毎年大人気コラボ付録が今年も登場！　サーティワン アイスクリームやさんごっこが楽しめる雑誌『おともだち８・９・10月号』が発売！

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株式会社講談社


株式会社講談社こども事業部は、2026年６月26日に『おともだち８・９・10月号』を発売します。特別付録は『サーティワン アイスクリームやさん』。



サーティワン アイスクリームの店舗でも人気のフレーバーが、かわいいミニサイズのおもちゃになった、毎年人気の付録です。



今回付いてくるフレーバーは、６種類。『ポッピングシャワー』、『ラブポーションサーティワン』、『コットンキャンディ』、『ベリーベリーストロベリー』に加え、今年は新たに『サーティワンパーティー☆』、『サーティワンオールスターズ』が登場。スペシャル感満載のフレーバーがそろっています。



色合いまでも本物そっくり。スクープを使って、カップやコーンに乗せれば、本格的なアイスクリームやさんごっこが楽しめます。自分好みのフレーバーの組み合わせを見つけてね。



とじこみ付録は、『サーティワンであそぼう！ めいたんていプリキュア！』。アイスクリームが６個すべて収納できる『おもちかえりボックス』が付いてきます。ボックスのパッケージには『名探偵プリキュア！』のキャラクターが描かれていて、とってもキュート！　“お持ち帰り用”として、おうちの人やお友だちにアイスクリームを詰めてあげてね！



プレイ絵本は、『めいたんていプリキュア！　おそうじ　おかたづけあそび』。クレヨンケースやぬいぐるみなどの小物類を、あんなやみくるのお部屋で遊んだあとに『おかたづけボックス』に収納します。繰り返し遊べるので、お子さんのお片づけの習慣化におすすめです。



暑い夏を迎える時期に涼しげなごっこ遊びができちゃう『サーティワン　アイスクリームやさん』。毎年大人気の付録なので、ぜひお早めにチェックしてくださいね。



＜付録内容＞


・サーティワン アイスクリームやさん


（スクープ、コーン）



＜とじこみ付録＞


・サーティワン アイスクリームであそぼう！　めいたんていプリキュア！


（おもちかえりボックス、コーンスリーブ、スプーン、カップ）



＜プレイ絵本＞


・めいたんていプリキュア！　おそうじ　おかたづけあそび






『おともだち８・９・10月号』


発売日：2026年６月26日


定価：2200円（税込）