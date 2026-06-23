「MOVE FES 2026」でTSI×吉藤オリィ×武藤将胤の共同開発の「MOVE WEAR 第2弾」を着用！

株式会社TSIホールディングス(C)WITHALS

株式会社TSIホールディングス（本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長 CEO：下地 毅）は難病や重度の障がいなどで外出困難な方が自宅にいながら遠隔操作で接客を行う分身ロボット「OriHime（オリヒメ）」の開発・提供を手掛ける株式会社オリィ研究所の所長で発明家の吉藤オリィ氏が開発を進めているロボットアームに装着する「服」を中心としたユニバーサルデザインウェア「MOVE WEAR」プロジェクトを2024年3月よりスタートさせ、一昨年に開催された、吉藤オリィ氏の長年の盟友であるALS（筋萎縮性側索硬化症）患者の武藤 将胤氏が企画プロデュースした「MOVE FES 2024」で提供したユニバーサルデザインの衣装をアップデートし、さらに今回は初の販売品としての開発も、ブランドを超えた社内プロジェクトとして、武藤将胤氏とともに企画デザインをチームで行い、6月20日（土）六本木EXシアターで開催された「MOVE FES2026」で、第2弾となる新たなユニバーサルデザインの「MOVE WEAR」を約1,100人の観客にお披露目いたしました。

(C)WITHALS

今回のデザインのコンセプトは「MOVE FES2026」のテーマ“thanks×リスペクト～感謝と尊敬の10年～」から発想を得た”X_CONNECT“で、10年間の軌跡と未来への挑戦が交差し、武藤 将胤氏を中心に人々やテクノロジー、想いがコネクトするというイメージで制作し、ナイロンパーカは、人工ロボットアームのバッテリー熱がこもってしまうという課題に対応するため、熱を逃がしやすいメッシュ素材を随所に取り入れ、人工ロボットアームを使ってフードを簡単に着脱できるよう、フードの左右にX型のフック用ループを取り付けています。袖口のリブは袖のずり落ちを防ぐ機能を兼ね備え、ステージ映えを追求し、LEDテープをクロス状に袖に配置。フードの内側にはテーマカラーである赤と青のLEDテープを配し、LEDテープが光ることで遠くからでも人工ロボットアームが上下に動く動作が分かる視覚効果を実現させました。

また、パーカの下に着用するMA-1ベストはナイロンツイル素材を使用。箱ポケットやラジエーターポケット、配線タブなど本格的なフライトジャケット仕様で、着脱のしやすさに配慮し、両脇にはオープンファスナーを採用。握力の強弱に関わらず操作しやすいように、引手にはリング状のユニバーサルデザインを取り入れました。前身頃には上下どちらからでも開閉できる逆開きファスナーを使い、車いすに座った状態でも裾幅を調整しやすくし、ジェンダー仕様なので男女問わず、快適に着用できる仕様になっています。

さらに、今回はオリィ研究所が開発し、武藤氏が使いこなしている視線入力システム：オリヒメアイプラススイッチを使い、武藤氏がアイデザインしたグラフィックをモチーフにオリジナルワッペンも制作。マグネットを布でくるみ、好きなところに好きなワッペンを付けることが可能となっています。

一昨年は「MOVE FES」当日のみのユニバーサル仕様の衣装提供でしたが、今回はMA-1ベストと各種オリジナルワッペンを商品化し、「MOVE FES2026」の会場内、および武藤氏が代表理事を務めるWITH ALSのブランド“01 BORDERLESS WEAR”のオンライ サイトで受注を受け付けています。

MA-1ベストは税込44,000円、オリジナルワッペンは1枚税込3,000円。

http://01borderlesswear.stores.jp/

(C)WITHALS

当日、会場では分身ロボット「OriHime」とタッグを組んだ「01 ROBOT POP-UP STORE」をオープン。障がいを持つ「OriHime」パイロットたちが遠隔操作で商品説明だけでなく自己紹介や雑談も交えながら接客・販売行いました。

(C)WITHALS

ALSの啓発とボーダレスなエンターテインメント体験の創出を目的とした音楽フェス「MOVE FES.」は、2016年にスタートし、今年で10年を迎えました。

武藤氏自身が視線コントロールでDJ・VJを操作する「EYE VDJ MASA」のライブステージでは、ダンスモーション生成を駆使したデジタルアバターや、脳波でコントロールするロボットアーム演出など、最先端のテクノロジーを融合した身体拡張ライブに挑戦。また、EYE VDJ MASAのステージ楽曲は、すべて武藤将胤氏が視線入力で作詞作曲したオリジナル曲で、脳波によって自身で人工ロボットアームを上下左右に操作し、会場のボルテージは大いに高まりました。

また、今回はNTTとの取り組みである『Project Humanity』の中でアバター操作に使用している筋電センサー技術をゲーム操作に適応したドローンレースのeスポーツ大会も行われ、『MOVE FES.2026 ESPORTS CUP』と題してチーム対抗のドローン飛行ゲーム大会をステージ上の大迫力のスクリーンで開催しました。

(C)WITHALS

当日のライブステージには、「MOVE FES 2026」の趣旨に賛同したアーティストが出演。

クリエイティブユニット『BORDERLESS RECORDS』で共に活動している“清春”、 これまで数々の楽曲を共に制作してきた“androp・内澤崇仁”、10年振りに再結成した“HOME MADE家族”、様々なライブステージでセッションし、2023年に『ONE MORE RUN』を共に発表した“NOBU”、東京パラリンピック開会式で共演した“和合由依” と“FLY DANCERS”、車椅子ダンサーの“かんばらけんた”、“M++DANCERS”によるLEDリボン&LEDフラッグを駆使した光を操るダンスパフォーマンス、2024年にコラボレーション曲『DIFFERENT』を共に発表したシンガーソングライター“Celeina Ann”、今回初出演のヒューマンビートボックス、ストリートダンス、津軽三味線の3人組ユニット“SOME≡LINEZ”が素晴らしいパフォーマンスを披露しました。

(C)WITHALS

日本から世界へ向けてALSの最前線を紹介するALSトークショーでは、テクノロジー分野から、分身ロボット開発者の吉藤 オリィ氏（WITH ALS技術顧問 / オリィ研究所）、 脳波コミュニケーションツールを共に研究開発している荻野 幹人氏（東京大学大学院特任研究員・WITH ALS脳科学技術アドバイザー）、ロボットアームなど身体拡張研究を共に進める南澤孝太氏（慶応義塾大学大学院メディア研究科教授 / 科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・Cybernetic being Project プロジェクトマネージャー）、VR・メタバース領域で国際的に活躍するせきぐちあいみ氏（VRアーティスト）、筋電センサー技術を用いた『Project Humanity』やクロスリンガル音声合成サービスなどの共同研究に取り組む、NTTの中村 真理子氏が参加。治療薬研究開発のファンドレイジングの分野からは、 漫画『宇宙兄弟』から始まったALSの治療方法を見つけるための研究開発費を集める活動を行う黒川 久里子氏（WITH ALSファンドレイジングパートナー・せりか基金代表）が登壇。司会の平野 裕加里氏のナビゲートのもと、ALS支援の最前線についてトークショーを行いました。

(C)WITHALS

一般社団法人WITH ALS 代表理事でMOVE FES2026. 総合プロデューサーの武藤氏は「MOVE FES.は、ALSを知ってもらうためだけの場ではなく、ALSとともに生きる今を、音楽やクリエイティブの力でひらいていくためのフェスです。10周年となる今回は、出演アーティスト、トークゲスト、ダンサー、テクノロジーに関わる方々など、本当にさまざまな仲間が集まってくれました。これまでは、ALSになると身体が動かせなくなる。そんな未来なら延命なんてしたくないと世界中の人にそう思われ、全世界で約9割の人が延命を諦めてきました。僕らはテクノロジーの力と人間の持つクリエイティブの力を掛け合わせることで、そんな固定概念を覆し、新しい身体拡張の未来を切り拓きます。視線や脳波、筋電センサーで自身のアバターやロボットアームを操作できる未来がもう目の前にあります。僕らはまだまだ身体を拡張できる。 ALSが治せるその日まで、自分らしく生きて、共に辿り着きましょう。」と思いを語りました。

(C)WITHALS

弊社代表の下地毅は、「当社は吉藤オリィ氏が目指す“人類の孤独をリレーションテックで解決する”というミッションの達成に向けた活動に共感し、“ファッションエンターテインメントの力で、世界の共感と社会的価値を生み出す。”という当社のパーパスにも通じるものがあると思い、2024年より武藤将胤氏のステージ衣装を提供してきました。今回、念願のユニバーサルデザインの商品化が実現し、微力ですが少しでも“ファッションの力”で皆さまを笑顔にし、この活動の継続によって、その笑顔の輪をさまざまな障がいを持った方々に広げていきたいと思っています。」と語りました。

当社は今後も、ダイバーシティ＆インクルージョンの観点から「One TSI」として社会的および身体的に困窮している方たちが少しでも笑顔になる支援活動を続けてまいります。

【ご参考】

吉藤オリィ https://orylab.com/

武藤将胤 https://withals.com/post/?id=304

荻野幹人 https://sites.google.com/view/mikito-ogino

南澤孝太 https://www.kmd.keio.ac.jp/ja/faculty/kouta-minamizawa

▼本件に関するお問い合わせ▼ 株式会社TSIホールディングス 財務広報IR課

mag@tsi-holdings.com

https://www.tsi-holdings.com