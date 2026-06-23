日立チャネルソリューションズ株式会社

西尾信用金庫（理事長：石川 清成）は、日立チャネルソリューションズ株式会社（代表取締役 取締役社長： 八木 鉄也／以下、日立チャネルソリューションズ）とともに、マネロン対策の一つである継続的顧客管理の厳正化と店 舗業務の効率化を目的として、ATMを活用した本人確認処理のセルフ化運用をこのたび本格的に展開します。本取り組みでは、日立チャネルソリューションズが開発した本人確認ソリューションを活用し、お客さまが窓口に立ち寄ることなくATMで本人確認を完了できる環境を提供します。

- 対象店舗本店営業部、米津支店、桜井支店、常滑支店、刈谷支店相談プラザ出張所、本店営業部相談プラザ出張所- 取り組みの背景と目的近年、マネー・ローンダリングや口座の不正利用が社会的な問題となっています。金融機関では犯罪収益移転防止法に基づき、継続的顧客管理の更なる厳正化と実効性のある対応が法令上も求められています。西尾信用金庫では、ダイレクトメール等により、お客さま情報の確認・更新に関する案内をしてきましたが、実際の手続きにつながらない課題がありました。また、窓口での手続きは受付時間の制約があるため、お客さまの負担や職員の業務 負荷となっていました。こうした課題を踏まえ、西尾信用金庫は日立チャネルソリューションズとともに、ATMで本人確認手続きが可能な仕組みを検討し、本店営業部にて運用の検証を進めてきました。このたび、本店営業部のほか、5店舗に拡大し、本格展開を開始しました。- ATM 本人確認ソリューションの概要継続的顧客管理の対象のお客さまに対し、ATMで案内画面を表示します。ATMに搭載したマルチリーダと顔照合用 カメラを活用し、本人確認書類の読み取り、顔照合などをセルフで実施します。また、継続的顧客管理に必要な確認事項も、ATM画面にて入力可能です。＜特長＞１. 本人確認書類の真正性確認と顔照合による厳正化 ATM に搭載されたマルチリーダを用いて本人確認書類を読み取り、書類の真正性を確認します。また、顔照合 用カメラで撮影したご利用者の顔画像と書類の顔画像を照合するとともに、写真や動画による不正を防ぐライブ ネスチェックも可能です。２. 在留カード更新確認が可能 多言語にも対応しているため、在留カードの更新確認についても、ATMを活用することが可能です。- 今後の予定今後、西尾信用金庫は、運用状況を確認しながら、ATMを活用した本人確認が利用できる店舗や対象取引の段 階的な拡大を、日立チャネルソリューションズとともに検討していきます。引き続き、本人確認業務におけるATM活用を 通じて、お客さまの利便性向上と店舗業務の効率化を両立し、より厳正な業務運用の実現に取り組んでいきます。日立チャネルソリューションズは、金融機関向けに窓口業務の効率化や顧客接点の高度化を支援する「店舗業務改 革ソリューション（ブランチトランスフォーメーション）」を展開しています。今後も、西尾信用金庫とともに、デジタル技術の 活用を通じた業務改革を進め、金融サービスの利便性向上と持続可能な地域社会づくりに貢献していきます。