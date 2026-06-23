セルフコンディショニングアプリ「Habitone」、Apple「ヘルスケアアプリ」とGoogle「ヘルスコネクト」と連携開始

株式会社DUMSCO

株式会社DUMSCO（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：西池成資、以下 当社）は、“習慣で毎日を整える”セルフコンディショニングアプリ「Habitone」において、Apple社提供の「ヘルスケアアプリ」とGoogle社提供の「ヘルスコネクト」との連携機能を、本日より提供開始いたしました。

「Habitone」は、スマートフォンのカメラで自律神経の状態を測定し、日々の体調を記録・振り返ることができるほか、記録から可視化した不調に対して専門家監修のセルフケアを提案する、セルフコンディショニングアプリです。従来は就寝・起床時間の測定データはユーザーが手動で入力する必要があり、ヘルスケアアプリやヘルスコネクトをお使いの方の場合は入力が二度手間になるという課題がありました。

今回の連携により、ウェアラブルデバイスと連携された「ヘルスケアアプリ」や「ヘルスコネクト」から取得した睡眠・歩数のデータが、定期的に「Habitone」に反映され、より正確かつ負担の少ない記録が可能になります。

【連携可能データ】

睡眠時間、歩数

【対応可能デバイス例】

「ヘルスケアアプリ」や「ヘルスコネクト」と連携しているスマートウォッチや、その他ウェアラブルデバイス

当社は今後も「Habitone」を通じて、ユーザーの皆様の心身の状態を整え「いい日」を増やすサポートを続けてまいります。

セルフコンディショニングアプリ「Habitone」でできること

自律神経の測定

スマートフォンのカメラで心拍変動のリズムを解析し、約60秒で自律神経の状態をスコア化。科学的な手法を活用し、その日のコンディションを簡単に確認できます。

日々の心身の状態の振り返り

自律神経の状態、安静時心拍数、睡眠、体調など、記録したデータをいつでも確認可能。傾向を把握することで、「なんとなく不調」の原因を見つけ、改善の手助けに。

データをもとに最適な習慣を提案

月間レポートでユーザーの心身の傾向を可視化・分析。その結果に基づき、おすすめの習慣を提案します。

専門家監修の実践コンテンツ

医師監修の記事で正しい知識を学びながら、呼吸法などすぐに取り組めるセッションを利用可能。日々の習慣化をサポートします。

有料版と無料版で利用できる機能が異なります。詳細は公式サービスページをご確認ください。

開発の背景

Habitoneの前身である「ストレススキャン」では、ストレス測定を中心に提供してきました。これを進化させ、Habitoneは「測る」だけでなく「行動の提案」まで一貫してサポートするアプリへと生まれ変わりました。従来のストレス測定に加え、ユーザーの日々の記録から心身の状態を分析し、日常に取り入れやすいアクションプランを提案することで、「なんとなくの不調」や「日々の悩み」に対し、根本的な改善をサポートします。

自律神経の測定について

心拍変動から自律神経の活動量を測る

スマートフォンのカメラで読み取った心拍を、心拍変動解析（HRV解析：Heart Rate Variabiliy Analysis）という医学・生理学的な手法を用いて自律神経の活動を科学的に定量化しています。

Habitoneについて

詳細は下記をご確認ください。

サービスサイト

https://habitone.life/

公式Instagram

https://www.instagram.com/habitone.life/

株式会社DUMSCOについて

「持続可能なパフォーマンスをデザインする」をミッションに、データ分析とテクノロジーで課題を解決するべくサービス開発や企業向け生産性向上コンサルティングを提供しています。

がん患者サポートアプリ「ハカルテ」、累計300万DLを突破した「ストレススキャン」が生まれ変わったセルフコンディショニングアプリ「Habitone」、法人向けセルフコンディショニングアプリ「ANBAI」、ポーラメディカルと共同開発している暑熱対策AIカメラ「カオカラ」など、さまざまな事業を展開しています。

コーポレートサイト

https://dumsco.com/