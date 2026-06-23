レブル250の「グローブを外すのが面倒」を解決。装着したままサッと開けられる専用エンジンサイドバッグ新発売。

Fun Standard株式会社レブル専用 エンジンサイドバッグ

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、「レブル専用 エンジンサイドバッグ」を2026年6月より販売開始しました。

本製品は、ホンダ レブル250/CL250専用に設計されたエンジンサイドバッグです。工具・スマホ・チェーンロック・車検証など、ツーリングに必要なアイテムをまとめて収納可能。メッシュポケットやゴムベルトを備え、中身の整理も自在です。リングファスナーでグローブを外さず開閉でき、止水ファスナー＋撥水加工で雨天時も安心。取り付けは片側最短3分で、レブルのスタイリングを損なわず日常からロングツーリングまで支えます。

ラインナップは、左右の単品と両側セットの3タイプをご用意。お好みやご利用シーンに合わせてお選びいただけます。

【製品情報】

参考販売価格：2,380円～

※ECモールや時期により変動することがあります。

販売場所：Amazon/楽天市場/Yahoo!ショッピング公式ストア

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/11DB087C-3885-49F8-ABCA-5D401C6C6669?channel=PRT-A1620RBLSB楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1620rblsb/Yahoo!ショッピング公式ストア :https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1620rblsb-set.html?sc_i=shopping-pc-web-detail-item-str_vri-itm

取付イメージ（Before/After）

取付イメージ（Before/After）

開発の背景

カー用品を手がけてきたCRAFT WORKSが、新たな挑戦として取り組んだ初のバイク車種専用品--それが本製品です。レブルに何度も現車合わせを行い、車体と一体化するデザインを徹底的に追求しました。さらに、開発スタッフが実際に試運転を重ね、ライダーのリアルな視点を反映。グローブを着けたままでもスムーズに開閉できる「専用丸型ファスナー」の採用は、その試行錯誤から生まれた答えです。機能性とデザイン性を両立した、CRAFT WORKSが自信を持ってお届けする、レブル乗りのための商品です。

もっと気軽に、もっと遠くへ。

必要なすべてを、サイドバッグに。

- 日帰りツーリングに- キャンプ、アウトドアに- 街乗りや、通勤にもっと気軽に、もっと遠くへ。

選ばれる6つのPOINT

- 大容量収納- グローブのまま開けられる- レブル専用設計- 防水撥水加工- ハードシェル- 簡単取付

選ばれる6つのPOINT

POINT.01 大容量収納

- 工具、スマホ、チェーンロック、車検証など、なんでも収納可能- 左右合計3L収納- ペットボトル500mlもOK※ペットボトルの形状によっては入らない場合もございます。大容量収納

収納箇所

１.メッシュポケット

小物の収納に便利

両サイドにあり

２.カードポケット

スッキリ収納すぐに取り出せる！

３.ゴムベルト

工具などをしっかり固定

収納箇所

POINT.02 グローブのまま開けられる

わずかな時間でも、グローブを脱がずに中身を取り出せる鍵用リングファスナーを搭載

- サッと開閉- 鍵もかけられる（鍵本体は付属しません）グローブのまま開けられる

収納イメージ（Before/After）

収納イメージ（Before/After）

POINT.03 レブル専用設計

まるで純正ようなピッタリ感

車体に溶け込むこだわりのデザイン

レブル専用設計

POINT.04 防水・撥水加工

撥水加工+防水・密閉性を高める止水ファスナー搭載。

急な雨や泥跳ねから中の荷物をガード

※完全防水ではありません。大雨や長時間の雨では内部に水が染み込む可能性があります。

防水・撥水加工

POINT.05 型崩れしない。驚きの復元力。

高い耐圧性

・変形に強く耐圧性に優れたEVA素材を採用。

衝撃吸収

・衝撃から荷物を守り、常に「理想のフォルム」をキープ。

型崩れしない。驚きの復元力。

POINT.06 簡単取付/片側最短3分

- バッグ上側2本のバンドを、フレームの下から差し込みます。- バンドの面ファスナー側がフレームの外側になるように、フレームとボディの隙間を通します。- 通したバンドをフレームの上から出して、バッグのサルカンに通して引っ張ります。- バンドをフレーム上からの隙間に差し込み、裏から引っ張ります。

最後に引っ張って面ファスナーを合わせ、余分なベルトをカットします。

簡単取付/片側最短3分

適合車種/型式/グレード/年式

適合車種



[適合車種]

HONDA/ホンダ

レブル250/500

CL250/500



[適合型式]

レブル250:MC49

レブル500:PC60

CL250:MC57

CL500:PC68



[適合グレード]

全グレード適合

※E-Cutch装着車も適合



[適合年式]

レブル250/500：2017年（平成29年）4月～

CL250/500：2023年（令和5年）5月～



※型式は車検証をご確認ください。

※グレードはメーカーのグレード検索サービスにてご確認ください。

製品詳細

製品詳細



[素材]

高耐久EVA、ポリエステル、スチール



[重量]

240g（片側）



[容量]

約1.5L（片側）



[サイズ]

26cm×13cm×7cm（片側）



※左右それぞれの専用設計です。左右の選択間違いにご注意ください。

使用イメージ

イメージ１.イメージ２.

商品画像（左右セット）商品画像（左用）商品画像（右用）

他商品の展開

「保冷保温収納ボックス」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001025.000079792.html

「断熱アルミシート」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001023.000079792.html

ノア・ヴォクシー 90系専用「ダッシュボードトレイ」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001003.000079792.html

CRAFT WORKS（クラフトワークス）について

クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。

【CRAFTWORKS公式ショップ】

楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5

Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/

【CRAFTWORKS公式メディア】

Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official

tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works

YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/