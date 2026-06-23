自宅での楽器練習、悩み1位は「近隣への音漏れ」。約44%が近隣迷惑を気にして練習を我慢・中断した経験があると回答

株式会社NEXER

■自宅練習「音を出したいのに、出せない」という悩み

ギターやピアノなどの楽器を自宅で練習しているとき、壁の向こうや隣の部屋の気配が気になったことはないでしょうか。



「この音は聞こえていないかな」「今の時間に弾いても大丈夫かな」

こうした不安が、練習をためらう原因になっている人は少なくありません。

音は壁を通り抜けるため、本来は気軽に練習できるはずの自宅が、意外と気をつかう場所になりがちです。では、実際にどれくらいの人が、どのような場面で悩んでいるのでしょうか。

ということで今回は楽器練習スタジオ「STUDIO楽」と共同で、事前調査で「自宅で楽器を練習したことがある」と回答した全国の男女188名を対象に「自宅での楽器練習における悩みと環境の実態」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと楽器練習スタジオのSTUDIO楽による調査」である旨の記載

・楽器練習スタジオのSTUDIO楽（https://www.studio-gaku.net/）へのリンク設置

「自宅での楽器練習における悩みと環境の実態に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年5月27日 ～ 6月5日

調査対象者：事前調査で「自宅で楽器を練習したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：188サンプル

質問内容：

質問1：自宅で楽器を練習する際に、困ったことやストレスを感じたことはありますか？

質問2：どのような場面で困ったことやストレスを感じましたか？（複数選択可）

質問3：近隣住民への音の迷惑を気にして、練習を我慢・中断したことはありますか？

質問4：その際、どのように対処したか具体的に教えてください。

質問5：「下手な音を他人に聞かれたくない」という気持ちが、練習の意欲や継続の妨げになったことはありますか？

質問6：その理由を教えてください。

質問7：自宅以外で楽器を練習する場合、理想の環境としてどのような点を重視しますか？（複数選択可）

質問8：特に最も重視する点と、その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■58.5％が、自宅での楽器練習で「困ったことやストレスを感じた」と回答

まず、自宅で楽器を練習する際に、困ったことやストレスを感じたことはあるかを聞いてみました。

その結果、「よくある」が20.2％、「たまにある」が38.3％となり、合わせて58.5％でした。

一方で、「あまりない」は22.9％、「まったくない」は18.6％となっています。

半数を超える人が、自宅での楽器練習に何らかの困りごとを抱えていることがわかりました。気軽に練習できる場所に思える自宅でも、楽器の音となると気をつかう場面が多いようです。

では、具体的にどのような場面でストレスを感じたのでしょうか。

困ったことやストレスを感じたことがある方に、その場面を聞いてみました。

最も多かったのは「音量が大きく、近隣に聞こえてしまうと感じたとき」で59.1％でした。

次いで「練習できる時間帯が限られていると感じたとき」が22.7％、「夜間や早朝に練習できないと感じたとき」が19.1％、「集合住宅のため、階下・隣室への音漏れが気になったとき」が15.5％、「家族や同居人から苦情を言われたとき」が9.1％と続いています。

自分が出したい音と、周囲に届いてしまう音。

その間でどう折り合いをつけるかが、自宅で楽器を練習するうえで大きな課題になっていることがうかがえます。

■44.1％が、近隣への迷惑を気にして練習を「我慢・中断したことがある」と回答

続いて、近隣住民への音の迷惑を気にして、練習を我慢・中断したことはあるかを聞いてみました。

その結果、「よくある」が14.9％、「たまにある」が29.3％となり、合わせて44.1％でした。一方で、「あまりない」は26.6％、「まったくない」は29.3％となっています。

弾きたい気持ちはあっても、音漏れや時間帯が気になり、練習にブレーキをかけてしまう場面があるようです。

では、そうしたときに、どのような工夫をしているのでしょうか。

練習を我慢・中断したことがある方に、具体的な対処法を聞いてみました。

その際、どのように対処したか具体的に教えてください。

・レンタルの防音室を借りる。（20代・男性）

・できるだけ夜遅い時間は演奏しないようにしている。爆音で弾きたいときはカラオケを利用するようにしている。（20代・女性）

・ピアノを小さめの音で弾く。20時以降は弾かない。（30代・女性）

・平日の午前9時を過ぎてから恐る恐るやった。（30代・男性）

・楽器を持って近くの河川敷へ行って音を気にせず、かき鳴らして練習することをしていました。（60代・男性）



回答を見ると、時間帯をずらす、音量を抑える、練習場所を変えるなど、それぞれが工夫しながら練習を続けていることがわかります。一方で、自宅では本来やりたい練習を思いきりできていない実態もうかがえます。

■40.4％が、「下手な音を聞かれたくない」気持ちが練習の妨げになったと回答

続いて、「下手な音を他人に聞かれたくない」という気持ちが、練習の意欲や継続の妨げになったことはあるかを聞いてみました。

その結果、「よくある」が14.4％、「たまにある」が26.1％となり、合わせて40.4％でした。一方で、「あまりない」は31.9％、「まったくない」は27.7％となっています。

自宅練習では、近隣への音漏れだけでなく、「聞かれること」そのものへの抵抗感も練習の妨げになっているようです。

では、なぜ聞かれたくないと感じるのでしょうか。

妨げになったことがある方に、その理由を聞きました。

その理由を教えてください。

・まだまだ練習中だから音を外してしまうから。（20代・女性）

・ピアノを弾けない父親にもっとこうした方がいい、ああした方がいいと言われるのが嫌だったから。自由に弾きたいのに弾けなくなってしまった。（30代・女性）

・私自身、ほかの人の下手な演奏を聴いたとき、気になるタイプなので、ほかの人もそう思っているんじゃないかと考えてしまう。（30代・女性）

・下手だと恥ずかしいし、聞こえている人がイライラしてしまうのでは、と感じてしまう。（40代・女性）

・新しい曲を練習し始めは上手く弾けないから、上手く弾けるようになるまでは恥ずかしく感じる。（50代・女性）



「練習中だからこそ、まだ聞かれたくない」という声が多く見られました。

音を外してしまう、曲をうまく弾けない、聞く人に不快な思いをさせてしまうかもしれない。そうした不安や恥ずかしさは、年代を問わず共通しているようです。

誰にも気をつかわずに音を出せる場所があれば、こうした心理的なハードルも下がり、練習に集中しやすくなるのではないでしょうか。

■58.5％が、自宅以外の練習環境で「防音設備」を重視すると回答

最後に、自宅以外で楽器を練習する場合、理想の環境としてどのような点を重視するかを聞いてみました。

最も多かったのは「しっかりした防音設備が整っている」で58.5％でした。

次いで「リーズナブルな料金で利用できる」が42.0％、「個室など、一人でのびのびと練習できる空間がある」が40.4％、「自宅や職場からのアクセスが良い」が37.8％、「楽器や音響機材が備わっている」が23.9％と続いています。

では、その中でも特に重視する点は何なのでしょうか。

理由とあわせて聞いてみたので、一部を紹介します。

特に最も重視する点と、その理由を教えてください。

・しっかりした防音。家ではない場所だからこその防音環境を楽しみたい。（20代・女性）

・「個室など、一人でのびのびと練習できる空間がある」。誰のことも気にせず、自由に練習したいから。（30代・女性）

・24時間、利用できる。演奏会前は時間関係なく練習したいので。（30代・女性）

・混んでいないこと。人がたくさんいる空間が苦手なので。（30代・男性）

・ある程度リーズナブルでないと続かないので、料金を重視します。（40代・女性）

・やはり自宅から通いやすくてコストパフォーマンスが良い。（40代・女性）



回答を見ると、防音や個室など「気兼ねなく弾ける環境」を求める声と、料金やアクセスなど「通い続けやすさ」を重視する声が見られました。



理想の練習環境は人によって異なりますが、共通しているのは、周囲を気にせず自分のペースで練習に集中したいという思いのようです。

■まとめ

今回の調査では、自宅で楽器を練習する人の58.5％が、何らかの困りごとやストレスを感じていることがわかりました。なかでも多かったのは、近隣への音漏れに関する悩みです。

また、44.1％は周囲への気づかいから練習を我慢・中断した経験があり、40.4％は「下手な音を聞かれたくない」という気持ちが練習の妨げになったと回答しています。

理想の練習環境として最も重視されたのは、「しっかりした防音設備が整っている」で58.5％でした。音漏れや時間帯、人に聞かれることを気にせず、自分のペースで練習に集中できる場所が求められているようです。

自宅での練習に窮屈さを感じている方は、防音設備の整った練習スタジオを選択肢に加えてみると、楽器との向き合い方が少し変わるかもしれません。

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アップライトピアノ完備

7月12日に防音室を2部屋増設予定

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと楽器練習スタジオのSTUDIO楽による調査」である旨の記載

・楽器練習スタジオのSTUDIO楽（https://www.studio-gaku.net/）へのリンク設置

【STUDIO楽について】

社名：シェアウェル株式会社

所在地：〒146-0092 東京都大田区下丸子1-5-8

代表取締役：中村 智之

Tel：090-5309-5817

URL：https://www.studio-gaku.net/

事業内容：神奈川・東京エリアで「月定額6,980円」の格安料金でピアノや各種楽器の個人練習向けのスタジオを展開。横浜反町・川崎・下丸子・白楽の4店舗を展開し、全25部屋の防音室を完備しております。

特徴の違うアップライトピアノを複数台設置しており、追加料金なしで好みやその日の気分に合わせてご利用いただくことができます。

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア