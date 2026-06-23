【公開から時価総額9倍】グロースからプライムへ導いたCFOが明かす投資家の心を掴み続ける“AI時代のIR戦略”

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）は、2026年7月15日（水）に、上場企業の経営者様およびIR担当者様を対象とした「第8回 IRスクール」を赤坂ガーデンシティにて開催いたします。

本セミナーでは、特別ゲストとしてロードスターキャピタル株式会社の取締役 財務経理本部長である川畑 拓也氏をお招きします。グロース市場からプライム市場への市場変更を成功させた立役者である川畑氏より、時価総額拡大の舞台裏や、AI時代に投資家から選ばれ続けるためのIR戦略について、リアルなノウハウをお話しいただきます。講義後には、軽食とドリンクを交えた参加者同士の交流会・名刺交換の時間も設けております。

開催背景

お申込みはこちら :https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-06-09/3gv732

株式市場において、上場企業は「情報を開示する」段階から「投資家と対話し、選ばれる」段階への転換を求められています。特にAI技術の台頭により、投資家の情報収集や意思決定のスピードが加速する中、多くの経営者やIR担当者は「自社の成長ストーリーがいかに市場へ届いているか」「どのように時価総額向上や流動性向上につなげるべきか」という課題を抱えていると考えます。

本セミナーは、実際に市場変更を主導した財務のプロフェッショナルの視点から、理論だけではない「実践の現場」での知見を共有し、企業価値向上に向けたIR活動について考える場として企画され、本イベントは第8回目の開催となります。

本セミナーで学べる事

・AI時代に求められる、これからのIRの考え方

→ 情報発信のあり方や投資家とのコミュニケーションの変化を解説。

・企業価値向上につながるIR戦略

→ 市場変更や時価総額拡大を実現したロードスターキャピタル社の具体的な取り組み。

・IR担当者同士でリアルな交流・情報交換

→ 他社のリアルな取り組みや課題を共有できる交流会

登壇者情報

ロードスターキャピタル株式会社(東証PRM3482)取締役 / 財務経理本部長川畑 拓也 氏

EY新日本有限責任監査法人出身、公認会計士。資金調達・決算・IRすべてを統括する財務のプロ。グロース市場からプライム市場へ市場変更を成功させた立役者であり、市場からの高い信頼を獲得するIR戦略を構築・牽引し続けている。

開催概要



・日時：2026年7月15日（水） 18:00～20:00

・形式：オフライン開催（リアル参加）

・会場：赤坂ガーデンシティ

〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1

・参加費：無料

事前申込制。応募多数の場合は先着（※60名限定）

・対象：上場企業社長、上場企業役員、IR担当者(広報と兼任の方も大歓迎です)

お申込みはこちらから :https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-06-09/3gv732当イベントは上場企業でIR業務に関わる方、および経営に関わる方のみが対象のイベントです。対象外の方の参加はお断りする場合がございます。

こんな方におすすめ

・自社のIR活動を一段上のレベルへ引き上げたい経営者、役員の方

・市場からの評価を最大化させ、時価総額を拡大させたいIR担当者

・グロースからプライムへの市場変更のリアルな舞台裏、プロセスを知りたい方

・他社のIR担当者や経営層とのネットワーキング、意見交換を希望される方

弊社が定期的に開催している各分野の有識者を招いたIRセミナーは、毎回多くの方にお申込みいただき満席となる人気イベントです。

前回参加いただいた方からは、

「投資家目線での具体的なアドバイスを得られ、明日からの日常業務にすぐ取り入れたいと感じました！」

「他社の工夫や実例を生で聞くことができ、自社のIR活動をブラッシュアップする大きなヒントが得られました。」

とのお声をいただいております。

リアル開催のため、参加枠には限りがございます。

実務に直結するIRノウハウを学び、他社とのネットワークを広げる機会として、ぜひお早めにお申し込みください。

※先着60名

▼お申し込みはこちら

https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-06-09/3gv732

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/