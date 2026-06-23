串揚げの締めに″あて巻き″という新提案。『串亭 日本橋三越前』限定で3種のあて巻きを販売開始！

株式会社リアルテイスト

株式会社リアルテイスト（本社：東京都豊島区）が運営する串揚げ専門店「串亭 日本橋三越前」は、このたび店舗限定メニューとして「あて巻き」3種の販売を開始いたしました。

串揚げとともに楽しむ新たな酒肴として、お酒との相性を追求した「あて巻き」をご用意。素材の旨みをシンプルに味わえる定番の巻物を、串亭らしい食事と酒の楽しみ方として提案いたします。

串揚げの余韻を楽しむ"あて巻き"

近年、居酒屋や寿司店を中心に人気を集める「あて巻き」。

串亭 日本橋三越前では、串揚げに加え、海鮮を使用した寿司メニューをより気軽に楽しんでいただけるよう、店舗限定のあて巻き3種を開発いたしました。

鮭いくら巻き、ネギトロ巻きは、それぞれ海の幸の魅力をシンプルに味わえる一品。揚げたての串揚げや日本酒、焼酎、ワインとともに楽しめるほか、食事の締めとしてもおすすめです。

《商品概要》

鮭いくら巻き

鮭の旨みといくらのプチプチとした食感を楽しめる贅沢な一品。

価格：1,078円（税込）

ネギトロ巻き

まぐろの濃厚な旨みと香味豊かなねぎが調和した人気の定番巻き。

価格：990円（税込）

かっぱ巻き

きゅうりの瑞々しさと海苔の香りをシンプルに味わえる、箸休めにも最適な一品。

価格：880円（税込）

左：ネギトロ巻き/真ん中：鮭いくら巻き/右：かっぱ巻き

販売開始日

販売中

※予告なく販売停止となる可能性がございます。

《店舗情報》

店舗名

串亭 日本橋三越前



住所

東京都中央区日本橋室町2-2-1 コレド室町 4F



アクセス

東京メトロ半蔵門線・銀座線「三越前」駅直結（A6番出口）

JR総武線快速「新日本橋」駅直結



営業時間

11:00 - 15:00（L.O. 料理14:00 ドリンク14:30）

17:00 - 23:00（L.O. 料理22:00 ドリンク22:30）

定休日

不定休（COREDO室町に準ずる）



電話番号

03-3548-8611

内観：カウンター席外観

串亭について

串亭は、全国各地から厳選した旬の食材を使用し、素材本来の旨味を最大限に引き出す創作串揚げ専門店です。

職人が一本一本丁寧に揚げる串揚げは、軽やかな衣と繊細な火入れが特徴。旬の魚介や野菜、上質な肉類を中心に、四季折々の味覚をお楽しみいただけます。

鮭いくらと季節の串揚げ8本コース天使の海老株式会社リアルテイスト

住所：東京都豊島区南池袋3丁目13-17 MASHITA5ビル 5階

TEL：03-5927-1703

お問い合わせ先： fsshake.pr@gmail.com

事業内容：飲食店経営

企業サイト：https://www.real-taste.net/

担当者：國井（クニイ）



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