2026年上半期 推し芸人ランキングTOP30発表。ドンデコルテが初の1位！記事×AI解析で″推し″への熱量を可視化

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2026年上半期にnoteへ投稿された"推し活"記録から選出した「推し芸人ランキング」を発表しました。今回は、M-1グランプリ2025で準優勝に輝いたドンデコルテが初の1位を獲得。2位にダウ90000、3位にたくろうが続きました。

本ランキングは、noteに投稿されたお笑い芸人に関する記事の投稿数・投稿者数・PV数・文字数といったデータにくわえ、LLM（大規模言語モデル）で記事内容そのものを解析した結果を組み合わせた、note独自のランキングです。「どれくらい話題になったか」だけでなく、ファンがどれだけ深く、長く、濃く「推し」を語っているかを反映し、お笑いファンの"推しへの熱量"を可視化しました。

2026年上半期 推し芸人ランキング TOP30 概要

若手からレジェンドまで世代を超えた30組が顔をそろえています。集計期間にはM-1グランプリ2025をはじめとした大型賞レースが集中したこともあり、その直後に書かれた長文の考察記事が上位の動きを後押ししました。

1位：ドンデコルテ

M-1グランプリ2025で準優勝に輝いたドンデコルテが、初のトップに立ちました。

決勝で披露されたネタは『デジタルデトックス』と『名物おじさん』。描かれた人物像を、自分と重ねて語る感想が、noteには数多く投稿されています。「氷河期世代の希望」と世代に紐づけて語ったり、「自分のことを言われているようだった」と書き残したり。さらに、昔から銀次さんを追ってきたファンによる、初期の活動までさかのぼった記事。「メロい（魅力的に映る）」と語られるようになった流れを分析する記事。ふたりのかけ合いから、コンビとしての魅力をひもとく記事も並びました。賞レースの瞬間的な話題以上に、書き手の幅広さが初の1位につながっています。

【お笑い】10年前のドンデコルテ渡辺銀次さんと"あの頃"の無限大ホール｜街角 machikado

https://note.com/notre_1482/n/n78613abb6093

ドンデコルテが愛される理由｜はんだあゆみ

https://note.com/morusuke57/n/nf8a12783e984

ドンデコルテ渡辺銀次氏がメロいというムーブメントについて考える｜あやね

https://note.com/ayanerunerune/n/n53929354a554

小橋共作という人間｜Amai

https://note.com/amai6161/n/n5c16afea090d

ドンデコルテのおふたりのnoteも、ぜひあわせてご覧ください。

渡辺 銀次さん：https://note.com/ddclt_nabe

小橋 共作さん：https://note.com/kobashi_1989

2位：ダウ90000

主宰の蓮見翔さんが『ロマンス』で第70回岸田國士戯曲賞を受賞したダウ90000が2位に入りました。

noteには、戯曲本を集める記録、登場人物の関係を相関図にまとめる記事、戯曲を文芸批評の視点から読みこむ考察が並びます。足しげく劇場に通うファンと、作品を一文ずつ言語化するファン。両方の熱量が、ダウ90000を2位に押し上げました。

紗々みたいな相関図を作りました(ダウ90000「また点滅に戻るだけ」を観て)｜ミノマワリノワタナベ

https://note.com/watanabe_mmww/n/naf24ad583d0c

記憶の遺し方-ダウ90000『ロマンス』を巡って（沼次郎）｜第三批評

https://note.com/critic3rd/n/nb6fab55d8bed

ダウ90000 蓮見翔(天才)と自分｜鈴木

https://note.com/note_suzuki0/n/n1666d7e123ae

ダウ90000「ロマンス」について 大笑いすること、胸の奥が疼くこと。｜Mertensの解体日記

https://note.com/kandj/n/n8afedbdd2526

ダウ90000のみなさんのnoteも、ぜひあわせてご覧ください。

蓮見 翔さん：https://note.com/idomizu

上原 佑太さん：https://note.com/yutapoket

道上 珠妃さん：https://note.com/tmk_chachacha

飯原 僚也さん：https://note.com/reeeyakun

忽那 文香さん：https://note.com/kutsunanone

3位：たくろう

M-1グランプリ2025で決勝初進出にして頂点に立った第21代王者のたくろうが3位にランクインしました。

noteには、漫才の仕掛けを場面ごとにほどく考察や、長い下積みの道のりを自分の人生と重ねてつづる記事が集まりました。頂点に立った直後の盛り上がりだけでなく、ネタの細部まで言葉にしようとする書き手の多さが、3位という結果を後押ししました。

M-1王者「たくろう」は本当にワンパターンだったのか？書き起こしてわかった「見事な展開」｜ぴよパパ

https://note.com/piyopapa/n/n944e09e02daf

同じ煙を味わいたくて、初めてタバコを吸ってみた｜春

https://note.com/haru_345/n/n4e24658d4e32

たくろうと決別するために｜Teal.

https://note.com/cyanoflora/n/n5425a6584c07

M1グランプリ2025 追い込まれる程面白くなる芸人「たくろう」｜マンゾウ

https://note.com/charm_bee4221/n/nad771e221d7b

たくろうのきむらバンドさんも、ご自身でnoteを更新されています。ぜひあわせてご覧ください。https://note.com/kimban

AI分析から見えた、芸人推しの4つの熱量タイプ

今回のランキングでは、お笑い芸人に関する記事のテキストを以下の4つの観点から読み解き、ファンがどのような文脈・距離感で芸人を推しているのかを整理しました。

4軸それぞれの詳細な分析は、noteの解説記事にまとめています。

https://note.jp/n/n3adbe94bfe72

ここでは例として、「継続性」と「情緒的同一化」の2軸から見えたファンの姿をご紹介します。

「継続性」の例：オードリー

オードリーは『オールナイトニッポン』を10年、15年と聴きつづけてきたリスナーが書き手の中心。自分の受験や育児といった人生の節目を、オードリーの活動とともに振り返る記事がたくさん寄せられています。

「情緒的同一化」の例：ランジャタイ

ランジャタイのファンには、家事や通勤、運動の合間にくり返し動画や音源を聴くひとが多くいます。困難な時期を支えてくれた「お守り」のような存在として書くファンも多くみられました。

noteで広がる「書く」お笑いの推し活

noteでは、推し活が人気のジャンルとして定着しています。2026年上半期は、「#お笑い」のハッシュタグを使って記事を投稿したひとが前年同期比で約1.5倍（※）となりました。とくに賞レースが集中する時期は、漫才やコントの分析、熱い感想であふれ、お笑いジャンルでも推し活文化が深まりつつあります。

noteは、閲覧数による広告収入が書き手に発生しない仕組みのため、「好きなものを語りたい」という純粋な動機からうまれる投稿が多く集まります。他のひとの感想や考察を通じて自分の考えを深めたり、同じ推しを持つひと同士がつながったり。熱心なファンが「"布教"する（広める）」記事は、新しいファンを生み出すきっかけにもなり、推し活文化を豊かに育てています。

（※）比較期間：2024年12月1日～2025年5月31日／2025年12月1日～2026年5月31日

＜ランキング概要＞

集計期間：2025年12月1日～2026年5月31日

集計対象：noteに芸人名のハッシュタグをつけて投稿された記事

分析方法：当該記事の投稿数・投稿者数・PV数・文字数のデータに加え、内容をLLM（大規模言語モデル）で「没入行動・資源投下」「継続性」「観察・分析深度」「情緒的同一化」の4軸から解析し、複合的に評価

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noteはクリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。だれもが創作を楽しんで続けられるよう、安心できる雰囲気や、多様性を大切にしています。個人も法人も混ざり合って、好きなものを見つけたり、おもしろい人に出会えたりするチャンスが広がっています。2014年4月にサービスを開始し、約7520万件の作品が誕生。会員数は1178万人（2026年2月末時点）に達しています。

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わたしたちは「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」をミッションに、表現と創作の仕組みづくりをしています。メディアプラットフォームnoteは、クリエイターのあらゆる創作活動を支援しています。クリエイターが思い思いのコンテンツを発表したり、メンバーシップでファンや仲間からの支援をうけたり、ストアでお店やブランドオーナーが商品を紹介したり、note proを活用して法人や団体が情報発信をしたりしています。

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設立日：2011年12月8日 代表取締役CEO：加藤貞顕 コーポレートサイト：https://note.jp