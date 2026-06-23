池澤鮮魚の「土佐・日戻り鰹たたき」が「おもてなしセレクション2026」金賞を受賞

土佐魚カンパニー合同会社

池澤鮮魚（運営：土佐魚カンパニー合同会社 本社：高知県高知市 代表：高井 真）の『土佐・日戻り鰹たたき』が、日本の優れた商品・サービスを国内外へ発信するプログラム「おもてなしセレクション2026」金賞を受賞しました。

同商品は、漁師協力のもと土佐沖の日戻り漁で獲れた一本釣り鰹を、当日中に完全藁焼きで仕上げた逸品です。土佐の漁師町に根ざした独自の仕入れと加工法により、活け締めレベルの鮮度を実現。「冷凍加工食品として最高峰の完成度」と高い評価をいただきました。

■ おもてなしセレクションとは

おもてなしセレクションは、日本ならではの「おもてなしの心」が伝わる商品・サービスを国内外へ発信することを目的に、2015年に創設されたアワードです。専門家による現物審査を経て、評価基準を満たした商品・サービスが選ばれます。

今回、池澤鮮魚の日戻り鰹たたきは「本場高知の味」を伝える一品として選ばれました。

（ 選定員の評価コメントより抜粋）

冷凍保存されたカツオのたたきですが、『こんなに美味しいなんて』と心底驚かされました。臭みが全くなく、藁焼きの香ばしい香りがしっかりと定着しており、すべてのバランスが完璧です。冷凍加工品としては最高峰の完成度だと言えるでしょう。家族や友人への贈り物としても自信を持っておすすめできる、最高の一品です。

■ 「土佐・日戻り鰹たたき」の紹介

商品名 ：土佐・日戻り鰹 究極鮮度 一本釣り完全藁焼き 鰹たたき（冷凍）

販売価格 ：\3,990（税込）～（サイズ・セット内容により変動）

販売場所 ：池澤鮮魚 公式オンラインショップ

▼ 効率より鮮度。燃料高の今も「日戻り」の鰹だけを厳選使用

「日戻り」は、朝に釣り上げた鰹を、その日のうちに港へ戻してすぐ加工する高知の伝統漁です。毎日、沖合と港を行き来する日戻りは、燃料高の現在、効率だけを考えれば簡単な方法ではありません。

しかし池澤鮮魚では、新鮮な鰹をお客さまに届けるため、漁師と協力して日戻り鰹を調達。代表みずから、市場にでる前の日戻り鰹を目利きし、脂の乗りや身の張りがいちばん良い鰹だけを厳選して買い付けています。

漁師から日戻り鰹を直接買付けられるのは、大正八年（1919年）の創業から四代、久礼港・宇佐漁港の漁師たちとともに歩んできた池澤鮮魚だからこそです。

▼ 800℃の藁火で焼き上げる「完全藁焼き」

新鮮な鰹は、すぐ近くの加工場で24時間以内に焼き上げ、たたきにします。

焼き上げはガスやバーナーではなく完全藁焼き。高知県産の藁をたっぷりと使用し、800℃を超える炎で一気に焼き上げることで、鰹一つひとつに香ばしさを封じ込めています。

その仕上がりは抜群で、表面はパリッと香ばしく、中は生に近いもっちり食感。藁の香りと鰹の旨みが重なった池澤鮮魚ならではの「本場高知の味」をお届けしています。

▼ 鮮度は、外部の検査でもお墨付き

池澤鮮魚の日戻り鰹たたきは、専門の機関の調査で、活け締め直後レベルの鮮度を記録。これは刺身や寿司で食べられる生食用途の約2倍の鮮度で、加熱加工品としては非常に高いスコアです。うま味のもとになる成分も損なうことなく、まさに締めたてのおいしさをお届けしています。

K値11%｜刺身基準を上回る圧倒的鮮度第三者機関による検査結果報告書（報告番号 No.260212071）

■ 池澤鮮魚 代表コメント

創業以来、長年にわたり土佐の海と向き合ってきました。

『日戻り』は、朝の漁、漁師との信頼、港の加工場、そして藁焼きの職人技、そのすべてが土佐の漁師町に根ざしていなければ成り立たない、唯一無二のスタイルです。今回の受賞は、池澤鮮魚を支えてくださったお客様、漁師の皆様、そして職人の手仕事の積み重ねがあってのものです。

訪日客が4,000万人を突破し、日本の食文化への関心が世界的に高まる今、土佐の海の恵みを、本場高知の味として国内外の食卓へ届けることが、私たちの新たな使命だと感じています。

土佐魚カンパニー合同会社 代表社員 高井 真

■ 会社概要

会社名 ：土佐魚カンパニー合同会社

ブランド名 ：池澤鮮魚

代表社員 ：高井 真

所在地 ：高知県高知市仁井田831-1

事業内容 ：海産物・水産加工品の製造販売、EC通販、ギフト販売

公式サイト ：https://ikezawasengyo.com/

■ 本リリースに関するお問い合わせ先

土佐魚カンパニー合同会社 高井

電話番号：088-879-1873

Email ：info@tosagyo.com

お問い合わせフォーム：https://ikezawasengyo.com/pages/business-gift

受付時間：平日 9:00～17:00