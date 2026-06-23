日本遺産オフィシャルパートナーとしてJ:COM初の取り組み　7月19日（日）開催「日本遺産 物語めぐり～八王子・桑都物語編～」

JCOM株式会社

JCOM株式会社（J:COM、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩木 陽一）は、日本遺産オフィシャルパートナーシップにおけるJ:COM初の取り組みとして、まち歩きイベント「日本遺産 物語めぐり～八王子・桑都物語編～」を2026年7月19日（日）に東京都八王子市で開催します。

＜八王子の日本遺産イメージ＞

日本遺産は、地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定するものです。J:COMは、地域に根ざしたメディア・サービス基盤を生かし、文化資源の魅力発信と体験機会の創出に取り組んでいます。



このたびJ:COMは、日本遺産オフィシャルパートナーとして、夏休みシーズンに合わせ、若年層やファミリー層に日本遺産への理解と関心を深めることを目的としたまち歩きイベントを開催します。今回のテーマは日本遺産ストーリー「霊気満山 高尾山 ～人々の祈りを紡ぐ桑都物語～」。日本遺産「桑都物語」推進協議会の協力のもと、歴史・文化・自然が融合する“桑都・八王子”の魅力を巡るデジタルスタンプラリーです。参加者は一人ひとりのペースでまちを歩きながら、日本遺産のストーリーに触れることができます。さらに、集めたスタンプ数に応じて、オリジナルハンディファンや八王子の名産品を進呈します。

当日、八王子繊維貿易館で開催するオープニングイベントでは、岡山県高梁市の日本遺産ストーリー構成文化財である「備中神楽」に造詣が深い東京ホテイソン たけるさんをお迎えし、有識者とのトークショーを実施（無料／先着順／事前受付可）。幅広い世代に向けて、日本遺産の魅力をわかりやすく紹介します。

■東京ホテイソン たけるさん

＜プロフィール＞

お笑いコンビ・東京ホテイソンのツッコミ担当。岡山県高梁市出身。地元の伝統芸能「備中神楽」を特技とし、「神楽師」の資格を持つ。日本書紀に関する知識も豊富で、マラソンや寺社仏閣巡りを趣味とするなど、多彩な活動を行っている。

＜コメント＞

＜東京ホテイソン たけるさん＞

このようなイベントに携われて光栄です。伝統文化という点においては、僕も岡山県の伝統芸能備中神楽を幼少の頃からやっていましたし、神社巡りも趣味で日本の昔に関することにはとても関心があります。八王子の方は僕が行っていた大学の近くでもありますし、その土地の文化、伝統をこの機会に楽しみながら僕も学ばせていただきたいと思います。いっぱい参加して楽しみましょう！

J:COMは本イベントを起点に、他の地域のストーリーをテーマとした「日本遺産 物語めぐり」をシリーズとして展開します。今後も、日本遺産の魅力発信を通じて、地域社会の持続的な発展に貢献してまいります。





■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7676/table/1924_1_9fa116ef241fc64d6fe9cd1f6cc31405.jpg?v=202606240151 ]