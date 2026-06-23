【AI広告最適化ツールの新トレンド】大手企業が導入する台湾発のAI広告運用プラットフォーム「DataconneX（データコネクス）」、日本市場に本格上陸

DataconneX Co., Ltd.

AIエージェント型の広告運用プラットフォーム「データコネクス」を提供するDataconneX Co., Ltd.（數流科技股份有限公司、本社：台湾・台北、CEO：Chris Chang）は、Google for Startups クラウド プログラムに採択されたことをお知らせします。

データコネクスはデジタル広告運用に必要な日々のモニタリング、分析、改善判断をAIエージェントが支援する次世代のプラットフォームです。最大の強みは導入の圧倒的な手軽さにあり、「データコネクスを通じて広告アカウントでログインするだけで、簡単に利用を開始できる」点です。企業が保有する広告アカウントに接続するだけで、媒体ごとの成果を一つの画面で確認できます。また「AIが提案し、担当者が承認し、エージェントが実行する」という明確な三段階のモデルを採用しており、担当者の承認なしに設定が変更されることはありません。そのため完全自動化に不安がある企業でも導入しやすい設計となっています。

台湾では、旅行、ゲーム、EC、フィットネスなど、複数の業界ですでに導入が進んでいます。たとえばゲーム業界の導入企業では、年間 150 万米ドル（約2.4億円）規模の広告予算を Meta と Google で運用する中で、運用コストを 33%削減しながら、パフォーマンスを 10～25%改善する成果が確認されています。

今回日本市場への本格展開にあたり、この新しいトレンドをいち早く取り入れていただける日本企業向けに無料モニター枠を限定数用意いたしました。無料モニターでは既存の広告アカウントを活かしながら、データコネクスの画面やAIによる改善提案を確認できます。募集枠には限りがありますので、広告運用の効率化やAI活用にご関心のある方は早めにお問い合わせください。

Google for Startups クラウド プログラムについて

同プログラムは、成長を目指すスタートアップがGoogle Cloudの技術リソースを活用できる、Googleの支援プログラムです。プログラムに関する詳細は以下のサイトをご参照ください。

https://cloud.google.com/startup?hl=ja

データコネクスは広告運用という人手に依存しやすい領域にAIエージェントを組み込み、担当者の判断を支えるプロダクトとして開発されました。媒体ごとに分断された広告データをAIが読み取り、次に取るべき施策を分かりやすく提示する点が大きな特徴となります。

今回の採択を受けGoogle Cloudを活用した開発体制をさらに強化します。また日本市場においても、広告運用の効率化と成果改善を両立するAIプラットフォームとして展開を進めていきます。

広告運用は、大きな転換点にある ～AI最適化が必須の時代へ～

デジタル広告の運用は、年々複雑になっています。

多くの企業では担当者が複数の管理画面を開き、毎日数値を確認しています。成果が悪い広告を見つけ、改善案を考え、レポートまで作成するという一連の作業には膨大な時間がかかります。また特定の担当者の経験に依存しやすいという側面もあります。

広告費が増えるほど、見るべき数字は増えます。そして媒体が増えるほど、統合した判断が難しくなります。データコネクスはこういった課題を解決し、次世代の広告運用のトレンドを作るために開発されました。

データコネクスにできること：アカウントのログインだけで簡単に導入

データコネクスでは、複雑なシステム開発やタグの埋め込みは一切不要です。「データコネクスを通じて広告アカウントでログインするだけで、簡単に利用を開始できる」ため、企業が使用している広告アカウントをそのままシームレスに接続できます。広告代理店にアカウントを預けるのではなく、自社のデータを保有したまますぐにAIを活用できる点が特徴です。

プラットフォーム上では各媒体の成果をまとめて確認することができます。そのため日々の広告費、パフォーマンスの変化、改善が必要なキャンペーンをすぐに把握することができます。

主な機能は以下の3つとなります。

- Optimizer AI：広告運用の改善案を提示します。たとえば、入札が高すぎるキャンペーンや、反応が弱い広告コピーを検知し、次に取るべきアクションを示します。- Insights AI：AIエージェントと会話しながら、広告運用を見直すことができます。「どの媒体に予算を寄せるべきか」「次月の運用方針をどう組むべきか」といった相談にも対応可能です。- 広告クリエイティブ分析：画像や広告文のどこが強く、どこに改善余地があるのかをAIが整理します。制作チームや広告担当者が次の改善案を考える際の出発点として活用できます。

AIが自動的に設定を変えることはありません。担当者が提案を確認し、承認したアクションだけを実行します。

大手企業での導入実績 ～複数業界で運用の効率化と改善を実現～

データコネクスはすでに複数の大手企業でご導入いただいており、具体的な成果が確認されています。代表的な事例は以下の通りです。

- 大手旅行会社データコネクスの導入後、Google アプリキャンペーンではCPM、CPC、CPAの低下が確認されました。またGoogleのP-MAX キャンペーンでは、AIが提案した広告タイトルや広告コピーを採用した結果、ROASが50％以上改善した事例も確認されています。- 大手ゲーム会社同社はMetaとGoogleで年間約150万米ドル（約2.4億円）の広告予算を運用しています。導入後運用コストは33％削減され、広告全体のパフォーマンスも10～25％改善しました。ROASも8.58という安定した水準を維持しています。

旅行業界をはじめ、各業界では季節やトレンドによって広告成果が大きく変わります。そのため日々の運用判断のスピードが成果に直結します。データコネクスはこうした変化の大きい広告運用において、担当者がより早く判断できる環境を提供します。

上記の事例以外にも、フィットネス、モバイル関連、EC、マーケティング支援会社などで幅広く導入が進んでおり、AIによる広告最適化は業界の新たなスタンダードとなりつつあります。

CEO Chris Changと開発チームについて

データコネクスを率いるChris Changは、Queen Mary University of LondonでBanking & Financeの修士号を取得後、香港、英国、APAC地域のスタートアップおよびマーケティングテック企業でデータサイエンス領域に10年以上携わってきました。

開発チームには、AI、データ分析、バックエンド開発の経験を持つメンバーが参加しています。

データコネクスの強みは、単にAIを広告運用に取り入れていることではありません。広告運用の現場理解と、AI・データ基盤の開発力を組み合わせている点にあります。

媒体ごとの表面的な数値を見るだけではなく、過去の運用データや改善履歴も踏まえながら、AIが具体的な次のアクションを提案する設計となっています。

日本市場での展開

データコネクスはGoogle for Startups クラウド プログラムの採択を機に、日本市場での展開を本格化します。まずは広告運用に課題を持つ企業向けに、無料モニター枠を期間限定で提供します。

無料モニターでは既存の広告アカウントを活かしたデモや初期診断を行います。本格導入の前に、どのような改善提案が出るのか、日々の運用負荷がどの程度軽減されるのかを実際にご確認いただくことが可能です。

対象となるのはすでに複数の広告媒体を運用している企業です。特に、広告代理店に任せているものの自社でも判断材料を持ちたい企業、広告レポート作成に時間がかかっている企業、最新トレンドであるAIを活用した広告運用を試したい企業に適しています。

無料モニター枠は先着順での案内となります。募集状況によっては、受付を早期に終了する場合がありますのでご了承ください。

CEO Chris Chang コメント

DataconneX CEO Chris Chang

広告運用の現場では担当者が毎日多くの時間を使って数値を確認し、改善案を考えています。データコネクスはその作業をAIエージェントで支援し、マーケティングチームがより重要な判断に集中できるようにするために開発しました。

私たちはAIが人の判断を置き換えるとは考えていません。AIはデータを読み込み分析し、改善策を提案します。しかし最後に判断するのはマーケティング担当者です。この設計だからこそ、企業は安心してAIを広告運用に取り入れることができます。

Google for Startups クラウド プログラムへの採択は、データコネクスにとって大きな一歩です。Google Cloudの技術リソースを活用しながら、広告運用におけるAIエージェントの可能性をさらに広げてまいります。

日本市場では品質と信頼性が非常に重視されます。既存の運用体制を尊重しながら、広告成果の改善と運用負荷の削減を両立できるパートナーを目指します。

データコネクスについて

データコネクスはAIエージェント型の広告運用プラットフォームです。広告アカウントでログインするだけで簡単に接続でき、AIが運用状況を分析します。改善案は担当者が確認したうえで実行できるため、既存の広告運用体制に組み込みやすい点が特徴です。

会社名：數流科技股份有限公司

サービス名：データコネクス

https://dataconnex-ai.com/jp

CEO：Chris Chang

所在地：台湾・台北市

事業内容：AIエージェント型広告運用プラットフォームの開発・提供

期間限定・無料モニター募集について

データコネクスでは日本市場への本格展開にあたり、無料モニター企業を期間限定で募集します。既存の広告アカウントをもとに、データコネクスのデモまたは初期診断を実施します。AIがどのような改善提案を出すのか、自社の広告運用にどのように活用できるのかを実際に確認することができます。

無料モニター枠には限りがあります。ご関心のある企業は、以下よりお問い合わせください。

問い合わせ先：

データコネクス 日本市場展開サポート窓口

担当：吉野信一

メール：shinichi.yoshino@dataconnex-ai.com

*Google Cloud は Google LLC の登録商標です。