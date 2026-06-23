【ついに明日からオンラインセミナーイベント「Commerce NEXT」配信開始】「TOP200」「アーカイブ」特典がもらえる事前登録お忘れなく！
「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」の聴講者向け3大特典
EC業界の専門紙「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)を発行する日本流通産業新聞社は6月24日（水）、25日（木）の2日間、大型オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)を開催します。
全18講座の充実したセミナーラインアップに加え、聴講者向けに魅力的な参加特典をご用意しています。ぜひ事前登録をお願いします！
セミナーイベントの詳細へ :
https://ourl.jp/ZI3wn
聴講申込者向け3大特典- 「＜2026年版＞ネット通販売上ランキングTOP200」データ進呈
※「セミナー」の視聴・全体アンケート回答が条件
- 事前登録・招待制のリアル交流会に参加可能
※参加者数に上限がありますので、申し込んでも参加できない可能性があります
- 期日までの登録でアーカイブ視聴可能
※ アーカイブ視聴期間は6/26～7/24
オンライン18講座に加えて、リアル交流会も開催
オンライン配信（6/24,25）のキーノート（基調講演）には日本ロレアル、ワールド、キューサイ、THE RICHといった業界を代表するようなコマース企業に加えて、注目を集めるLINEヤフー、TikTok Shopといったプラットフォームのキーマンが登壇します。
リアル交流会（7/23）の特別講演には、アイリスプラザの岩崎亮太社長の登壇が決定。さらにユーグレナ 上席執行役員／ヘルスケアカンパニーCEO ふぁな（金 城煥、キム・ソンファン）氏とスピック 取締役 西守譲氏の2人による対談セッションも企画しています。
登壇企業、スポンサーのロゴ一覧
キーノート以外にも多彩なスペシャリストセッションを用意しました。ECサイト構築、マーケティング、決済、セキュリティなどのスペシャリストが登壇し、コマース業界の”次の一手””次世代戦略”を紹介します。
EC業界の最注目課題である「AI活用」「SNS戦略」「物価高対策」「CX向上」「セキュリティ」などの知恵やノウハウが満載のセミナーイベントとなっています。セミナーは専用スタジオで収録した、番組風のリッチな動画でお届けします。
セミナーイベントの詳細へ :
https://ourl.jp/ZI3wn
イベント概要
イベント名：「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)
会期：＜オンライン＞2026年6月24日（水）10:00～16:00、25日（木）10:00～16:00
＜リアル交流会＞2026年7月23日（木）
配信／会場：＜オンライン＞EventHubで配信
＜リアル交流会＞東京都中央区のカンファレンスホールで開催（招待時にご案内）
主催：株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)
参加費：無料（事前登録制）
セミナーイベントの詳細へ :
https://ourl.jp/ZI3wn
【お問い合わせ先】
株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)
「Commerce NEXT」事務局
E-mail：event@nb-club.com