースに掲載の内容等は、状況により予告なく中止、変更となる場合があります。

※本リリースの画像はすべてイメージです。

販売商品一覧（予定）