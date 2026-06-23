COROSがTWOLAPSとのパートナーシップ契約を更新

COROS Sports Technology (HongKong) Co., Limited

スポーツウェアラブル製品の開発および関連サービスを提供するCOROS（カロス）は、この度、中長距離トラッククラブのTWOLAPS TCを運営する株式会社TWOLAPSとのパートナーシップ契約を更新し、より深い戦略的連携を締結したことをお知らせします。

両社はこれまで、COROSのスポーツテクノロジーを活用し、多くのアスリートの挑戦をサポートしてきました。また、TWOLAPSが主催するMDCにもCOROSが協賛しています。

今回の契約更新により、COROSとTWOLAPSは単なる協賛関係にとどまらず、競技現場で得られるデータに加えてトレーニングデータを連携させることで、アスリートや指導者、競技団体に対してより価値の高いソリューションの提供を目指します。さらに、TWOLAPSの青野氏がCOROSスペシャリストに就任し、両社の連携をさらに強固なものとして推進していきます。

TWOLAPSパートナーシップ強化の背景

近年、陸上競技やランニングの世界では、競技力向上においてデータ活用の重要性がますます高まっています。

COROSは世界トップレベルのランナーから市民ランナーまで幅広いユーザーに向けて、GPSウォッチやトレーニングプラットフォームを提供しています。

一方、TWOLAPSは日本国内の陸上部や競技会において信頼を高めるトラッククラブ運営を通じて、多くの競技現場を支えてきました。

両社は「先進的なテクノロジーがアスリートの成長を支える」という共通の理念のもと、さらなる連携強化を決定しました。

COROS青野敏之氏のCOROSスペシャリスト就任について

TWOLAPSの青野敏之氏は、このたびCOROSスペシャリストに就任し、TWOLAPSとCOROSの連携を牽引する役割を担います。就任にあたり、青野氏及びTWOLAPS CEOの横田氏はCOROS中国本社を訪問し、製品開発の現場やCOROSの技術力を見学するとともに、「Explore Perfection」というブランド理念への理解をさらに深めたうえで、日本の陸上競技・ランニング市場におけるCOROSの認知向上と事業拡大に取り組んでいきます。

今後TWOLAPSは、競技現場での豊富な知見とネットワークを活かし、COROSの日本市場における展開を支援していきます。

COROSTWOLAPS コメント

TWOLAPS CSO / COROSスペシャリスト

青野敏之 コメント

「この度、COROSスペシャリストという役割をお任せいただき、大変光栄に思います。

COROSにはこれまでもTWOLAPSやMDCの活動をご支援いただいており、このような形でさらに連携を深められることを大変嬉しく感じています。

先日、中国本社を訪問し、製品開発の現場やブランドの理念に直接触れたことで、COROSが持つ技術力や競技者への想いをより深く理解することができました。

今後は、TWOLAPSが持つ競技現場での知見やネットワークと、COROSの先進的なテクノロジーを繋ぐ架け橋として、両社のさらなる関係強化に努めてまいります。

そして、トップアスリートから市民ランナーまで、多くの方々の挑戦を支えながら、日本の陸上競技・ランニング界の発展に貢献できるよう取り組みます。」

TWOLAPSについて

TWOLAPS TCは、それぞれの選手のOn The Track (競技) におけるパフォーマンスの向上だけでなく、Off The Track (競技外) での成功をもサポートする所属・性別・国籍の垣根を超えた唯一の中長距離のトラッククラブです。

TWOLAPSは#GameChangersを掲げ、On The Trackではレースの主導権を握り、レースを激変させる一手を繰り出し、ファンの方々がワクワクするようなレースを展開することを共通の価値観としていて、 また、#GameChangers という価値観は、Off The Trackでも重要視し、陸上界の唯一無二の存在として、業界だけでなく、とりまく社会をも変えることに積極的に取り組んでいきます。

TWOLAPS公式サイト: https://twolaps.co.jp/trackclub/

Instagram: https://www.instagram.com/twolaps_tc/

X(旧Twitter): https://twitter.com/twolaps_tc

YouTube: https://www.youtube.com/@twolapsmiddledistancechann5049

COROSについて

COROSは、アスリートが最高のパフォーマンスを発揮するためのトレーニングをサポートする、パフォーマンス・スポーツ・テクノロジー・カンパニーです。

COROSにとって、アウトドア、山、そして情熱的なアクティブライフが全てです。ハイグレードなハードウェアと革新的なテクノロジーを組み合わせ、世界で最も過酷な環境下で耐久性を必要とするアスリートたちに信頼されるギアを提供します。効率的で直感的なユーザーエクスペリエンスを備えた先進のテクノロジーは、私たちの中核をなすものです。

COROSのユーザーは、世界記録を樹立し、地球上の最高地点に到達し、私たちの製品の価値を極限まで高めています。COROSの創造と革新に終わりはありません。私たちのお客様、アスリートがCOROS を作っているのです。

■ 本件に関するお問い合わせ

Email：japan@coros.com

COROS 公式サイト: https://jp.coros.com

Instagram: https://www.instagram.com/corosjp/

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