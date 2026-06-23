「ドバイチョコ」、「○○で滅」から「自転車交通反則通告制度」まで2026年上半期αZ世代トレンド若者の心を動かした “今”を動かすキーワードとは？！

株式会社ウィゴー

株式会社ウィゴー(本社：東京都港区 代表取締役社長：園田 恭輔) が運営する、【WE LABO ［ヒト・コト・モノ・バ］研究所】※略称【WE LABO(ウィー ラボ)】では、αZ世代を一括りとせず、趣味嗜好に特化したいわゆる“界隈”に着目し、αZ世代が生み出す各界隈のSNSコミュニティを運営しながら興味関心や消費動向を調査し、企画やサービス及び商品開発などを行っています。

WE LABOでは、αZ世代の消費動向を「界隈」ごとに細分化し、SNSコミュニティを活用した大規模調査を実施。総フォロワー数70万人を超える8つの界隈（「JK界隈」「二次元オタク界隈」「三次元オタク界隈」「韓国界隈」「ダンサー界隈」「地雷界隈」「ギャル界隈」「ガーリー界隈」）のデータを分析し、2026年上半期のトレンドを界隈別10部門に分けてランキング化しました。

2026年上半期のαZ世代では、「リアル×子ども心」を軸としたトレンドが顕著でした。シール帳やスクイーズ、シル活など、実物に触れる遊びを“今の感性”で再解釈し、SNSで発信する楽しみ方が定着しています。食分野では、ドバイチョコや3Dフルーツアイス、海底撈火鍋など、五感を刺激する体験型グルメが人気に。さらに、M!LKやモナキの楽曲がミーム化を通じて全界隈に拡散し、音源・言葉・ダンスが連動する新たなムーブメントが生まれるなどリアルな体験とデジタル文化を自在に行き来しながら、自分らしさを編集して発信するαZ世代の新しいカルチャー構造が浮かび上がりました。

各部門トレンド分析結果は、WE LABOオフィシャルサイトでご覧いただけます。

「2026年上半期αZ世代が選ぶ！“界隈別”トレンドランキング」https://labo.wego.jp/firsthalfof2026-trendranking/

また、界隈別トレンドランキングと合わせて公開される、全国約190店舗のWEGOスタッフへの大規模アンケートによる「【次流行る】2026年下半期ネクストトレンド大調査！WEGOスタッフに聞いてみた」では、グルメや漫画・アニメ、インフルエンサーなど、あらゆるジャンルから「次に来る！」と注目されるコンテンツをたっぷりご紹介しています。

■調査概要

調査の方法 ：WEGOが運営するInstagramを利用したアンケート方式で実施

実施時期 ：2026.5.15～2026.5.28

調査の対象 ：WEGOが運営するSNSコミュニティ9アカウントのフォロワー

総有効回答数：57,808

■調査カテゴリー

□モノ・コト □コトバ □インフルエンサー □タレント

□ミュージック □ファッション □ビューティ □グルメ

□キャラクター □ニュース部門

【2026年上半期】αZ世代が選ぶ！“界隈別”トレンドランキング一覧

各部門トレンド分析結果はWE LABOオフィシャルサイトで、公開されています。

https://labo.wego.jp/firsthalfof2026-trendranking/

■2026年下半期ネクストトレンド予想も同時公開！

2026年下半期に流行りそうなネクストトレンドを見つけるべく、全国のWEGOスタッフに大調査を実施し、インフルエンサー、漫画・アニメ、ビューティーなど、さまざまなジャンルから「これは来る！」と噂のコンテンツをスタッフのコメントと共にご紹介しています。

詳細は、WE LABOオフィシャルサイト内(https://labo.wego.jp/secondhalfof2026-nexttrend/)にてご覧ください。

■調査概要

調査方法 ：インターネットを利用したアンケート

実施時期 ：2026.5.11～2026.5.25

調査の対象 ：全国のWEGOスタッフ

有効回答数 ：515

予想コンテンツ

□モノ・コト □グルメ □アーティスト □ファッション □スポット

□キャラクター □漫画・アニメ □インフルエンサー □芸能人

WE LABO ［ヒト・コト・モノ・バ］研究所

ウィゴーが掲げる『YOUR FAN（お客さま一人ひとりのファンであること）』というコーポレートスローガンを具現化すべく、“若者支援ユースカルチャー発信プロジェクト“として様々なカルチャーに特化したコミュニティの開発、運営に取り組む機関。

現在運営している趣味嗜好特化型のSNSの総フォロワー数は70万人を超え、全国約190店舗のスタッフとのコミュニティを含めると全国最大規模のコミュニティ組織となる。

当事者だからこそわかる感性に向き合い、「発見」「共感」「共有」につながる活動、サービスを提供、提案している。



□WE LABOが提供・提案可能なサービス

コミュニティから得られるデータを活用した【ヒト】の調査、【コト】の発信



【モノ】の開発、【バ】の創出 etc

▻マーケティング調査・戦略

▻プロダクト開発・調査・支援

▻PR業務・メディア機能

▻プロデュース企画

▻イベント企画運営



Official site：https://labo.wego.jp

Instagram ：https://www.instagram.com/welabo_official

TikTok ：https://www.tiktok.com/@welabo_officialicial

株式会社ウィゴー

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約190店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN（あなたのファンになる）』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。



Corporate Site ：https://wego.jp

Official Instagram：https://www.instagram.com/wego_official

Official X ：https://twitter.com/WEGO_press

Official TikTok ：https://www.tiktok.com/@wego_official