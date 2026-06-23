大創産業、国内外の総店舗数が6,000店舗を突破！

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株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、2026年6月26日（金）、「DAISO（ダイソー）」、「Standard Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー、以下「Standard Products」）」、「THREEPPY（スリーピー）」の3ブランドの国内外の総店舗数が6,000店舗を突破することをお知らせいたします。


1987年の「ダイソー」1号店開業以来、大創産業では国内外で店舗を積極的に拡大してまいりました。3つのブランドをワンフロアや同一エリアに集結させた「複合店」の出店強化や、スーパーやホームセンターの一角にDAISOの売場を展開する「レジ流し」の導入など、お客さまの利便性向上を目指した出店や地域のニーズに合わせた多様な店舗環境の整備が実を結び、6,000店舗という大きな節目を迎えることができました。



6,000店舗目にあたる奈良県橿原市の「DAISO近鉄百貨店橿原店」、および「Standard Products近鉄百貨店橿原店」では、6月26日（金）に記念イベントを開催します。



3ブランド複合店イメージ


大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、今後も国内外での出店ペースを緩めることなく、積極的な新規出店を継続してまいります。



■6,000店記念イベントを開催


6,000店舗目の節目の出店となる、「DAISO近鉄百貨店橿原店」および「Standard Products近鉄百貨店橿原店」において、オープン当日の6月26日（金）に記念イベントおよびキャンペーンを開催予定です。


１.6000店記念イベント＆グリーティング


DAISO公式キャラクター「だいぞう」のグリーティングを実施。


開催時間：6月26日（金）4回実施予定


10:00～／11:00～／12:30～／14:00～


場所：近鉄百貨店橿原店 地階 メビウスホール


※各回　約20分想定






２.SNSフォローキャンペーン


DAISOの公式SNSをフォローいただいた方に先着制でカプセルトイを回していただき、だいぞうグッズをプレゼント。


開催時間：6月26日（金）10:00～　なくなり次第終了となります


場所：近鉄百貨店橿原店 地階 メビウスホール


DAISO公式SNS：Instagram、X、TikTok



３.ノベルティプレゼント


1,000円（税込）以上お買い上げの方、先着600名様に「Standard Productsオリジナル巾着」をプレゼント。
1,100円（税込）以上お買い上げの方、先着1,000名様に「DAISOオリジナルトートバッグ」をプレゼント。


開催時間：6月26日（金）なくなり次第終了となります


場所：近鉄百貨店橿原店5F　DAISOおよびStandard Products　レジ付近


※ノベルティはいずれか1点となり、お選びいただけない場合があります


※2ブランドの合算可能



■店舗概要


名称と売場面積：


DAISO 近鉄百貨店橿原店225坪（約743平方メートル ）


Standard Products 近鉄百貨店橿原店75坪（約247平方メートル ）


営業時間：10:00～20:00


住所：奈良県橿原市北八木町3‐65‐11　近鉄百貨店橿原店5F


オープン：2026年6月26日（金）



■株式会社大創産業について


大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約58,000点の商品を取り扱っています。



■会社概要


会社名：株式会社大創産業


代表者：代表取締役社長　矢野靖二


所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号


設立：1977年12月


資本金：27億円


店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,891店舗（2026年2月現在）


売上高：連結7,710億円　単体6,983億円（2025年3月～2026年2月末）



■関連リンク


大創産業DAISO公式ホームページ　https://www.daiso-sangyo.co.jp/


DAISO 公式Instagram　https://www.instagram.com/daiso_official/


DAISO 公式X　https://x.com/daiso_jp


DAISO 公式TikTok　https://www.tiktok.com/@daiso_dance



Standard Products ブランドサイト　https://standardproducts.jp/


Standard Products　公式Instagram　https://www.instagram.com/standardproducts_official/