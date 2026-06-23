富士ソフト株式会社

富⼠ソフト株式会社（代表取締役 社長執行役員 兼 CEO︓室岡 光浩）は、2026年6月25日（木）・26日（金）に幕張メッセで開催される国内最大級のクラウドイベント「AWS Summit Japan 2026」に、ゴールドスポンサーとして出展します。当社は、アマゾン ウェブ サービス（AWS）のプレミアティアサービスパートナーとして培ってきた構築力と実行力を基盤に、Amazon EVS（Amazon Elastic VMware Service）と生成AIを中核としたソリューションを紹介し、クラウド移行からデータ基盤整備、AI活用までを支援するSIerとしての取り組みをご紹介します。

戦略的協業で加速するクラウド移行とAI活用

当社は2025年12月にAmazon EVS分野、2026年1月に生成AI領域において、AWSとの戦略的協業を発表しました※1,※2。本出展では、こうした取り組みを踏まえ、既存IT資産のクラウド移行と生成AI活用を組み合わせた導入アプローチを紹介します。VMware 環境の移行からデータ基盤の整備、AIの業務適用までを見据えた、導入の具体像を示します。

Amazon EVSと生成AIで実現する一体型支援

Amazon EVSは、VMware Cloud FoundationをAWSのVPC（Virtual Private Cloud）内で直接実行できるサービスで、既存VMware環境の有力な移行先として期待されています。当社は、これまで培ってきたVMware領域の知見を活かし、アセスメントから移行、基盤構築、運用までを一貫して支援します。

生成AI領域では、AI導入支援にとどまらず、AWS上のデータ基盤と連携した活用を前提に、業務プロセスに組み込む形での実装を支援します。データの整備・運用・統制を含めた環境構築とあわせて、現場で活用されるAIの定着を見据えた取り組みを紹介します。

また、お客様のAWS利用をサポートするクラウドコスト最適化運用の新ソリューションを初公開します。

展示内容

１.VMware基盤移行｜クラウド活用インフラ基盤＆アセスメント

２.「声」で操る次世代型・自律型AIエージェント

３.現場の判断・対応・報告を標準化するエッジAI×生成AI

４.人とAIの協働で開発・業務を高度化｜キャラクターカプセル

５.FinOpsソリューション（クラウドコスト運用コンサル）

これらの展示を通じて、インフラからアプリケーション、AI活用まで一体で支援する具体的なイメージを提示します。

※1 富士ソフト、AWSとの協業を深化しAmazon EVSの活用を本格推進

https://www.fsi.co.jp/company/news/20251224.html

※2 富士ソフト、AWSと生成AI分野における戦略的協業契約を締結

https://www.fsi.co.jp/company/news/20260130.html

AWS Summit Japan 2026

クラウドとAIイノベーションの最前線を体験できる国内最大級のイベントです。会場内のPartner Solution Expoでは、多数のAWSパートナーが、生成AI、データ基盤、セキュリティなど幅広いソリューションを展示。実際の導入事例やデモを通じて、業務改善や事業成長に直結するヒントを得ることができます。

URL:https://www.fsi.co.jp/aws/event/event-202606.html

主催：アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

開催期間：2026年6月25日（木）、26日（金）

開催場所：幕張メッセ

富士ソフト ブース番号：4-6ホール P034

関連情報

富士ソフトのAWS関連サービス

URL:https://www.fsi.co.jp/aws/

情報系・基幹系などを問わず、あらゆるシステムに対応し、AWSの設計から導入・移行、運用、最新サービスの活用支援まで一貫して対応します。アプリケーション、ミドルウェア、データベース、インフラの各層でAWSの最新技術を活用し、お客様ビジネスの付加価値向上に貢献します。

お客様事例

URL:https://www.fsi.co.jp/aws/case/

富士ソフト株式会社について

事業内容：コンサルティング、開発、システム構築、サポートまでのトータルソリューション

URL:https://www.fsi.co.jp/

富士ソフトは、個のエンジニアリング力と高度な組織力を結集し、AI・IT・OTの融合によりお客様の未来を創造するデジタルイノベーションカンパニーです。1970年の創業以来、組込・制御技術と各産業に最適化されたソリューションで実績を築き、組込／制御分野では自動車やロボットなどの先端領域、ソリューション分野では業務系開発や官公庁・電力など社会インフラを支えてきました。2026年より新理念「社会の発展とお客様の価値創出に寄り添う、かけがえのない存在であり続ける」を掲げ、「組込／制御」「社会インフラ」「ソリューション」事業における先進技術と組織力を強みに、多様なオファリングを展開。経営変革の伴走パートナーとして、常にイノベーションに挑戦しながら、お客様と共に未来を創造し続けます。