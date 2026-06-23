LAPRAS、営業・CSM向けに「市場価値スコア」を提供開始。エージェント面談不要で、採用企業から見た自分の強みを可視化

LAPRAS株式会社

LAPRAS株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：染谷健太郎、以下「LAPRAS」）は、職務経歴をもとに今後のキャリアに役立つ分析を行う「キャリア市場価値レポート」機能をアップデートし、新たにセールス職（フィールドセールス・インサイドセールス）およびカスタマーサクセス（CSM）職向けに特化した新指標「市場価値スコア」を反映した新バージョンの提供を開始します。

これにより、エージェントとの面談や汎用AIへの複雑なプロンプト入力をすることなく、実際の求人データに基づいた客観的な市場価値と、具体的なキャリアアップの指針をいつでも気軽にご確認いただけるようになります。さらに、本レポートで自身の強みを詳細に可視化することで、採用企業からのスカウトやオファー獲得に役立てることが可能になります。

背景

LAPRAS、営業・CSM向けに「市場価値スコア」を提供開始

近年、生成AIをはじめとするテクノロジーの急速な発達により、ビジネス環境は大きく変化しています。多くの定型業務がAIによって自動化・効率化される一方で、採用市場においては、顧客との深い信頼関係の構築、複雑な課題解決、感情に寄り添ったコミュニケーションが求められるセールス職やCSM職の価値は、AI時代においてこれまで以上に重要視されています。

LAPRASではこれまで、主にITエンジニアを対象に自身の市場価値を可視化するサービスを提供してまいりましたが、上記のような背景から、セールスやCSMといったビジネス職の方々がご自身のキャリアの棚卸しのために本レポートを活用されるケースが増加していました。しかし、ビジネス職には「自身の対人スキルや実績が、他社でどう評価されるか客観視しづらい」という特有の課題があります。

そこで今回、ビジネス職のスキル体系や最新の採用市場の動向にフィットさせた専用のスコア算出ロジックを独自開発し、既存の「キャリア市場価値レポート」をビジネス職の実態に即した有益なものへとアップデートいたしました。

市場価値スコアによるキャリア市場価値レポートのアップデート

今回のアップデートにより、「キャリア市場価値レポート」に以下の要素が新たに追加・反映されます。

1.営業・CSMに最適化された5つの新評価軸と「市場価値スコア」

約1万件の公開求人情報を徹底的に解析し、ビジネス職に求められるスキルを約300項目に定義しました。これらを「セールススキル」「リレーションスキル」「事業企画スキル」「マネジメント」「専門知識」の5つの軸に分類し、実際の企業の求人データに基づいた説得力のあるスコアを算出します。

キャリア市場価値レポート(新スコア版)

2.スコアに基づく詳細な「キャリア特性」と「自分だけのキャッチコピー」

算出した数値を提示するだけでなく、採用企業から見たときの「自分だけのキャッチコピー」をイラスト付きで生成します。各評価軸におけるご自身の強みやキャリア特性が詳細なテキストで解説されるため、直感的に自己の立ち位置を把握できます。

あなただけのキャッチコピー

3.「年収アップ」に向けた具体的なアクション提案

本レポートの最大の特長は、スコアの提示にとどまらず「今後年収を上げていくためには、具体的にどのような経験やスキルを積むべきか」という改善提案やキャリアプランまで踏み込んでいる点です。現職での目標設定や、転職活動におけるアピールポイントの整理に直結する内容となっています。

今後の予定

具体的なアクション提案の例

今後は、市場価値スコアに関連する「キャリア特性」のコメントなどをさらに拡充し、キャリア市場価値レポート全体の精度向上に努めてまいります。また、コーポレート職やその他のビジネス職へも対象範囲の展開を進めていく予定です。LAPRASは引き続き、すべてのビジネスパーソンがご自身の強みを客観的に把握し、AI時代においても納得のいくキャリア選択ができるようサポートを続けてまいります。

キャリア市場価値レポートは以下より無料でご利用いただけます。

キャリア市場価値レポートを見てみる :https://lapras.com/?lpview=lpbiz

また、今回の市場価値スコア改善の背景については、以下の記事でご確認いただけます。

https://note.com/lapras_corp/n/ne1cab7e9d6e4

LAPRAS株式会社について

「すべての人に最善の選択肢をマッチングする」というミッションのもと、AI技術やクロール技術などテクノロジーを用いて既存のマッチングモデルを変革するマッチングテック・カンパニーです。個人に対して最善の選択肢をマッチングする採用関連サービスを提供しています。

＜会社概要＞

会社名 ： LAPRAS株式会社

代表者 ： 代表取締役 染谷 健太郎

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

設立 ： 2016年5月11日

資本金 ：3億8913万8200円（資本準備金を含む）

URL ： https://corp.lapras.com/