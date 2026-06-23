横河武蔵野FC U-15　2年ぶり6度目の全国大会出場決定

一般社団法人横河武蔵野スポーツクラブ(C) YOKOGAWA MUSASHINO SPORTS CLUB

横河武蔵野FC U-15は、このたび日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会関東予選を突破し、

2年ぶり6度目となる全国大会への出場を決定いたしました。

関東予選には数多くの強豪クラブが参加する中、本チームは選手たちの日頃の努力と成長の成果を

発揮し、関東地区から選出される15チームの一員として全国大会への切符を獲得しました。

これもひとえに、日頃より温かいご支援・ご声援をいただいているスポンサーの皆様、地域の皆様、

保護者の皆様、そしてクラブに関わるすべての皆様のお力添えの賜物と、心より感謝申し上げます。

全国大会では、横河武蔵野FCらしいアグレッシブなプレーと最後まで諦めない姿勢で全国の強豪チームに挑戦し、一戦一戦全力で戦ってまいります。

引き続き、横河武蔵野FC U-15への温かいご声援をよろしくお願いいたします。

U15監督 伊藤宏樹

(C) YOKOGAWA MUSASHINO SPORTS CLUB

この度、横河武蔵野FC U15チームは日本クラブユースサッカー選手権大会関東予選を突破し、2年ぶり6度目の全国大会出場をすることが出来ました。

全国大会は8/14～24で北海道開催となります。

当クラブのこれまでの最高順位である3位を超え優勝出来るよう

大会にのぞみます。