レブル250の「グローブを外すのが面倒」を解決。装着したままサッと開けられる専用エンジンサイドバッグ新発売。
レブル専用 エンジンサイドバッグ
この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、「レブル専用 エンジンサイドバッグ」を2026年6月より販売開始しました。
本製品は、ホンダ レブル250/CL250専用に設計されたエンジンサイドバッグです。工具・スマホ・チェーンロック・車検証など、ツーリングに必要なアイテムをまとめて収納可能。メッシュポケットやゴムベルトを備え、中身の整理も自在です。リングファスナーでグローブを外さず開閉でき、止水ファスナー＋撥水加工で雨天時も安心。取り付けは片側最短3分で、レブルのスタイリングを損なわず日常からロングツーリングまで支えます。
ラインナップは、左右の単品と両側セットの3タイプをご用意。お好みやご利用シーンに合わせてお選びいただけます。
【製品情報】
参考販売価格：2,380円～
※ECモールや時期により変動することがあります。
販売場所：Amazon/楽天市場/Yahoo!ショッピング公式ストア
Amazon公式ストア :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/11DB087C-3885-49F8-ABCA-5D401C6C6669?channel=PRT-A1620RBLSB
楽天市場公式ショップ :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1620rblsb/
Yahoo!ショッピング公式ストア :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1620rblsb-set.html?sc_i=shopping-pc-web-detail-item-str_vri-itm
取付イメージ（Before/After）
取付イメージ（Before/After）
開発の背景
カー用品を手がけてきたCRAFT WORKSが、新たな挑戦として取り組んだ初のバイク車種専用品--それが本製品です。レブルに何度も現車合わせを行い、車体と一体化するデザインを徹底的に追求しました。さらに、開発スタッフが実際に試運転を重ね、ライダーのリアルな視点を反映。グローブを着けたままでもスムーズに開閉できる「専用丸型ファスナー」の採用は、その試行錯誤から生まれた答えです。機能性とデザイン性を両立した、CRAFT WORKSが自信を持ってお届けする、レブル乗りのための商品です。
もっと気軽に、もっと遠くへ。
必要なすべてを、サイドバッグに。
- 日帰りツーリングに
- キャンプ、アウトドアに
- 街乗りや、通勤に
もっと気軽に、もっと遠くへ。
選ばれる6つのPOINT- 大容量収納
- グローブのまま開けられる
- レブル専用設計
- 防水撥水加工
- ハードシェル
- 簡単取付
選ばれる6つのPOINT
POINT.01 大容量収納- 工具、スマホ、チェーンロック、車検証など、なんでも収納可能
- 左右合計3L収納
- ペットボトル500mlもOK
※ペットボトルの形状によっては入らない場合もございます。
大容量収納
収納箇所
１.メッシュポケット
小物の収納に便利
両サイドにあり
２.カードポケット
スッキリ収納すぐに取り出せる！
３.ゴムベルト
工具などをしっかり固定
収納箇所
POINT.02 グローブのまま開けられる
わずかな時間でも、グローブを脱がずに中身を取り出せる鍵用リングファスナーを搭載
- サッと開閉
- 鍵もかけられる
（鍵本体は付属しません）
グローブのまま開けられる
収納イメージ（Before/After）
収納イメージ（Before/After）
POINT.03 レブル専用設計
まるで純正ようなピッタリ感
車体に溶け込むこだわりのデザイン
レブル専用設計
POINT.04 防水・撥水加工
撥水加工+防水・密閉性を高める止水ファスナー搭載。
急な雨や泥跳ねから中の荷物をガード
※完全防水ではありません。大雨や長時間の雨では内部に水が染み込む可能性があります。
防水・撥水加工
POINT.05 型崩れしない。驚きの復元力。
高い耐圧性
・変形に強く耐圧性に優れたEVA素材を採用。
衝撃吸収
・衝撃から荷物を守り、常に「理想のフォルム」をキープ。
型崩れしない。驚きの復元力。
POINT.06 簡単取付/片側最短3分- バッグ上側2本のバンドを、フレームの下から差し込みます。
- バンドの面ファスナー側がフレームの外側になるように、フレームとボディの隙間を通します。
- 通したバンドをフレームの上から出して、バッグのサルカンに通して引っ張ります。
- バンドをフレーム上からの隙間に差し込み、裏から引っ張ります。
最後に引っ張って面ファスナーを合わせ、余分なベルトをカットします。
簡単取付/片側最短3分
適合車種/型式/グレード/年式
適合車種
[適合車種]
HONDA/ホンダ
レブル250/500
CL250/500
[適合型式]
レブル250:MC49
レブル500:PC60
CL250:MC57
CL500:PC68
[適合グレード]
全グレード適合
※E-Cutch装着車も適合
[適合年式]
レブル250/500：2017年（平成29年）4月～
CL250/500：2023年（令和5年）5月～
※型式は車検証をご確認ください。
※グレードはメーカーのグレード検索サービスにてご確認ください。
製品詳細
製品詳細
[素材]
高耐久EVA、ポリエステル、スチール
[重量]
240g（片側）
[容量]
約1.5L（片側）
[サイズ]
26cm×13cm×7cm（片側）
※左右それぞれの専用設計です。左右の選択間違いにご注意ください。
使用イメージ
イメージ１.
イメージ２.
商品画像（左右セット）
商品画像（左用）
商品画像（右用）
他商品の展開
「保冷保温収納ボックス」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001025.000079792.html
「断熱アルミシート」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001023.000079792.html
ノア・ヴォクシー 90系専用「ダッシュボードトレイ」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001003.000079792.html
CRAFT WORKS（クラフトワークス）について
クラフトワークスロゴ
CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。
【CRAFTWORKS公式ショップ】
楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5
Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/
【CRAFTWORKS公式メディア】
Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official
tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works
YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/