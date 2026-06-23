横河武蔵野FC U-15 2年ぶり6度目の全国大会出場決定
一般社団法人横河武蔵野スポーツクラブ
(C) YOKOGAWA MUSASHINO SPORTS CLUB
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この度、横河武蔵野FC U15チームは日本クラブユースサッカー選手権大会関東予選を突破し、2年ぶり6度目の全国大会出場をすることが出来ました。
当クラブのこれまでの最高順位である3位を超え優勝出来るよう
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横河武蔵野FC U-15は、このたび日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会関東予選を突破し、
2年ぶり6度目となる全国大会への出場を決定いたしました。
関東予選には数多くの強豪クラブが参加する中、本チームは選手たちの日頃の努力と成長の成果を
発揮し、関東地区から選出される15チームの一員として全国大会への切符を獲得しました。
これもひとえに、日頃より温かいご支援・ご声援をいただいているスポンサーの皆様、地域の皆様、
保護者の皆様、そしてクラブに関わるすべての皆様のお力添えの賜物と、心より感謝申し上げます。
全国大会では、横河武蔵野FCらしいアグレッシブなプレーと最後まで諦めない姿勢で全国の強豪チームに挑戦し、一戦一戦全力で戦ってまいります。
引き続き、横河武蔵野FC U-15への温かいご声援をよろしくお願いいたします。
U15監督 伊藤宏樹
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この度、横河武蔵野FC U15チームは日本クラブユースサッカー選手権大会関東予選を突破し、2年ぶり6度目の全国大会出場をすることが出来ました。
全国大会は8/14～24で北海道開催となります。
当クラブのこれまでの最高順位である3位を超え優勝出来るよう
大会にのぞみます。