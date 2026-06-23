介護ロボットの導入に意欲的な介護事業所を募集します（入所型・見守り）

神奈川県

県では、「さがみロボット産業特区」の取組などを通じて、生活支援ロボットの実用化や普及・活用を推進しています。このたび、介護事業所における介護ロボット（介護業務支援のためのICT機器等を含む）の導入促進を図ることを目的に、生産性向上や被介護者のＱＯＬ向上に係る課題解決に資する介護ロボットの試験導入・効果検証に参加する介護事業所を募集します。

１ 募集の概要

本事業は、介護ロボットの導入に意欲的な県内の介護事業所に介護ロボットを試験的に導入していただき、その効果を検証するものです。

「入所型・見守り」、「入所型・配膳支援」及び「在宅型」の３区分に分けて介護事業所を募集し、介護ロボットの試験導入及び導入効果の検証を行います。さらに、入所型は大学と連携しての検証結果の分析を実施します。

今回、第１回目として、「入所型・見守り」区分における、介護ロボットの導入を希望する介護事業所を募集します。

（１）募集対象者

県内の介護事業所のうち、夜勤職員の業務負担軽減、入居者の安全性向上を目的として見守り機器の導入を行う介護事業所

（２）募集期間

令和８年６月23日（火曜日）から７月23日（木曜日）まで

（３）介護事業所の選定

応募申請書の内容を基に、外部有識者による書面審査等を行い決定します。

２ 募集件数

12施設程度（注記）

（注記）応募する施設の状況によって、複数事業所での応募となる場合があります。詳細は、募集要項をご覧ください。

３ 支援内容

事務局（注１）が設置する介護現場のDX等に専門的知見を持つ「介護ロボットコンサルタント」が、以下の運用支援を実施するとともに、試験導入を行う機器のレンタル費等を支援します。（注２） （１） 介護ロボット導入前

プロジェクトチーム組成、現場説明、課題整理及びリスク抽出

（２） 介護ロボット導入期間

機器活用に関する研修及び助言

（３） 介護ロボット導入後

データ分析、生産性向上推進体制加算取得及びさらなる介護ロボット活用に向けた助言等

（注１）受託事業者：株式会社善光総合研究所

（注２）各介護事業所の状況等を勘案し、予算の範囲内で支援額を決定します。

４ 募集の詳細

本募集に関する詳細は、募集要項をご覧ください。募集要項は、次のウェブサイトよりダウンロードできます。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/kaigo_robot_jituyoka.html

なお、今後、「入所型・配膳支援」や「在宅型」について、介護ロボットの試験導入・効果検証を行う介護事業所の募集を行う予定です。募集開始の際には、上記ウェブサイトにて順次お知らせします。

問合せ先

神奈川県産業労働局産業部産業振興課

課長 永井 電話 045-210-5630

さがみロボット産業特区グループ 美馬 電話 045-210-5650