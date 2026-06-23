「作れなかった形」が現実に ― 金属3Dプリンタが実用段階に突入。自動車・航空宇宙・医療分野で活用拡大する 最新3Dプリンタ技術が集結

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、2026年7月1日（水）～3日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて「第9回 次世代 3Dプリンタ展」を開催します。

産業用3Dプリンタは今、「試作のための技術」から「現場の主戦力」へと進化しています

これまで3Dプリンタは、開発段階での試作品製作に使われるケースが中心でした。

しかし近年では、自動車・航空宇宙・医療といった分野において、最終製品として使用される金属部品の製造に本格的に活用されるなど、実用フェーズへと移行しています。

最大の特徴は、「これまで作れなかった形」が実際に作れることです。

複雑な内部構造や中空構造など、従来では加工が困難だった形状も一体造形が可能となり、「作れなかった形」が現実のものとなりました。この技術は、必要な部分のみを積層して造形することで、材料の無駄を抑えながら高い設計自由度を実現する点に特徴があります。こうした変化は、ものづくりの在り方そのものを大きく変えつつあります。

さらに本展では、金属3Dプリンタに加え、用途ごとに進化を遂げる多様な3Dプリンタ技術も紹介します。例えば、樹脂3Dプリンタは、工場の現場において治具や工具、カスタム部品の即時製作を可能にし、開発・生産のスピードを飛躍的に向上させています。また、医療分野では、患者一人ひとりに合わせた医療機器やインプラントの製造など、人体に適用される3Dプリント技術が現実のものとなりつつあります。

3Dプリンタは今や単なる製造技術ではなく、産業・医療・社会を支える新たなインフラへと進化しています。本展では、“現場の主戦力”となりつつある金属3Dプリンタの最新動向とともに、広がる3Dプリンタ技術の可能性を、実際の製品・事例を通じて体感いただけます。

出展製品 紹介（※一部抜粋）

【世界初公開/アジア先行】Raise3D FFF3Dプリンター2機種を公開

高い安定性と高速造形を実現するRaise3Dから、さらに機能が追加された機種を世界に先駆けていち早く展示。モーターなどの各部品をアップグレードし、静音化とより精密な制御を実現。また、最大120時間の連続造形を可能にします。

【 企業名：日本3Dプリンター(株) 小間番号：W14-10 】

【国内初】自動車メーカーの純正オプション部品に3Dプリント製品が採用

自動車メーカーの純正オプション部品に3Dプリント製品が国内で初めて採用された事例。LEXUS LC500のオイルクーラーダクトを3Dプリンタで製造することで、複雑形状と少量生産対応を両立。3Dプリンタの適用事例として注目されています。

【 企業名：SOLIZE PARTNERS(株) 小間番号：W16-16 】

自動車で使われる超大型部品を一体造形

従来は分割と接着が必要だった自動車のバンパーやダッシュボードといった超大型部品を、強度と意匠性を損なうことなく一体造形できるのが特長。接着工程が不要になるため、パーツ本来の強度を保ちながら後工程の工数も大幅に削減します。

【 企業名：Farsoon Technologies Co., Ltd. 小間番号：W13-28 】

次世代の金属AMとコーティング

独自の3DMD（Dynamic Material Deposition）技術により、これまで難しかった複雑な金属パーツの造形や高精度な表面コーティングを圧倒的なスピードと柔軟性で実現。これまでにない精度、柔軟性で実現する技術を産業用途へ展開しています。

【 企業名：丸文(株) 小間番号：W7-100 】

すぐれた生体適合性と機械特性UPで進化する「歯科技工」

簡単４ステップで、わずか数分で完全に硬化できる歯科用二次硬化機。多様な歯科技工に対応しており、短納期歯科治療を実現するために設計された、スピーディーな硬化を実現します。

【 企業名：フローズンジャパン(株) 小間番号：W14-26 】

【新製品】先行リリースですでに実績あり

航空宇宙から自動車産業など、製品開発の現場において、大型の治工具やプロトタイプの内製化に最適。従来品に比べて造形速度を最大2.3倍まで高めることができ、大型の治工具や試作品の開発サイクルを数週間から数日へと大幅に短縮します。

【 企業名：丸紅I-DIGIOグループ 丸紅情報システムズ(株)

小間番号：W16-24 】

■取材のご案内（事前申込制）

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https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/media/press-registration.html(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/media/press-registration.html?utm_campaign=prtimes_260623&utm_medium=other&utm_source=other)

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・ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります

・会期前日(6月30日)の取材につきましても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合もございます

・会期当日のお問い合わせについても、可能な限り取材をお受けいたしますので、

ぜひお気軽にご連絡ください

本展では、以下のような取材が可能です。

・フィジカルAI、AIロボティクス、自動化・省人化など、製造業の最新トレンドの取材

・注目テーマのセミナー取材（エヌビディア・ファナック・安川電機 などが登壇）

・主催者インタビュー、出展社ブース取材、来場者インタビュー、会場風景の撮影

開催概要

日本最大級の製造業向け展示会「ものづくり ワールド」内で開催！

展示会名：第38回 ものづくり ワールド［東京］内

第9回 次世代 3Dプリンタ展(https://www.manufacturing-world.jp/hub/ja-jp/about/am.html?utm_campaign=prtimes_260623&utm_medium=other&utm_source=other)

会期：2026年7月1日(水) - 3日(金) 10:00 - 17:00

会場：東京ビッグサイト（全館使用して開催）

主催：RX Japan合同会社

出展社数：2,000社（予定） 来場者数：約70,000名（見込み）

※ものづくりワールド全体での出展社数・見込み数

入場：無料（事前の来場登録が必要）

公式Web： https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes_260623&utm_medium=other&utm_source=other)

会場レイアウト図：