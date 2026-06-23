毎年大人気コラボ付録が今年も登場！ サーティワン アイスクリームやさんごっこが楽しめる雑誌『おともだち８・９・10月号』が発売！
株式会社講談社こども事業部は、2026年６月26日に『おともだち８・９・10月号』を発売します。特別付録は『サーティワン アイスクリームやさん』。
サーティワン アイスクリームの店舗でも人気のフレーバーが、かわいいミニサイズのおもちゃになった、毎年人気の付録です。
今回付いてくるフレーバーは、６種類。『ポッピングシャワー』、『ラブポーションサーティワン』、『コットンキャンディ』、『ベリーベリーストロベリー』に加え、今年は新たに『サーティワンパーティー☆』、『サーティワンオールスターズ』が登場。スペシャル感満載のフレーバーがそろっています。
色合いまでも本物そっくり。スクープを使って、カップやコーンに乗せれば、本格的なアイスクリームやさんごっこが楽しめます。自分好みのフレーバーの組み合わせを見つけてね。
とじこみ付録は、『サーティワンであそぼう！ めいたんていプリキュア！』。アイスクリームが６個すべて収納できる『おもちかえりボックス』が付いてきます。ボックスのパッケージには『名探偵プリキュア！』のキャラクターが描かれていて、とってもキュート！ “お持ち帰り用”として、おうちの人やお友だちにアイスクリームを詰めてあげてね！
プレイ絵本は、『めいたんていプリキュア！ おそうじ おかたづけあそび』。クレヨンケースやぬいぐるみなどの小物類を、あんなやみくるのお部屋で遊んだあとに『おかたづけボックス』に収納します。繰り返し遊べるので、お子さんのお片づけの習慣化におすすめです。
暑い夏を迎える時期に涼しげなごっこ遊びができちゃう『サーティワン アイスクリームやさん』。毎年大人気の付録なので、ぜひお早めにチェックしてくださいね。
＜付録内容＞
・サーティワン アイスクリームやさん
（スクープ、コーン）
＜とじこみ付録＞
・サーティワン アイスクリームであそぼう！ めいたんていプリキュア！
（おもちかえりボックス、コーンスリーブ、スプーン、カップ）
＜プレイ絵本＞
・めいたんていプリキュア！ おそうじ おかたづけあそび
『おともだち８・９・10月号』
発売日：2026年６月26日
定価：2200円（税込）