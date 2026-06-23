アン ミカ待望の大阪凱旋！シルバーウィークを華やかに彩る『プレミアムトーク＆ディナーショー』開催決定！

株式会社ニュー・オータニホテルニューオータニ大阪『アン ミカ プレミアムトーク＆ディナーショー』詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/osaka/event/ahn-mika/

ホテルニューオータニ大阪では、今年のシルバーウィークの特別イベントとして、モデル・俳優・歌手として多方面で活躍するアン ミカ氏を迎えた『アン ミカ プレミアムトーク＆ディナーショー』を、2026年9月20日（日）に開催いたします。

待望の大阪凱旋。愛とポジティブに満ちあふれた、美しく華やかなステージ

モデル・俳優・歌手として多方面で圧倒的な輝きを放ち続けるアン ミカ氏が、第2の故郷であるここ大阪へ凱旋し、スペシャルステージを開催いたします。ポジティブな言葉に癒されるトークや、心を揺さぶる情熱的な歌声。愛と前向きさに満ちたそのパフォーマンスで、観る人の心がふっと軽く、明日がもっと愉しみになるような時間をお届けします。ホテル自慢の極上の美食とともに、熱気と笑顔に包まれる唯一無二のひとときをお過ごしください。

【12組限定】ご本人との「記念写真撮影」が叶う2種類のプレミアムプランを7月2日（木）12：00より先行販売！

本公演では、ショーを間近でご堪能いただける前方席の確約に加え、他のお客さまを気にせずに優雅にお愉しみいただける「プライベートテーブル」、さらにアン ミカ氏ご本人との記念写真撮影が含まれた「プレミアムプラン」を、12組限定でご用意いたしました。 ショーの興奮と感動の余韻をそのままに、ご本人と至近距離で触れ合い、特別な瞬間を写真に収めることができるファン垂涎のプランです。忘れられないシルバーウィークの思い出として、プレミアムな体験をお約束いたします。

※プレミアムプランは定員に達し次第、受付を終了いたします。お早めのご予約をおすすめいたします。

＜予約開始日＞

プレミアムプラン（ステイプラン/シャンパーニュ付プラン）

予約開始日：7月2日（木）12:00よりお電話にて承ります。（イベント係 Tel.0570-00-2345）

一般予約開始日：7月6日（月）12:00よりホテル公式ウェブサイトにて承ります。

アン ミカアン ミカ プロフィール

1993年にパリコレクションへ初参加。以降、モデル業にとどまらず、MBS「サタプラ」、NHKラジオ「アンミカ Teen-ager俱楽部」などでMCを多数務めるほか、テレビ、ラジオ、歌手、TV CM出演、ドラマ・映画・舞台など幅広い分野で活躍。

また、「漢方養生指導士」、「日本化粧品検定1級」をはじめ、20以上の資格を活かし、化粧品、ジュエリーなどのプロデュースも手がけている。

その高い発信力と販売力から、「通販の女王」の異名でも知られています。

韓国観光名誉広報大使、初代大阪観光大使、神都高千穂観光大使など、数々のアンバサダーを務め、過去には阪南大学の特任教授も務める。

現在も様々な人気ランキングで上位に選ばるなど、多くの世代から支持を集めている。

音楽プロジェクト「ALKAMIRE」として活動しており、現在「Love Everlasting」「ママチャリ」絶賛配信中。

ホテル総料理長が手掛ける、この日限りの極上ディナー

総料理長 小出裕之（こいで ひろゆき）

華やかなステージの幕開けを飾るのは、国内外のVIPを魅了し続けるホテルニューオータニ大阪の総料理長・小出裕之が、この日のために特別に監修・考案した至高のフルコース。洗練された味わいと芸術的なプレゼンテーションが、特別な夜をより一層美しく引き立てます。五感を満たす総料理長こだわりのディナーと、アン ミカ氏の放つ圧倒的なエネルギーが交差する、極上のエンターテインメント空間をご堪能ください。

販売概要

ホテルニューオータニ大阪

『アン ミカ プレミアムトーク＆ディナーショー』

https://www.newotani.co.jp/osaka/event/ahn-mika/(https://www.newotani.co.jp/osaka/event/ahn-mika/)

[期間] 2026年9月20日（日）

[時間] お食事 17:00～／ショー 18:30～

[料金] チケットのみ：1名さま \29,000

※料金にはショー、お食事、お飲物、税金・サービス料が含まれます。

※お席は相席でのご用意となります。

※未就学児入場はご遠慮いただきます。

●プレミアム「ステイ」プラン

2名さま1室ご利用時

・スーペリアツイン・ダブル（30平方メートル ） 1名さま \57,000

・ジュニアスイート（60平方メートル ） 1名さま \85,000

3名さま1室ご利用時

・スーペリアラージトリプル（40平方メートル） 1名さま \53,000

※料金には1泊室料、 チケット、お食事、朝食、 税金・サービス料が含まれます。

●プレミアム「シャンパーニュ」プラン

プライベートテーブルに、シャンパーニュ「ヴーヴ・クリコ ロゼ」がセットになったプレミアムプラン。

チケット料金（2～3名さま）＋\40,000

※料金にはショー、お食事、お飲物、税金・サービス料が含まれます。

※入荷状況により、シャンパーニュの銘柄が変更となる場合がございます。

＜予約開始日＞

プレミアムプラン先行予約開始日：7月2日（木）12:00～

一般予約開始日：7月6日（月）12:00～

[場所] 大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪 2階 宴会場「鳳凰」

[お問合せ] Tel. 0570-00-2345（イベント係直通 10:00～18:00）

ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。

これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と“ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。