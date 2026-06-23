kintone向けPDF帳票出力プラグイン「KAIZEN PDF Premium」、台湾での提供を開始
この度、株式会社キャップドゥー・ジャパンが開発・提供するkintone向けのPDF帳票出力プラグイン「KAIZEN PDF Premium」が、台湾市場においても提供開始されましたことをお知らせいたします。
台湾での提供にあたり、パートナー企業である妹尾資訊管理顧問有限公司（Senoo IT Consulting Corp.）(https://www.senoo-it.com/)様を通じて、「KAIZEN PDF Premium for Taiwan」として販売を開始いたしました。
■「KAIZEN PDF Premium for Taiwan」
「KAIZEN PDF Premium for Taiwan」は、kintoneのレコード情報から手軽に美しいPDF帳票を出力できる「KAIZEN PDF Premium」の基本機能はそのままに、台湾でのビジネス環境に特化した対応を行っております。
●繁体字中国語フォントへの対応：台湾のビジネス文書で標準的に使用される繁体字を正しく出力可能です。
●台湾向けの日付・時刻表記に対応：台湾のフォーマットに合わせた日時表記に対応し、見積書、請求書、受注確認書などの作成をスムーズに行うことができます。
台湾版に関する詳細・お問い合わせ先
「KAIZEN PDF Premium for Taiwan」の製品詳細、ご購入、および台湾での導入に関するお問い合わせは、「KAIZEN PDF Premium for Taiwan」の提供元である妹尾資訊管理顧問有限公司（Senoo IT Consulting Corp.）(https://www.senoo-it.com/)にて承っております。
製品ページ・お問い合わせ先： https://www.senoo-it.com/products/kaizen-pdf-premium-tw/
関連プレスリリース： https://www.senoo-it.com/news/2026-06-22-kaizen-pdf-premium-tw-release/
提供企業：妹尾資訊管理顧問有限公司（Senoo IT Consulting Corp.）： https://www.senoo-it.com/
日本国内でのご利用に関するご案内
■今後の展開について
日本国内向けの「KAIZEN PDF Premium」につきましては、引き続き弊社（株式会社キャップドゥー・ジャパン）よりご提供しております。台湾版とはお問い合わせ窓口が異なりますので、ご注意ください。
▼「KAIZEN PDF Premium」製品詳細・無料お試し（日本国内向け）
https://kaizen-plugins.com/ja/plugins/kaizen-pdf/