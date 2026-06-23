大創産業、国内外の総店舗数が6,000店舗を突破！

株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、2026年6月26日（金）、「DAISO（ダイソー）」、「Standard Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー、以下「Standard Products」）」、「THREEPPY（スリーピー）」の3ブランドの国内外の総店舗数が6,000店舗を突破することをお知らせいたします。

1987年の「ダイソー」1号店開業以来、大創産業では国内外で店舗を積極的に拡大してまいりました。3つのブランドをワンフロアや同一エリアに集結させた「複合店」の出店強化や、スーパーやホームセンターの一角にDAISOの売場を展開する「レジ流し」の導入など、お客さまの利便性向上を目指した出店や地域のニーズに合わせた多様な店舗環境の整備が実を結び、6,000店舗という大きな節目を迎えることができました。

6,000店舗目にあたる奈良県橿原市の「DAISO近鉄百貨店橿原店」、および「Standard Products近鉄百貨店橿原店」では、6月26日（金）に記念イベントを開催します。

3ブランド複合店イメージ

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、今後も国内外での出店ペースを緩めることなく、積極的な新規出店を継続してまいります。

■6,000店記念イベントを開催

6,000店舗目の節目の出店となる、「DAISO近鉄百貨店橿原店」および「Standard Products近鉄百貨店橿原店」において、オープン当日の6月26日（金）に記念イベントおよびキャンペーンを開催予定です。

１.6000店記念イベント＆グリーティング

DAISO公式キャラクター「だいぞう」のグリーティングを実施。

開催時間：6月26日（金）4回実施予定

10:00～／11:00～／12:30～／14:00～

場所：近鉄百貨店橿原店 地階 メビウスホール

※各回 約20分想定

２.SNSフォローキャンペーン

DAISOの公式SNSをフォローいただいた方に先着制でカプセルトイを回していただき、だいぞうグッズをプレゼント。

開催時間：6月26日（金）10:00～ なくなり次第終了となります

場所：近鉄百貨店橿原店 地階 メビウスホール

DAISO公式SNS：Instagram、X、TikTok

３.ノベルティプレゼント

1,000円（税込）以上お買い上げの方、先着600名様に「Standard Productsオリジナル巾着」をプレゼント。

1,100円（税込）以上お買い上げの方、先着1,000名様に「DAISOオリジナルトートバッグ」をプレゼント。

開催時間：6月26日（金）なくなり次第終了となります

場所：近鉄百貨店橿原店5F DAISOおよびStandard Products レジ付近

※ノベルティはいずれか1点となり、お選びいただけない場合があります

※2ブランドの合算可能

■店舗概要

名称と売場面積：

DAISO 近鉄百貨店橿原店225坪（約743平方メートル ）

Standard Products 近鉄百貨店橿原店75坪（約247平方メートル ）

営業時間：10:00～20:00

住所：奈良県橿原市北八木町3‐65‐11 近鉄百貨店橿原店5F

オープン：2026年6月26日（金）

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約58,000点の商品を取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設立：1977年12月

資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,891店舗（2026年2月現在）

売上高：連結7,710億円 単体6,983億円（2025年3月～2026年2月末）

■関連リンク

大創産業DAISO公式ホームページ https://www.daiso-sangyo.co.jp/

DAISO 公式Instagram https://www.instagram.com/daiso_official/

DAISO 公式X https://x.com/daiso_jp

DAISO 公式TikTok https://www.tiktok.com/@daiso_dance

Standard Products ブランドサイト https://standardproducts.jp/

Standard Products 公式Instagram https://www.instagram.com/standardproducts_official/