毎年大人気コラボ付録が今年も登場！　サーティワン アイスクリームやさんごっこが楽しめる雑誌『おともだち８・９・10月号』が発売！

株式会社講談社

株式会社講談社こども事業部は、2026年６月26日に『おともだち８・９・10月号』を発売します。特別付録は『サーティワン アイスクリームやさん』。

サーティワン アイスクリームの店舗でも人気のフレーバーが、かわいいミニサイズのおもちゃになった、毎年人気の付録です。

今回付いてくるフレーバーは、６種類。『ポッピングシャワー』、『ラブポーションサーティワン』、『コットンキャンディ』、『ベリーベリーストロベリー』に加え、今年は新たに『サーティワンパーティー☆』、『サーティワンオールスターズ』が登場。スペシャル感満載のフレーバーがそろっています。

色合いまでも本物そっくり。スクープを使って、カップやコーンに乗せれば、本格的なアイスクリームやさんごっこが楽しめます。自分好みのフレーバーの組み合わせを見つけてね。

とじこみ付録は、『サーティワンであそぼう！ めいたんていプリキュア！』。アイスクリームが６個すべて収納できる『おもちかえりボックス』が付いてきます。ボックスのパッケージには『名探偵プリキュア！』のキャラクターが描かれていて、とってもキュート！ “お持ち帰り用”として、おうちの人やお友だちにアイスクリームを詰めてあげてね！

プレイ絵本は、『めいたんていプリキュア！ おそうじ おかたづけあそび』。クレヨンケースやぬいぐるみなどの小物類を、あんなやみくるのお部屋で遊んだあとに『おかたづけボックス』に収納します。繰り返し遊べるので、お子さんのお片づけの習慣化におすすめです。

暑い夏を迎える時期に涼しげなごっこ遊びができちゃう『サーティワン アイスクリームやさん』。毎年大人気の付録なので、ぜひお早めにチェックしてくださいね。

＜付録内容＞

・サーティワン アイスクリームやさん

（スクープ、コーン）

＜とじこみ付録＞

・サーティワン アイスクリームであそぼう！ めいたんていプリキュア！

（おもちかえりボックス、コーンスリーブ、スプーン、カップ）

＜プレイ絵本＞

・めいたんていプリキュア！ おそうじ おかたづけあそび

『おともだち８・９・10月号』

発売日：2026年６月26日

定価：2200円（税込）