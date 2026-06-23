日本プロジェクトソリューションズ株式会社、プロシアグループの入社時研修「プロシアビジネススクール」を入社検討者向けに特別開放

日本プロジェクトソリューションズ株式会社

プロジェクトマネジメントの専門会社である日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤大輔）は、当社が所属するプロシアグループにおいて実施している入社時研修プログラム「プロシアビジネススクール」の一部を、今後当社への入社を検討されている方に向けて特別に開放いたします。今回の取り組みは、当社の採用活動の一環として、入社検討者の方に社内の学習環境や人材育成の考え方、プロシアグループ(https://proxia-hd.com/)の雰囲気をよりリアルに体感していただくことを目的としています。

2026年7月16日（木）に開催する回では、ビジネスにおけるキャリア形成をテーマに、「ロゴス・パトス・エトス」とは何かを取り上げます。

PMOやプロジェクトマネージャーとして活躍したい方、プロジェクトマネジメント領域でのキャリア形成を考えている方にとって、自身の働き方や成長の方向性を考える機会としてご参加いただけます。

プロシアビジネススクールとは

プロシアビジネススクールは、日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)を含むプロシアグループ(https://proxia-hd.com/)各社の入社時研修の一部として実施している学習プログラムです。

プロシアグループ(https://proxia-hd.com/)では、プロジェクトマネジメントの実務力だけでなく、ビジネスパーソンとして長期的に活躍するために必要な考え方や、キャリア形成に役立つ経営学の知識を重視しています。

プロシアグループ(https://proxia-hd.com/)代表が大学・大学院で客員教授や講師を務めていることもあり、同スクールでは、実務に活かせる経営学の知識や、ビジネス領域で成果を出すための思考法を、社員向けに継続的に提供しています。

プロシアグループ(https://proxia-hd.com/)は100％中途採用による入社で構成されており、さまざまなバックグラウンドを持つ社員が、入社後も学びながら成長しています。今回の特別開放では、入社検討者の方にも、実際に社員が参加する学習環境の一部を体験いただけます。

7月度テーマビジネスにおけるキャリア形成で重要な「ロゴス・パトス・エトス」とは何か

ビジネスにおいて成果を出すためには、知識やスキルだけでなく、相手に納得してもらう力、人を動かす力、信頼される姿勢が求められます。今回のプロシアビジネススクールでは、古代ギリシャ以来の説得の三要素である「ロゴス・パトス・エトス」を題材に、ビジネスパーソンとしてのキャリア形成や、プロジェクトを推進するうえで必要なコミュニケーションのあり方について考えます。

PMOやプロジェクトマネージャーは、単に進捗を管理するだけでなく、関係者の意見を整理し、合意形成を進め、プロジェクトを前に進める役割を担います。そのため、論理性、共感性、信頼性をどのように身につけ、実務に活かしていくかは、キャリア形成において重要なテーマとなります。

開催概要

開催日時： 2026年7月16日（木）19:00～20:30

開催形式： Web会議システムによるオンライン開催

参加費： 無料

募集人数： 特別枠として限定5名

対象者：日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)またはプロシアグループ(https://proxia-hd.com/)各社への入社を検討されている方、PMO・プロジェクトマネージャーとしてのキャリアに関心のある方

このような方におすすめです

▶︎PMOやプロジェクトマネージャーとして活躍したい方

▶︎プロジェクトマネジメント領域でのキャリア形成を考えている方

▶︎日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)の社風や学習環境を知りたい方

▶︎入社後にどのような学びの機会があるのかを体感したい方

▶︎プロシアグループ(https://proxia-hd.com/)の代表がどのような考え方で人材育成を行っているのかを知りたい方

オンラインでの開催となるため、全国どこからでも参加可能です。



採用活動における狙い

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)では、プロジェクトマネジメントを通じて企業の課題解決を支援する人材を広く募集しています。一方で、PMOやプロジェクトマネージャーの仕事は、求人票だけでは具体的な仕事内容や成長環境が伝わりにくい側面があります。そこで今回、実際に社内で行われている研修の一部を入社検討者向けに開放することで、当社の人材育成の考え方や、社員が学び続ける文化を体験していただく機会を設けました。

当社は、経験者だけでなく、これからプロジェクトマネジメント領域でキャリアを築きたい方に対しても、学習機会や実務経験を通じた成長の場を提供しています。今回の特別開放を通じて、入社後の働き方や成長イメージをより具体的に持っていただくことを目指します。

参加申込について

参加を希望される方は、当社の採用ページの「お問い合わせフォーム」から、件名 に「プロシアビジネススクール参加希望」、お問い合わせ内容に参加目的やご関心をご記入の上、ご応募ください。

【日本プロジェクトソリューションズ株式会社 採用ページ】

https://www.japan-project-solutions.com/recruit



応募多数の場合は、参加目的やご関心の内容を踏まえて、参加者を決定させていただく場合があります。なお、本プログラムへの参加は、採用選考への応募を必須とするものではありません。まずは日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)やプロシアグループ(https://proxia-hd.com/)の雰囲気を知りたい方も、お気軽にご参加いただけます。

◼️日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)について

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、プロジェクトマネジメントの専門会社として、教育研修(https://www.japan-project-solutions.com/training-3stage-pm)、資格取得支援(https://www.jpsol.co.jp/pmp/official-35hour-course/eco2026/)、PMO支援(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-csl7)、実行支援(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-cnc4)などを通じ、企業や組織の実行力向上を支援しています。理論だけでなく、現場で成果につながる実践知の提供を通じて、プロジェクトの成功と組織の成長に貢献しています。

◼️ 会社概要

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、2013年2月設立の、プロジェクトマネジメントに特化した専門会社です。東京都中央区に本社を置き、PM・PMO実行支援、プロジェクトマネジメント教育研修、資格取得支援、出版・教材開発などを通じて、社会の課題解決と価値創造に貢献しています。

会社名：日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)

所在地：東京都中央区日本橋富沢町6番4号 3階 PROXIA GROUP

代表者：代表取締役社長 伊藤大輔

事業内容：

・プロジェクトマネジメント教育研修事業(https://www.jpsol.co.jp/)

・プロジェクト実行支援（PM・PMO）事業(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)

・PMP(R)資格取得支援事業(https://www.jpsol.co.jp/pmp/official-35hour-course/eco2026/)

・プロシアコンサルティング(https://www.proxia-consulting.com/)

・JPSビジネスカレッジ(https://www.jpsol.co.jp/)

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)では、経済・産業・国内・国際・自治体・地域・製造業・IT・教育・人材育成・文化・社会貢献・就職・リスキング・生活・科学・医療・健康・スポーツ・エンタメに至るまで、プロジェクトマネジメントに関連する情報を発信しています。