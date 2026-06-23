～生理とスポーツの教育/情報発信活動「1252プロジェクト」～ 国際オリンピック委員会（IOC）・世界保健機関（WHO） 共同推進グローバルキャンペーン「Let’s Move」の一環として活動開始！

一般社団法人スポーツを止めるな

一般社団法人スポーツを止めるな（所在地：東京都新宿区、代表理事：伊藤華英、以下当社団）は、国際オリンピック委員会（以下：IOC）が世界保健機関（以下：WHO）と連携して展開するグローバルキャンペーン「Let’s Move」の枠組みにおいて、当社団が取り組む生理とスポーツの教育・情報発信活動「1252プロジェクト」を展開していくことをお知らせいたします。

1252プロジェクトは、 IOCの「Ignite365 Award」にアジアで唯一選出された日本発の取り組みです。学校や自治体と連携したワークショップを多数展開しており、対象は女子学生・男子学生・指導者・保護者など幅広く、生理とスポーツに関する正しい知識の習得やグループワークを行っています。過去には横浜市・JOCとの共催イベントや、EXPO2025大阪・関西万博での実施例があります。

オリンピックデー（6月23日）にあわせた国内発信を皮切りに、学校・自治体・スポーツ団体などと連携したワークショップを「Let‘s Move」の枠組みのもとで順次実施し、若者の運動参加と自己肯定感の向上を支援してまいります。

「Let’s Move」ロックアップ

●これまでに実施されたワークショップの様子

IOC「Let’s Move」キャンペーンとは

IOCとWHOが2023年より共同で推進するグローバルキャンペーンです。スポーツや運動の喜びを通じて自信を育み、人とのつながりを強化し、ウェルビーイングを高めることを目的としています。特に若者の5人に4人が推奨レベルの身体活動を満たせていない（WHO発表）という世界的な健康課題を背景に、運動参加の機会づくりを目指し、2023年より「Let‘s Move」がスタートされました。

2026年のキャンペーンテーマは「You Can Do This! Let’s Move」。オリンピックデー（6月23日）を起点に、世界で150以上のイベントが展開される予定です。キャンペーンはその後も世界メンタルヘルスデー（10月）およびダカール2026ユースオリンピック（11月）に向けたイニシアチブとして展開されます。

2025年実績：430人以上のアスリート・200人以上の関係者が参加。世界1,700万人が運動に参加。エンゲージメント総数は2億2,000万人以上。

「Let‘s Move」公式サイト：https://www.olympics.com/ja/lets-move(https://www.olympics.com/ja/lets-move)

参加の背景

「You Can Do This!」というキャンペーンメッセージは、自己不信を持つ若者が最初の一歩を踏み出すことを促すものです。1252プロジェクトが取り組む「自分の身体を正しく知ることで、若者がスポーツに自信を持って向き合える環境づくり」という理念と深く重なることから、今回の連携に至りました。

コメント

■伊藤華英（一般社団法人スポーツを止めるな 代表理事）

1252プロジェクトは、IOCの「Ignite365 Award」においてアジアで唯一選出された、日本発の実装型プロジェクトです。その取り組みを、IOCがWHOと連携して展開するグローバルキャンペーン「Let’s Move」の枠組みの中でさらに広げていけることを大変嬉しく思います。

私自身、アスリートとして活動する中で、自分の身体を正しく知ることが競技を続ける自信につながることを実感してきました。生理や健康に関する悩みを理由に、若い世代がスポーツから離れることのない社会を目指し、全国の学校や地域と連携しながら活動を広げてまいります。

■最上紘太（一般社団法人スポーツを止めるな 共同代表理事）

IOCがWHOと連携して進める世界的な取組み「Let’s Move」と、1252プロジェクトが連携できることを大変光栄に思います。スポーツを通じて、若者が自分の身体を理解し、不安や思い込みによってスポーツから離れなくてよい環境づくりを、学校・自治体・スポーツ現場とともに進めてまいります。

「スポーツを止めるな」とは

2020年に立ち上がった学生アスリートの成長に寄り添う活動。有志の活動が後に一般社団法人化。

スポーツを通じて若者が自立することを信じサポートを行っています。

「スポーツを止めるな」は、日本を代表するアスリートや専門家に賛同頂き、SNSを中心に活動を展開し、大きなムーブメントとなりました。その後、オンライン学習システムの開発や、教育機関との共同研究など活動の範囲を広げています。

生理×スポーツの教育/情報発信プロジェクト「1252プロジェクト」や、災害復興への想いを持ったアスリートと被災地をつなぐ中間支援「災害支援スポーツネットワーク」など、スポーツを通じて社会をより良くするため活動を推進しています。

「1252プロジェクト」は、国際オリンピック委員会（IOC）が実施した「イグナイト365」アワードにおいて、世界で選ばれた5つの革新的なスポーツ関連プロジェクトの一つとして表彰されました。アジアからは唯一の受賞となり、その取り組みは国際的にも高く評価されています。

スポーツを止めるな 公式サイト：https://spo-tome.com(https://spo-tome.com%E2%80%8B)

「1252プロジェクト」とは

1年（52週）のうち、約12週は訪れる生理とそれに伴う体調の変化は、女子アスリートにとって避けては通れない問題です。「正しい情報がない」「相談する先がない」と感じる女子アスリートや、その指導者のみなさまに対し、必要な情報を楽しく学ぶためのオンライン発信や授業などの様々なプログラムを提供しています。

・1252プロジェクト紹介映像

https://www.youtube.com/watch?v=8D0WARPVGZw

・トップアスリートの生理にまつわる体験談「Talk up 1252」

https://www.youtube.com/watch?v=bVYoDobYa9I

・1252プロジェクト公式インスタグラムアカウント

生理とスポーツの新しい教科書「1252Playbook」

https://www.instagram.com/1252project/

お問い合わせ

1252プロジェクトについてはこちら

https://spo-tome.com/1252-top/

取材申し込み、活動内容へのお問い合わせ窓口はこちら

info@spo-tome.com

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