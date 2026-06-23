レジェンド・小池里奈が表紙＆巻頭初登場！モテすぎて話題の永尾まりや、白河れい、「超Z世代スタイル」野村るな、蓬莱舞の写真集アザーカット掲載の『FLASH』は6月23日(火)発売

株式会社光文社「週刊FLASH」6月23日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

１.小池里奈、デビュー22周年のレジェンドが『FLASH』で魅せた妖艶

小池里奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎三瓶康友

芸能界デビューから22周年を数える小池里奈が6月23日発売の『FLASH』の表紙＆巻頭に初登場した。10ページにわたるグラビアはしっとりとした温泉ロケで撮影された妖艶なもの。インタビューでは近況から今後興味がある仕事についてまで語っている。

【プロフィール】

こいけりな 32歳 1993年9月3日生まれ 栃木県出身 T156 2004年にテレビドラマ『美少女戦士セーラームーン』に出演し、芸能界デビュー。その後は俳優、タレント、グラビアアイドルなど多岐にわたって活躍、幅広い世代から支持を得ている。「小池里奈~ESSENCE~トレーディングカード」は6月27日発売。発売イベントは6月27日12時～ 東京・秋葉原のソフマップAKIBAアミューズメント館8階、7月25日16時半～ 東京・神保町の書泉グランデにて。そのほか最新情報は、公式X（@KoikeRina0903）、Instagram（@koike_rina_93）にて

【クレジット】

小池里奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎三瓶康友

【デジタル告知】

小池里奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎三瓶康友

FLASHデジタル写真集『永遠なんていらない』が「kokode digital」（ココデジ）＆各電子書店で発売！

２.令和に輝くモテクイーン・永尾まりやが『FLASH』で艶姿見せた！

永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

「爆モテ」を自認する男女16名がモテNo.1の座をかけて恋の駆け引きを繰り広げた恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（ABEMA）。同番組で、モテクイーンの名をほしいままにした永尾まりやが『FLASH』に登場。同日発売のデジタル写真集から、艶っぽさが弾けるアザーカットを披露している。

【プロフィール】

ながおまりや 32歳 1994年3月10日生まれ 神奈川県出身 T159 2009年「AKB48第６回研究生オーディション」に合格し、翌年より正規メンバーとして活動する。2016年に卒業し、現在は俳優、モデル、タレントとして活動しながら、長野県佐久市の観光大使も務める。また、アイドルグループ「SHAKEBE」と「sllow」のプロデューサーとしての顔ももつ。そのほか最新情報は、公式X（@mariyagiii310）、公式インスタグラム（@mariyagi_san）にて

【クレジット】

永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

【デジタル告知】

永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

FLASHデジタル写真集『モテクイーンのフェロモン』が「kokode digital」（ココデジ）＆各電子書店で発売！

３.女優・白河れいが『FLASH』で魅せた24歳の肖像

白河れい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木優(io)

『FLASH』に登場した女優の白河れい。貴乃花光司氏と河野景子さんの次女である彼女がしなやかなグラビアを披露している。インタビューでは「家庭環境を考えると、なかなか（女優業に）踏み出せなかった」と葛藤を語ってくれた。

【プロフィール】

しらかわれい 24歳 2002年4月18日生まれ 東京都出身 T165 2023年、昼のバラエティ番組『ぽかぽか』レギュラーとして芸能界デビュー。その後、舞台や映画を軸に活動し、6月28日スタートの連続ドラマ『勿忘草の咲く町で～安曇野診療記～』（NHK BS）にレギュラー出演が決定。そのほか最新情報は、公式Instagram（@rayshirakawa）にて

【クレジット】

白河れい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木優(io)

４.「佐久間宣行のNOBROCK TV」で大バズ！「超Z世代スタイル」の野村るなが『FLASH』初登場！

野村るな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

スレンダーでありながらHカップのボディが「超Z世代スタイル」として話題を呼ぶ、19歳の野村るな。『FLASH』に初登場し、清冽な水着グラビアを披露している。「佐久間宣行のNOBROCK TV」にも出演し、動画が100万回再生されるなど、今を時めくシンデレラガールから目が離せない。

【プロフィール】

のむらるな 19歳 2007年3月19日生まれ 東京都出身 T161・B89(H)W59H92 スレンダーでありながらHカップのバストを併せ持つ10代として「超Z世代スタイル」を武器に、デビュー後まもなく数々のグラビア誌に登場。最近はYouTube「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演し、その動画が100万回以上再生されるなど話題に。そのほか最新情報は、公式X（＠luna_nomura）、公式Instagram（＠nomura.luna）にて

【クレジット】

野村るな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【デジタル告知】

野村るな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

FLASHデジタル写真集 野村るな『BEAUTIFUL STYLE』（光文社）が各電子書店で発売中

５.ミスFLASH2026グランプリ・板野優花が『FLASH』ソログラビアで最大露出！

板野優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

ミス FLASH2026年グランプリの板野優花が『FLASH』に登場。過去最大の露出カットに挑んだ。同賞を受賞して以降、レースクイーンの活動も始めた彼女。「レースアンバサダーアワードの新人賞を狙います！」とこれからの目標を力強く語ってくれた。

【プロフィール】

いたのゆうか 32歳 1993年9月5日生まれ 兵庫県出身 T165・B80(D)W58H88 約10年前にタレントやモデルとして芸能活動を開始。2023年にミスヤングチャンピオン2023グランプリを受賞した。モデルの経験を生かし、現在はポージングの講師としても活動している。大阪府在住。そのほか最新情報は、公式X（@_harunoyuki_）、公式Instagram（@yuka_itano）にて

【クレジット】

板野優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

【デジタル告知】

板野優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

FLASHデジタル写真集 板野優花『まっさら』（光文社）が各電子書店で発売中

６.写真集が大ヒットの蓬莱舞、『FLASH』で珠玉のアザーカット公開！

蓬莱舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

発売中の2nd写真集『ラストシーン』が大好評の俳優・蓬莱舞が『FLASH』に登場。同写真集に収めきれなかったアザーカットを6ページにわたり掲載している。南国・タイで、儚げな雰囲気からいたずらな表情まで、あらゆる姿を見せた写真の数々は必見だ。

【プロフィール】

ほうらいまい 20歳 2006年1月17日生まれ 静岡県出身 T160・B86W58H84 2022年、「制コレ22」でグランプリを受賞。グラビアアイドルとして人気を博す。現在は映画やドラマを中心に俳優としても活動している。そのほか最新情報は、公式X（@horai_mai）、公式Instagram（@horai.mai）にて

【クレジット】

蓬莱舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

【デジタル告知】

蓬莱舞 2nd写真集『ラストシーン』のデジタル限定未公開カット版『旅の途中に』は各電子書店で発売中！

●雑誌情報

発売:光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価:580円（税込み/6月23日(火)発売号）

公式サイト「Smart FLASH」 https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」 https://flash-prime.jp/